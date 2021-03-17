طريقة عمل فتة الدجاج مع الأرز الشهية في المنزل سهلة وبسيطة جداً

طريقة عمل فتة الدجاج مع الأرز ، تعتبر من الأطباق الشهية والمشهورة في بلاد الشام، والوطن العربي، وتوجد بها الكثير من الفيتامينات الصحية للجسم، وتحتوي علي عناصر غذائية كثير، وهي تعتبر وجبة تقدم في الإفطار في شهر رمضان المبارك، والمناسبات، وتعتبر وجبة مشهورة في كل الدول، وسوف نتعرف، ونتحدث في مقالنا هذا عن طريقة عمل فتة الدجاج مع الأرز الشهية في المنزل سهلة وبسيطة جدا.

مكونات عمل فتة الدجاج مع الأرز

حيث تأتي طريقة عمل فتة الدجاج مع الأرز من مكونات وهي كالتالي:-

واحد كيلو من الدجاج مخلي.

ورقتان من أوراق اللورا.

ملح ناعم حسب الرغبة.

واحد عود من القرفة.

معلقة من الزنجبيل المطحون.

كوب من الأرز الأبيض.

ربع معلقة من الفلفل الأسود.

بقدونس لتزين يستحسن ان يكون مفروم.

2 فص من الثوم المفروم.

لوز مقلي ومقرمش لتزين.

لتر من اللبن.

عصير ليمون.

2 رغيف بلدي المصري( أوأكثرعلي حسب الرغبة)

طريقة التحضير

سوف نقوم بطريقة بسيطة لتحضير فتة الدجاج مع الارز وهي كالتالي:-

نقوم بغسل الدجاج جيداً بالخل، وليمون والملح لتنظيف الدجاج جيداً حتي لا توجد به أي من الزفر. ثم نقوم بوضع إناء علي النار ونقوم بسلق الدجاج جيداً ونضيف إلية أوراق اللورا، والزنجبيل، وعود القرفه، والقليل من الملح، وجميع البهارات حتي ينضج جيدا. ثم نقوم بوضع أناء أخر علي النار، ونقوم بوضع القليل من الزيت حتي يسخن ثم نقوم بوضع الازر ونقلب حتي ياخذ اللون الذهبي ثم نضع الكميه المطلوبة من الماء ونضيف معها مكعب من مرق الدجاج والقليل من الفلفل الأسود، وتغطية بأحكام ونتركه حتي يستوى. ثم نحضر وعاء ونسكب في اللبن، وعصير الليمون، والثوم المفروم، ونضربه جيدا حتي يتجانس الخليط، ويصبح متماسك، وليس سميك. ثم نقوم بتقطيع الخبز اللي قطعة متوسطة ونقلي الخبز واللوز وبعد الانتهاء نضعهم جانباً.

طريقة التقديم

ويأتي طريقة تقديم فتة الدجاج مع الأرز كما يلي:-