السمنة لو بتعاني منها هذه الوصفات الطبيعية تخلصك منها نهائيا وداعا للكرش والسمنة

السمنة كما يطلقون عليها هي مرض العصر، فيعاني منها الكثير من الناس رجال ونساء أطفال كبار وصغار فهي لا تتوقف على فئة عمرية معينة، فهي قد تصيب الجميع، وظروف الحياة تساعد على زيادة أعداد المصابين بها .

وفي هذا المقال سوف نقدم لكم وصفات طبيعية تقضي تمام على السمنة، ولكن قبل ذلك سوف نتعرف عليها وماهي، وأسبابها وطرق الوقاية منها وفي النهاية نقدم لكم العلاج الذي يخلصك منها نهائيا وهو عبارة عن وصفات طبيعية سهلة وبسيطة.

تعريف السمنة

يمكننا تعريفها بشكل بسيط وهو زيادة وزن جسم الإنسان عن المعدل الطبيعية والمناسب مع طوله، وذلك نتيجة زيادة في الدهون الموجودة في الجسم نتيجة عوامل كثيرة أو أسباب كثيرة سوف نتعرف عليها فيما يلي .

أسباب السمنة

أسباب السمنة كثيرة ومتعددة

أسباب وراثية فقد يرث الابن السمنة عن احد والديه أو كد يرثها عن أجداده

الطعام أو الوجبات التي نتناولها فالأفراط في تناول الوجبات الدسمة المملوءة بالدهون تؤدي إلى زيادة الوزن والكرش

العادات الخاطئة بعض العادات الخاطئة تودي إلى السمنة مثل تناول الطعام والنوم بعده مباشرة

بعض الأمراض تودي إلى الإصابة بهذا المرض وزيادة حجم الإنسان

بعض الأدوية تودي إلى الإصابة أيضا وزيادة وزن جسم الإنسان مثل الكورتيزون

أساليب الوقاية من الإصابة بالسمنة

تجنب كل ما سبق يودي إلى الوقاية من السمنة

الصيام من الأشياء المفيدة جدا للجسم والتي تقي الإنسان من الإصابة بمرض السمنة

الإقلال من بعض الأطعمة التي تحفز وتزيد من وزن الجسم ومنها النشويات مثل الأرز والمكرونة والخبز الأبيض ويمكننا استبداله بالخبز المصنوع من القمح

الإقلال من تناول المواد السكرية أو التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر مثل الحلويات والدهون والمكسرات والجاتوهات والشيكولاته.

المشروبات الغازية مثل الكولا والبيبسي يجب الامتناع عنها تمام فهي تساعد على زيادة جسم الإنسان

الامتناع عن تناول المواد الدهنية مثل الدهون والقشطة والسمن سواء النباتي أو الحيواني والاهتمام بأكل الخضار والفواكه الطازجة.

عدم تناول الوجبات السريعة والجاهزة أو وجبات المطاعم والشوارع والمعروفة باسم وجبات ألتيك أوي لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الزيوت والدهون

يجب الابتعاد عن النوم بعد تناول الوجبة

ممارسة الرياضة يجعلك تفقد نسبة كبيرة من الدهون وتحافظ على وزنك وجمال ورشاقة جسمك

الوصفات الطبيعية والعلاج المناسب لإنقاص الوزن

كما سبق القول بان العلاج الذي نقدمه لكم اليوم هي وصفات طبيعية تساعدك على أنقاص الوزن وتخلصك من الكرش نهائيا وهي كالاتي

عصير الليمون الليمون من الأشياء التي تساعد على حرق الدهون فهو حمضي والمواد الحمضية حارقه وتساعد على الهضم، ويمكننا خلط ثلاث ملاعق من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من العسل ونصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون ويوضع الخليط في كوب من الماء الساخن ويشرب يوميا كل صباح على الريق لمدة ثلاث شهور وسوف تلاحظ بعدها الفرق

خل التفاح خل التفاح يودي أيضا نفس وظيفة الليمون لان الخل أيضا ماده حمضية تقوم بحرق الدهون وذلك عن طريق أضافه ملعقة صغيرة من خل التفاح على كوب من الماء ويشرب بعد الوجبات يوميا .

الشاي الأخضر يساعد الشاي الأخضر على حرق الدهون فشرب كوب من الشاي الأخضر ونضع عليه ملعقة صغيرة من الزنجبيل يوميا يودي إلى أنقاص الوزن .

البصل يشرب عصير البصل ويمكن أضافته إلى عصير الفواكه الطازجة فهذا يساعد بشكل قوي على إنفاض الوزن وحرق الدهون بالجسم.

الكمون مغلي الكمون المطحون من الوصفات الطبيعية الهامة لتقليل وإنقاص الوزن وذلك مع شربه وتناوله مع حبة ليمون مقطعة شرائح وتغلى وتترك معه ويترك المنقوع ويشرب منه بعد تركه نصف يوم

بذور الكتان هي أيضا من الوصفات التي نوصي بها في عمليات إنقاص الوزن والتخسيس وذلك عن طريق اخذ ملعقة صغيرة من بذور الكتان وتناولها مع الزبادي موجبة عشاء أي أن وجبة من الزبادي بزيت بذور الكتان يكون هو العشاء يوميا

ورق العنب من الوصفات الطبيعية التي تساعد الإنسان على أنقاص الوزن والتخسيس ورق العنب فنقوم بسلق أوراق العب سواء كانت طازجة أو جافة ويشرب مانها فنجان بعد الوجبات الثلاثة فهذا يساعد على أعطاء الشعور بالشبع لوقت طويل .

القرفة من الأشياء التي تساعدنا في عمليات أنقاص الوزن مشروب القرفة فنقوم بإضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة مع العسل على كاس من الماء المغلي ويشرب نصف كاس كل نصف ساعة وذلك قبل وجبة الإفطار أما نصف الكأس الأخر فيشرب قبل نصف ساعة من النوم .