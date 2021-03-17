ماهي العلاقة بين الصداع النصفي والسكري لدى النساء

مرض السكري مرض شائع من حيث أعداد الإصابة به، وهو على رأس قائمة الأمراض في الوطن العربي، ومن جانب طبي فإن الإصابة به لها مسببات عدة أبرزها الوراثة والنمط الغذائي والصحة العامة وعوامل عدة، وفيما يتعلق بذلك تحدث دراسة طبية عن وجود سبب غير شائع لمرض السكري يخص النساء تحديداً، وهي في التالي..

صداع النساء والسكري:

أظهرت دراسة علمية أن النساء المصابات بالصداع النصفي النشط يتعرضن لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 30% مقارنة بالنساء اللائي ليس لديهن تاريخ من الصداع النصفي، بسبب المستويات المرتفعة من بلازما الأحماض الدهنية وأجسام الكيتون، والتي تم رصدها قبل نوبة الصداع النصفي.

العلاقة بين الصداع و السكري:

أكد الأطباء كما نشر موقع "بولد سكاي" أن هنالك علاقة عكسية بين الصداع النصفي و السكري..

حيث يتسبب الصيام في انخفاض نسبة السكر في الدم في الجسم ويزيد من إنتاج الكيتونات، وهي عبارة عن مواد كيميائية يفرزها الكبد في جسم الإنسان، ويتم إفرازها كمصدر بديل لإنتاج الطاقة، فعند نقص كميّة الأنسولين اللازم لتحويل الغلوكوز إلى طاقة في الجسم، يقوم الكبد بتحويل الدهون إلى الكيتونات التي تستخدمها خلايا وأنسجة الجسم المختلفة للتزّود بالطاقة.

وبالتالي، فإن الزيادة في أجسام الكيتون ربما تعمل كعامل محفز في ظهور الصداع النصفي.

وبينما تكون مستويات الغلوكوز مرتفعة أثناء الإصابة بمرض السكري أو خلال فترة ما قبل الإصابة به، فإنه يمكن أن ينخفض خطر الإصابة بالصداع النصفي مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات السكر في الدم.

كما أن هناك عامل آخر هو انخفاض كثافة الألياف العصبية الحسية. يتسبب مرض السكري في ضعف الأعصاب الحسية في الجسم. ومن المعروف إن الصداع النصفي هو اضطراب صداع عصبي، وبالتالي، فإنه بسبب ضعف بعض الأعصاب الحسية المرتبطة بالصداع النصفي، ربما ينخفض انتشار الصداع النصفي النشط.

احصاءات السكري و الصداع النصفي:

يسبب مرض السكري العديد من المضاعفات، بما في ذلك الصداع النصفين وتنتشر تلك الحالة بين حوالي 6% من الرجال و18% من النساء. ولكن يظل الارتباط بينهما مثيرًا للجدل، حيث تلعب العوامل الوراثية والبيئية، بالإضافة إلى مسببات أخرى، مثل نقص السكر في الدم والصيام، دورًا حيويًا في الإصابة بالصداع النصفي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.