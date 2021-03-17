أقوي ماسك كولاجين لشد الوجه وإزالة التجاعيد لبشرة صافية وأكثر شباب، تحلم كل فتاة أو سيدة بالتمتع ببشرة صافية وخالية من أي مشاكل حتي تظل محتفظة بجمالها وأنوثتها، ولكن البشرة تواجه العديد من العوامل التي تؤثر علي شباب الوجه مثل أشعة الشمس الضارة أو استخدام المكياج بصفة مستمرة أوعدم الاهتمام بتنظيف وترطيب البشرة، وتوجد الكثير من منتجات البشرة التي تحتوي علي كولاجين وتستخدمها النساء ولكن يدخل في تركيبها مواد كيميائية تؤذي الوجه علي المدي البعيد وتتسبب في حدوث أضرار جانبية.

ماسك كولاجين طبيعي لبشرة مشدودة وصافية وخالية من التجاعيد

الحفاظ علي نضارة وشباب الوجه من أهم خطوات الجمال لدي المرأة، ولذلك تبحث عن كل الطرق الممكنة للحصول علي بشرة مشرقة، ولكن بدلاً من اللجوء إلي المواد الكيميائية يمكنك استبدالها بوصفات أو أقنعة كولاجين طبيعي لشد تجاعيد البشرة والتخلص من الخطوط الرفيعة والدقيقة وتمنحك وجه صافي بدون أي مشاكل، حيث أن هذه الوصفات تكون أكثر أماناً علي البشرة وتمنحك نتيجة مذهلة تجعلك تحافظين علي شباب بشرتك وتكوني دائماً أصغر سناً.

ماسك البطاطس والكركم لشد الوجه وعلاج تجاعيد البشرة

البطاطس تعد من أفضل الحلول المثالية لمشكلة التجاعيد والخطوط الدقيقة، حيث تحتوي علي فيتامين سي ومضادات أكسدة تحارب ظهور التجاعيد المبكرة لتمتعها بعناصر مغذية تعمل علي شد البشرة، والكركم من المواد الفعالة في محاربة التجاعيد كما يساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة علي البشرة لاحتوائه علي مضادات أكسدة تحافظ علي نضارة الوجه.

ثمرة بطاطس صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير الجزر.

قومي بغسل ثمرة البطاطس ثم تسلق ويتم هرسها جيداً، ثم أضيفي الكركم وعصير الجزر وامزجي المكونات حتي تتجانس.

يوضع الماسك علي الوجه من أسفل لأعلي ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وبعد ذلك نمرر مكعب من الثلج ويستخدم هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع لبشرة نضرة ومتوهجة.

مكونات ماسك كولاجين طبيعي لشد الوجه ومقاومة التجاعيد لبشرة أكثر نضارة وشبابطريقة تحضير كولاجين طبيعي للوجه وكيفية الاستخدام لبشرة صافية