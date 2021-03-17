طريقة عمل صينية البطاطس بالخضار بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وصحي وشهي

طريقة عمل صينية البطاطس بالخضار ، كثيرا من السيدات تبحث عن طرق لتحضير الأكلات بطرق مبتكرة وصحية ومفيدة ولذيذة وشهية في نفس الوقت من أجل تقديم طعام صحي ومفيد ومغذي لأفراد أسرتها، وجسم مفعم بالحيوية والنشاط. لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالخضار ، وهي من الأطباق الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث لا تخلو من أي بيت. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتقوي جهاز المناعة. كما تتميز بأنها غير مكلفة، وبسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، وبفائدتها الصحية. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني علي مكونات صينية البطاطس بالخضار وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.مكونات صينية البطاطس بالخضار
تتكون صينية البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 حبة بطاطس مفروم ناعم.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- 2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.
- حبة جزرة مبشورة.
- 200 جم كرنب (ملفوف) مفروم ناعم.
- 3 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة ملح.
- 5 بيضات.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.
- 60 جم جبنة شيدر مبشورة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير صينية البطاطس بالخضار بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة واسعة على نار هادئة ونضيف إليها الزيت والبطاطس المفروم ناعم والبصل المفروم ناعم ونقلبهم باستمرار قليلا، ثم نغطي المقلاة ونترك المكونات حتى تذبل.
- ثم نرفع الغطاء ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الفلفل الأخضر المفروم ناعم والفلفل الأحمر المفروم ناعم ونقلبهم جيدا باستمرار لبعض الوقت.
- ثم نضيف الملفوف المفروم ناعم والجزر المبشور وملعقة صغيرة من الملح ونقلبهم جيدا قليلا، ثم نغطي المقلاة ونترك المكونات تستوي.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض ونخفق جيدا، ثم نضيف الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح والبقدونس المفروم ناعم ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف إليه خليط الخضار ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر صينية بيركس وندهنها بالزيت، ثم نضع فيها نصف خليط الخضار، ونوزع فوقه ثلثان كمية الجبنة الشيدر، ثم نضع فوقها الكمية المتبقية من خليط الخضار، ثم الكمية المتبقية من الجبنة الشيدر.
- ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، وتقدم في طبق التقديم.
- وبصحة وعافية.
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طريقة عمل صينية البطاطس بالخضار ، كثيرا من السيدات تبحث عن طرق لتحضير الأكلات بطرق مبتكرة وصحية ومفيدة ولذيذة وشهية في نفس الوقت من أجل تقديم طعام صحي ومفيد ومغذي لأفراد أسرتها، وجسم مفعم بالحيوية والنشاط. لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالخضار ، وهي من الأطباق الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث لا تخلو من أي بيت. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتقوي جهاز المناعة. كما تتميز بأنها غير مكلفة، وبسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، وبفائدتها الصحية. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني علي مكونات صينية البطاطس بالخضار وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.مكونات صينية البطاطس بالخضار
تتكون صينية البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 2 حبة بطاطس مفروم ناعم.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- 2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.
- حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.
- حبة جزرة مبشورة.
- 200 جم كرنب (ملفوف) مفروم ناعم.
- 3 ملعقة كبيرة زيت.
- ملعقة كبيرة ملح.
- 5 بيضات.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.
- 60 جم جبنة شيدر مبشورة.
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير صينية البطاطس بالخضار بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة واسعة على نار هادئة ونضيف إليها الزيت والبطاطس المفروم ناعم والبصل المفروم ناعم ونقلبهم باستمرار قليلا، ثم نغطي المقلاة ونترك المكونات حتى تذبل.
- ثم نرفع الغطاء ونقلبهم جيدا، ثم نضيف الفلفل الأخضر المفروم ناعم والفلفل الأحمر المفروم ناعم ونقلبهم جيدا باستمرار لبعض الوقت.
- ثم نضيف الملفوف المفروم ناعم والجزر المبشور وملعقة صغيرة من الملح ونقلبهم جيدا قليلا، ثم نغطي المقلاة ونترك المكونات تستوي.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض ونخفق جيدا، ثم نضيف الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من الملح والبقدونس المفروم ناعم ونخلطهم جيدا.
- ثم نضيف إليه خليط الخضار ونخلطهم جيدا.
- ثم نحضر صينية بيركس وندهنها بالزيت، ثم نضع فيها نصف خليط الخضار، ونوزع فوقه ثلثان كمية الجبنة الشيدر، ثم نضع فوقها الكمية المتبقية من خليط الخضار، ثم الكمية المتبقية من الجبنة الشيدر.
- ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا.
- ثم نخرج الصينية من الفرن، وتقدم في طبق التقديم.
- وبصحة وعافية.
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