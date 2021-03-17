طريقة عمل صينية البطاطس بالخضار بالفرن بخطوات سهلة وبسيطة وبمذاق لذيذ وصحي وشهي

طريقة عمل صينية البطاطس بالخضار ، كثيرا من السيدات تبحث عن طرق لتحضير الأكلات بطرق مبتكرة وصحية ومفيدة ولذيذة وشهية في نفس الوقت من أجل تقديم طعام صحي ومفيد ومغذي لأفراد أسرتها، وجسم مفعم بالحيوية والنشاط. لذا سوف نقدم لكم طريقة عمل صينية البطاطس بالخضار ، وهي من الأطباق الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم، حيث لا تخلو من أي بيت. وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة كالبروتينات والفيتامينات، حيث تمد الجسم بالطاقة، وتقوي جهاز المناعة. كما تتميز بأنها غير مكلفة، وبسهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها، وبفائدتها الصحية. وفيما يلي متابعينا سوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني علي مكونات صينية البطاطس بالخضار وطريقة تحضيرها بكل سهولة وبألذ الوصفات لم تجربوها من قبل.

مكونات صينية البطاطس بالخضار

تتكون صينية البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس مفروم ناعم.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 حبة فلفل أخضر مفروم ناعم.

حبة فلفل أحمر مفروم ناعم.

حبة جزرة مبشورة.

200 جم كرنب (ملفوف) مفروم ناعم.

3 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة كبيرة ملح.

5 بيضات.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعم.

60 جم جبنة شيدر مبشورة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير صينية البطاطس بالخضار بطريقة سهلة وبسيطة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي: