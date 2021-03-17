اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في يوم واحد بدون أي مواد كميائية

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه، يمكن تبييض الوجه أو أي منطقة في الجسم بكل سهولة باستخدام مواد طبيعية بسيطة متوفرة في كل منزل، وهذه المواد قد تكون نتيجتها ليست سريعة مثل الكريمات أو التقشير في عيادات التجميل، ولكنها تعطي نتيجة رائعة عند المداومة عليها ومن هذه المواد:

اقوي كريم لتفتيح الجسم والوجه في يوم واحد

الأرز من الأطعمة المفيدة في عملية تبييض الجسم والوجه، وهذا لأنه يحتوي على بعض الفيتامينات المهمة مثل: فيتامين هـ وج، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الحيوية المهمة لتفتيح خلايا البشرة وتجديدها.، ولاستخدامه لهذا الغرض نقوم بطحن نصف كوب منه، وبعد ذلك نضيف له ربع كوب من الحليب ونقلب حتى نحصل على خليط كريمي، نقوم بتوزيع هذا الخليط على الوجه وأي منطقة في الجسم يراد تفتيحها، وبعد مرور نصف ساعة يتم غسل البشرة بالماء الدافئ، وللحصول على نتيجة مرضية يجب المواظبة على استخدام هذا الخليط ثلاث مرات أسبوعياً.

أفضل كريم لتبييض الوجه مجرب

يساعد عصير الليمون أيضاً على تفتيح البشرة بشكل كبير، وهذا لأنه يحتوي على حمض الستريك، ولاستخدام العصير يجب خلطه مع الماء، بحيث يكون مقدار العصير ومقدار الماء متساويان، وبعد ذلك نبلل قطنة ببعض من هذا الخليط، ثم نمسح كامل الوجه والرقبة واي منطقة في الجسم، وبعد مرور ثلث ساعة نقوم بغسل البشرة بالماء الدافئ، وللحصول على نتيجة مرضية يتم تكرار هذه الطريقة ثلاث مرات في الأسبوع.

كريم تفتيح الوجه سريع المفعول

كذلك يمكن استخدام جل الصبار في تفتيح الجسم والبشرة، وذلك بخلطه مع العسل والحليب بمقدار متساوي للثلاثة مكونات، وبعدها يتم توزيع الخليط على البشرة قبل النوم وفي الصباح يتم غسل البشرة بالماء الدافئ، ومن الأفضل المواظبة على هذه الطريقة بشكل يومي أو أربع مرات على الأقل في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية في وقت قصير.

كما يمكن استخدام الطماطم لتبييض البشرة، حيث يتم خلط ربع كوب من عصير الطماطم مع أضافة ملعقة صغيرة من الزبادي وأضافة ملعقة كبيرة من الشوفان، وبعد ذلك يتم توزيع المزيج على البشرة، وبعد مرور نصف ساعة يتم غسل البشرة بالماء الدافئ، ولملاحظة الفرق خلال وقت قصير، يجب القيام بتكرار هذا الخليط ثلاث مرات أسبوعياً.