طريقة عمل كيكة البرتقال الهشه في دقائق وبأقل التكاليف

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشه هي اكثر شيء تبحث عنه السيدات في تلك الأيام، التي يتواجد فيها البرتقال بكثافه في الأسواق، حيث تستخدمه السيدات في عمل كيكه البرتقال اللذيذة الهشه التي يحبها الأطفال ويأكلها الكبار، ويتم تقديمها مع المشروبات الساخنة، كما يتم تقديمها للضيوف وفي المناسبات، ويستخدم في عمل الكيك عصير البرتقال، الذي يجعلها لذيذه كما تستخدم بشر البرتقال ويمكن أيضا وضع صوص البرتقال عليها. مكونات كيكة البرتقال نحضر كوب ونصف من السكر الناعم

ومعها كوب ونصف من عصير البرتقال

كوب زيت

ثلاث بيضات

ثلاث أكواب من الدقيق

ملعقتين كبيرتين

من قشر البرتقال

فانيليا

بيكنج باودر ورشه ملح مكونات كيكة البرتقال طريقه تحضير كيكه البرتقال الهشه لا تختلف طريقه تحضير كيكه البرتقال عن الأنواع الأخري من الكيك حيث نقوم أولا بإحضار وعاء نضع فيه البيض ومعه الفانيليا و نقوم بضربه بمضرب الكهرباء

ثم نبدأ في إضافة السكر ملعقه وراء ملعقه بينما نحن مستمرين في الضرب حتى ننتهي من إضافة كل السكر

ونقوم بخلطهم بمضرب البيض حتي يختلطوا جيدا

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير برتقال مع قشر البرتقال ونستمر في خلطه خلطهم بمضرب الكهربائي ونضيف الزيت

نقوم بإحضار وعاء اخر نضيف فيه الدقيق ويكون منخول جيدا ونضيف ملعقه البيكنج بودر ورشة الملح ونقوم بتقليبه معا

بعد ذلك نأتي بخليط البيض والسكر ونضعه على الدقيق ونخلطهم بملعقه أوبمضرب يدوي حتى يمتزج جيدا

نكون قد ضبطنا الفرن على درجه حراره 180 درجه

وبعد ذلك نقوم بإحضار صينيه مناسبه للخليط ونضع فيها الزيت في أرجاء الصينية

ثم نضيف الدقيق عليها وبعد ذلك نقوم بوضع خليط الكيك في الصينية ثم نضعها في الفرن وننتظر حوالي ساعه إلا ربع حتى تنضج الكيك الوسوم

طريقة عمل كيكة البرتقال الهشه هي اكثر شيء تبحث عنه السيدات في تلك الأيام، التي يتواجد فيها البرتقال بكثافه في الأسواق، حيث تستخدمه السيدات في عمل كيكه البرتقال اللذيذة الهشه التي يحبها الأطفال ويأكلها الكبار، ويتم تقديمها مع المشروبات الساخنة، كما يتم تقديمها للضيوف وفي المناسبات، ويستخدم في عمل الكيك عصير البرتقال، الذي يجعلها لذيذه كما تستخدم بشر البرتقال ويمكن أيضا وضع صوص البرتقال عليها. مكونات كيكة البرتقال نحضر كوب ونصف من السكر الناعم

ومعها كوب ونصف من عصير البرتقال

كوب زيت

ثلاث بيضات

ثلاث أكواب من الدقيق

ملعقتين كبيرتين

من قشر البرتقال

فانيليا

بيكنج باودر ورشه ملح مكونات كيكة البرتقال طريقه تحضير كيكه البرتقال الهشه لا تختلف طريقه تحضير كيكه البرتقال عن الأنواع الأخري من الكيك حيث نقوم أولا بإحضار وعاء نضع فيه البيض ومعه الفانيليا و نقوم بضربه بمضرب الكهرباء

ثم نبدأ في إضافة السكر ملعقه وراء ملعقه بينما نحن مستمرين في الضرب حتى ننتهي من إضافة كل السكر

ونقوم بخلطهم بمضرب البيض حتي يختلطوا جيدا

بعد ذلك نقوم بإضافة عصير برتقال مع قشر البرتقال ونستمر في خلطه خلطهم بمضرب الكهربائي ونضيف الزيت

نقوم بإحضار وعاء اخر نضيف فيه الدقيق ويكون منخول جيدا ونضيف ملعقه البيكنج بودر ورشة الملح ونقوم بتقليبه معا

بعد ذلك نأتي بخليط البيض والسكر ونضعه على الدقيق ونخلطهم بملعقه أوبمضرب يدوي حتى يمتزج جيدا

نكون قد ضبطنا الفرن على درجه حراره 180 درجه

وبعد ذلك نقوم بإحضار صينيه مناسبه للخليط ونضع فيها الزيت في أرجاء الصينية

ثم نضيف الدقيق عليها وبعد ذلك نقوم بوضع خليط الكيك في الصينية ثم نضعها في الفرن وننتظر حوالي ساعه إلا ربع حتى تنضج الكيك

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