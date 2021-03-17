فوائد زيت الارغان للشعر ضعيه على شعرك وتمتعي بالنعومه والحيوية في وقت قياسي

فوائد زيت الارغان للشعر , زيت الارغان للشعر هو الزيت السحري لأن لمسات خفيفة منه ستقضي على كل ما تُعانين منه مع مشاكل شعرك سواء أكان تقصف أو تساقط أو جفاف أو عدم إطالة، لذا أصبح من المكونات الأساسية والضرورية في كل منتجات العناية بالشعر الطبيعية، لاستعادة حيوية ونعومة الشعر، وحل المشاكل بأفضل الحلول لأنه يحتوي على العناصر الأساسية المطلوبة لتعزيز صحة الشعر، وفي خلال ذلك المقال سنتعرف على ما هي أهم فوائد زيت الارغان للشعر وما هي أهم خلطاته الطبيعية.

فوائد زيت الارغان للشعر

زيت الأرغان من أهم الزيوت الطبيعية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على حيوية ونعومة وصحة وترطيب الشعر، وهذا يرجع بسبب المواد والعناصر الهامة التي يحتوي عليها مثل:-

يساهم زيت الأرغان في تعزيز للمعان وتنعيم الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يقضي على مشكلة تساقط الشعر والتقصف لأنه يتغلغل لأعمق درجات فروة الرأس.

يعزز بصيلات الشعر ويعمل على تقويته ويمنع تقصفه ويعالج الأطراف التالفة.

يحمي الشعر من أضرار أشعة الشمس والآثار المترتبة التي تظهر من استخدام المواد الكيميائية.

يعتني بالشعر المصبوغ ويعيد له لمعانه وقوته حتى يصبح لامع وناعم كالحرير.

مصدر غني بفيتامين ه الذي يساعد في تقوية الجذور ويعالج التساقط، ويقضي على الجفاف.

يحتوي على كمية عالية من الأحماض الدهنية التي تساعد في تعزيز صحة الشعر وتساهم في القضاء على كل المشاكل بسهولة.

من أهم مكوناته فيتامين E ولمن لا يعرف فهو من أهم الفيتامينات التي تساعد على نمو الشعر في أماكن الفراغات ويحافظ على الشعر من التساقط.

يعتبر زيت الارغان من أفضل الزيوت المستخدمة في عمل حمام الزيت المهم للكل لزيادة نعومة الشعر وسلامة فروة الرأس.

عند استخدام الصبغات وملونات الشعر أكثر ما يعاني منه أنه يخسر اللون ويزول عند غسل الشعر ولذلك فزيت الارغان من أحسن الزيوت التي تحافظ على لون الشعر وتمنع سرعة زواله.

لأصحاب فروة الرأس الحساسة أو المصابة بالفطريات ومرضى الصدفية يعتبر زيت الأرغان من أفضل العلاجات الطبيعية كل ذلك ولن يسبب لهم أي مشاكل من اي نوع.

خلطات زيت الارغان للشعر

خلطات زيت الارغان للشعر بمثابة كورس عناية بالشعر من الجذور حتى الأطراف، لحل كل المشاكل بخطوة واحدة، لذا يجب اعتبار استخدام زيت الأرغان ضمن الروتين اليومي للعناية بالشعر:-

الخلطة الأولى

للقضاء على مشاكل تساقط الشعر، وملء الفراغات والقضاء على الجفاف والتقصف، وتحفيز نموه:-

سنحتاج في تحضيرها إلى 6 ملاعق كبيرة من زيت الأرغان + ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس + ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

اخلطي المكونات كلها جيدًا معًا ثم طبقيها على الشعر لمدة تتراوح من 4-5 ساعات.

مع الحرص على تغطية الشعر بقبعة بلاستيكية ومنشفة ساخنة.

ثم يشطف بالماء الفاتر، وتكرار الوصفة مرتين بالأسبوع.

الخلطة الثانية

للعناية بالشعر والعمل على تنعيم الشعر وترطيبه، والتحكم في إفراز الدهون بفروة الرأس:-