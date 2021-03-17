طريقة عمل بسكوت الأيس كريم المقرمش مثل المحلات بخطوات بسيطة

بسكوت الأيس كريم ، من أنواع بسكوت الحلويات المعروفة التي يتم صنعها لوضع الأيس كريم عليها، وهو حلوى مجمدة مصنوعة من الحليب، والسكر، والفواكه اللذيذة، ويسمى بحلوى السعادة التي تظهر الفرحة والسعادة عند الأطفال والكبار أيضاً، ويوجد له أنواع كثيرة ونكهات مختلفة مثل أيس كريم الفانيليا، والفراولة، والمكسرات، والمانجو، وهو من المثلجات اللذيذة في فترة الصيف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الأيس كريم بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات بسكوت الأيس كريم مكونات بسكوت الأيس كريم يتكون البسكوت من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي: نصف كوب من السكر. كوب من الدقيق. ربع كوب من الزبدة الطرية. 2 بيضة. ثلاث ملاعق من الحليب البودرة. ثلاث ملاعق من الزيت النقي. نصف ملعقة من الفانيليا. ذرة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الأيس كريم بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ثم نضع البيض والسكر ونخفقهم جيداً حتى يصبح القوام هش.

نقوم بإضافة الزبدة، والحليب، والزيت، والملح، والفانيليا، والدقيق، ونخفقهم تماماً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام ومتجانس.

نحضر طاسة كبيرة غير قابلة للالتصاق، ثم نضعها على النار وندهنها بقليل من الزيت.

نصب نصف كوب من الخليط في الطاسة حتى تصبح مثل الدائرة ونتركها حتى تتحمر، ثم نقلبها على الوجه الأخر ثم نرفها من على النار ونلفها على شكل القرطاس ونتركها حتى تبرد.

نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية العجين كلها.

نقوم برص البسكوت على ورق السفان ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل الأيس كريم بالمنزل سوف نتعرف على خطوات تحضير الأيس كريم وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء ثم نضع علبة من الكريمة، و4 ملاعق من الكاكاو الخام، ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط متماسك القوام ومتجانس. ثم نقوم بإضافة 2 بيضة إلى الخليط ونخفقهم جيداً، ونقوم بإضافة قطع الشكولاتة والمكسرات ونخفقهم جيداً. ثم نضع الخليط في علبة محكمة الغلق، ونضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى تتماسك تماماً. نقوم بإحضار البسكوت، ثم نضع المثلجات في البسكوت ثم نقدمه بارد بالهناء والشفاء. الوسوم

بسكوت الأيس كريم ، من أنواع بسكوت الحلويات المعروفة التي يتم صنعها لوضع الأيس كريم عليها، وهو حلوى مجمدة مصنوعة من الحليب، والسكر، والفواكه اللذيذة، ويسمى بحلوى السعادة التي تظهر الفرحة والسعادة عند الأطفال والكبار أيضاً، ويوجد له أنواع كثيرة ونكهات مختلفة مثل أيس كريم الفانيليا، والفراولة، والمكسرات، والمانجو، وهو من المثلجات اللذيذة في فترة الصيف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت الأيس كريم بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات بسكوت الأيس كريم مكونات بسكوت الأيس كريم يتكون البسكوت من بعض المكونات البسيطة وهى كما يلي: نصف كوب من السكر. كوب من الدقيق. ربع كوب من الزبدة الطرية. 2 بيضة. ثلاث ملاعق من الحليب البودرة. ثلاث ملاعق من الزيت النقي. نصف ملعقة من الفانيليا. ذرة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الأيس كريم بخطوات بسيطة في المنزل وهى كما يلي:- نحضر وعاء كبير ثم نضع البيض والسكر ونخفقهم جيداً حتى يصبح القوام هش.

نقوم بإضافة الزبدة، والحليب، والزيت، والملح، والفانيليا، والدقيق، ونخفقهم تماماً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام ومتجانس.

نحضر طاسة كبيرة غير قابلة للالتصاق، ثم نضعها على النار وندهنها بقليل من الزيت.

نصب نصف كوب من الخليط في الطاسة حتى تصبح مثل الدائرة ونتركها حتى تتحمر، ثم نقلبها على الوجه الأخر ثم نرفها من على النار ونلفها على شكل القرطاس ونتركها حتى تبرد.

نستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من كمية العجين كلها.

نقوم برص البسكوت على ورق السفان ونتركه حتى يبرد. طريقة عمل الأيس كريم بالمنزل سوف نتعرف على خطوات تحضير الأيس كريم وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء ثم نضع علبة من الكريمة، و4 ملاعق من الكاكاو الخام، ونقلبهم جيداً حتى يصبح الخليط متماسك القوام ومتجانس. ثم نقوم بإضافة 2 بيضة إلى الخليط ونخفقهم جيداً، ونقوم بإضافة قطع الشكولاتة والمكسرات ونخفقهم جيداً. ثم نضع الخليط في علبة محكمة الغلق، ونضعها في الثلاجة لمدة 6 ساعات حتى تتماسك تماماً. نقوم بإحضار البسكوت، ثم نضع المثلجات في البسكوت ثم نقدمه بارد بالهناء والشفاء.

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