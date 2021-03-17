ماهو الكفير وما فوائده الصحية

الكفير أو مايسمى بالفطر الهندي هو حليب أبقار مخمر بطريقه معينه ويتشكل كحبيبات غير منتظمة الشكل، يخلط مع الحليب والسوائل، ويحوي الكفير كمية كبيرة من الخمائر الصحية والبكتيريا النافعة وعدد من العناصر الغذائية والصحية التي تجعل منه غذاء صحي، وفوائده معروفة منذ القدم، وهي:

فوائد الكفير الصحية:

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من فوائد الكفير وهي:

يعرف عن الكفير نه يساهم في تعزيز مناعة الجسم ووقايته من كثير من الأمراض.

البروتين في الكفير مفيد لصحة الجسم ككل وخاصة العضلات.

الكفير يعمل على منح الجسم طاقة ونشاط ويساعد في ومقاومة الكسل و الخمول.

من أهم فوائده التحكم والسيطرة على معدل سكر الدم، وبالتالي فهو يناسب مرضى السكري.

يساهم الكفير في التقليل وخفض نسبة الكولسترول في الجسم.

يحتوي الكفير على عنصر البروبيوتيك وهو عنصر مهم لصحة الجهاز الهضمي، حيث يساعد تناوله على معالجة سوء الهضم وتحسين صحة الأمعاء وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

الكالسيوم والبوتاسيوم في الكفير مفيدة لصحة الشعر و الأظافر و الأسنان وحتى العظام.

الكفير مناسب لمن يعانون من حساسية اللاكتوز، وهو يعمل على تحسين وتعزيز تحمل اللاكتوز.

شرب الكفير على معدة فارغة يساهم في علاج الإسهال الناجم عن الإصابة بعدوى، أو المضادات الحيوية.

التخفيف من الأعراض المُرافقة لانقطاع الدورة الشهرية.

يحوي الكفير على مواد مضادة للبكتيريا ومواد مضادة للفطريات، كما أنه قد يكون ذات فائدة للحد من الإصابة ببعض التهابات المعدة والأمعاء، والالتهابات المهبلية، وعدوى الخميرة.

الكفير يساعد على السيطرة على الوزن و التحكم به.

الكفير وبسبب احتوائه على مضادات متنوعة يرفع من مقاومة الجسم للأمراض السرطانية.

الخمائر والميكروبات الطبيعية في الكفير تحمي الجلد و البشرة وتعمل كعلاج جلدي لتنظيف البشرة والجلد وتمنع انتشار البقع الجلدية وتقلل من ظهور حب الشباب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.