وصفة سحرية للتخلص من الماء الزائد في الجسم لإنقاص الوزن

وصفة سحرية للتخلص من الماء الزائد أو المحتبس داخل الجسم نقدمها لكم في هذا المقال، التخلص من احتباس السوائل داخل الجسم يساعد على التخلص من بضعة كيلو جرامات من الوزن، ولكن لا بد أن يتم تنزيل الماء الزائد في الجسم تحت إشراف الطبيب، حيث أن فقدان الماء من الجسم بنسبة أكبر من الطبيعي تؤدي إلى مخاطر صحية عديدة، لذلك لا بد من فقدان الماء بنسبة معتدلة، في هذا المقال نقدم لكم وصفة تساعد على إنقاص الوزن الزائد في الجسم عن طريق التخلص من الماء الزائد بالجسم بكمية معتدلة لا تؤثر سلباً على صحة الجسم العامة.

وصفة سحرية للتخلص من الماء الزائد في الجسم

وصفة الشعير من الوصفات التي تساعد على تقليل الماء الزائد في الجسم ويمكن عمل وصفة الشعير للتخلص من الماء الزائد كما يلي:

نحضر حفنة من بذور الشعير المغسولة والمصفاة جيداً ثم نضعها في وعاء به ماء.

نضع الشعير حتى يغلي على النار ثم نتركه على نار هادئة لمدة عشر دقائق.

نرفع الوعاء من النار ونصفيه ويتم تحلية ماء الشعير بعسل النحل ويشرب دافئاً.

يمكن أيضاً تناول المشروبات الغازية المضاف إليها الشعير على أن تكون خالية من الكحول للتخلص من الماء الزائد في الجسم.

مع المواظبة على تناول مغلي الشعير عدة مرات في الأسبوع نلاحظ في نهاية الأسبوع نقصان الوزن بمعدل عدة كيلو جرامات.

وصفة للتخلص من الماء الزائد في الجسم بالأعشاب

مشروب الشمر من المشروبات المفيدة والتي تساعدك على التخلص من الماء الزائد في الجسم.

يتم تحضير مشروب السمر عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الشمر في كوب ثم وضع الماء المغلي عليها ثم تغطى لبضعة دقائق وتُشرب دافئة.

للحصول على جسم أفضل وحتى يتخلص الجسم من الماء الزائد بشكل مثالي، يُنصح بتناول كوب واحد فقط من مشروب الشمر يوميا على الريق.

وإلى جانب التخلص من الماء الزائد المحتسب بالجسم يساعدك مشروب الشمر أيضاً على شد الجسم والتخلص من الترهلات وإنقاص الوزن بشكل معتدل.

أسباب احتباس السوائل في الجسم

هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى احتباس السوائل داخل الجسم مما يؤدي إلى زيادة الوزن قليلاً ومنها: