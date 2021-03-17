المطبق بالعجين بالمقادير والمكونات وطريقة بأشهي الوصفات وبدون وقت

طريقة عمل المطبق بالعجين الشهي، بطريقة سريعة والذي يفضله ويبدع فى إعداده الكثير من المطابخ العربية وخاصة فى منطقة الخليج العربي حيث تعد تلك الوجبة الغنية بالعناصر المفيدة والتي تمتاز بسرعة تحضيرها وانخفاض تكاليف إعدادها وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الكريم وانشغال النساء بإعداد أشهي الأطعمة فى شهر رمضان نقم لكم طريقة عمل المطبق بالعجين لتزين طاولة الإفطار فى شهر رمضان المبارك نظراً لان تلك الوجبة تعد من الأطعمة الخفيفة على المعدة أثناء تناول وجبة الإفطار شهر رمضان. مقادير تحضير المطبق بالعجين مقادير تحضير المطبق بالعجين تحتاج تلك الطريقة عند أعدادها إلى مكونات بسيطة جدا متواجدة في كل منزل مقارنته بباقي الأطعمة على شاكلة ذلك الطعام المميز فى المطبخ العربي يجب إحضار الآتي: عدد 3 أكواب من الطحين الفاخر.

ملعقة واحدة من زيت الطعام النقي.

عدد واحد بيضة.

عدد واحد ملعقة ملح ناعم.

إحضار كأس من الماء الفاتر.

عدد اثنان حبة طماطم حمراء “بندورة” متوسطة الحجم.

عدد بصلتين متوسطتين الحجم.

نصف كيلو لحم مفروم. طريقة تحضير المطبق بالعجين نقوم بفرم البصلتين إلى قطع صغير أو نقوم ببشرهم باستخدام المبشرة الناعمة ووضعهم على النار.

وضع مفروم اللحمة على البصل وتركهم لدقائق.

تقطيع حبات الطماطم “البندورة” إلي قطع صغيرة ووضعهم على البصل والمفروم بعد أن تجف مياه المفروم وتمتزج مع البصل وتوضع توابل وملح على المفروم وتترك لدقائق معدودة وترفع من على النار وتترك جانباً حتى تبرد.

نبدأ فى تحضير العجينة عن طريق أفراغ ثلاثة أكواب طحين فى وعاء “بولة” العجينة ووضع الماء الدافئ عليها وخلطهم جيداً.

نحضر صينية ونقوم بدهانها بالزيت ووضع العجين عليها بعد أن نقوم بعمل العجين إلى ستة كور متساوية الحجم نقوم برش الزيت على وجهة العجين ويترك لمدة 30 دقيقة بعد أن نقوم بتغطيته جيداً.

بعد مرور الوقت نقوم بفرد كرات العجين ونحضر خليط المفروم ونقوم بوضع البيضة عليه ويقلب جيداً.

يتم لف المفروم المعصج بواسطة العجين ويحمر فى الزيت المغلي حتى يصبح لونه ذهبي.

نقوم بتقطيع العجين إلى مربعات أو حسب الشكل المفضل ويقدم المطبق بالعجين. الوسوم

طريقة عمل المطبق بالعجين الشهي، بطريقة سريعة والذي يفضله ويبدع فى إعداده الكثير من المطابخ العربية وخاصة فى منطقة الخليج العربي حيث تعد تلك الوجبة الغنية بالعناصر المفيدة والتي تمتاز بسرعة تحضيرها وانخفاض تكاليف إعدادها وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان الكريم وانشغال النساء بإعداد أشهي الأطعمة فى شهر رمضان نقم لكم طريقة عمل المطبق بالعجين لتزين طاولة الإفطار فى شهر رمضان المبارك نظراً لان تلك الوجبة تعد من الأطعمة الخفيفة على المعدة أثناء تناول وجبة الإفطار شهر رمضان. مقادير تحضير المطبق بالعجين مقادير تحضير المطبق بالعجين تحتاج تلك الطريقة عند أعدادها إلى مكونات بسيطة جدا متواجدة في كل منزل مقارنته بباقي الأطعمة على شاكلة ذلك الطعام المميز فى المطبخ العربي يجب إحضار الآتي: عدد 3 أكواب من الطحين الفاخر.

ملعقة واحدة من زيت الطعام النقي.

عدد واحد بيضة.

عدد واحد ملعقة ملح ناعم.

إحضار كأس من الماء الفاتر.

عدد اثنان حبة طماطم حمراء “بندورة” متوسطة الحجم.

عدد بصلتين متوسطتين الحجم.

نصف كيلو لحم مفروم. طريقة تحضير المطبق بالعجين نقوم بفرم البصلتين إلى قطع صغير أو نقوم ببشرهم باستخدام المبشرة الناعمة ووضعهم على النار.

وضع مفروم اللحمة على البصل وتركهم لدقائق.

تقطيع حبات الطماطم “البندورة” إلي قطع صغيرة ووضعهم على البصل والمفروم بعد أن تجف مياه المفروم وتمتزج مع البصل وتوضع توابل وملح على المفروم وتترك لدقائق معدودة وترفع من على النار وتترك جانباً حتى تبرد.

نبدأ فى تحضير العجينة عن طريق أفراغ ثلاثة أكواب طحين فى وعاء “بولة” العجينة ووضع الماء الدافئ عليها وخلطهم جيداً.

نحضر صينية ونقوم بدهانها بالزيت ووضع العجين عليها بعد أن نقوم بعمل العجين إلى ستة كور متساوية الحجم نقوم برش الزيت على وجهة العجين ويترك لمدة 30 دقيقة بعد أن نقوم بتغطيته جيداً.

بعد مرور الوقت نقوم بفرد كرات العجين ونحضر خليط المفروم ونقوم بوضع البيضة عليه ويقلب جيداً.

يتم لف المفروم المعصج بواسطة العجين ويحمر فى الزيت المغلي حتى يصبح لونه ذهبي.

نقوم بتقطيع العجين إلى مربعات أو حسب الشكل المفضل ويقدم المطبق بالعجين.

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