أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد.. بديل البوتوكس

أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد نقدمه إليك سيدتي، فجميع من يعرف هذا الكريم يلقبه باسم بديل البوتوكس، فهو يمنح البشرة تبييض فوري يساعد على شدها والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر حول منطقة العين وحول الفم بسبب الحركات التعبيرية للوجه، ومع مرور الوقت تبدأ في الظهور بقوة وتُسبب مظهر غير محبب للكثير من الفتيات لذلك يلجأن إلى استخدام الكريمات التي تساعد على إزالة التجاعيد ولكن فى الغالب تكون ذات ثمن باهظ، لذلك سنقدم إليكم الحل البديل لها وهو بديل البوتوكس أفضل كريم طبيعي لشد الوجه.

أفضل كريم طبيعي لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

فقط استخدمي هذا الكريم بشكل مستمر وودعي التجاعيد والخطوط الدقيقة إلى الأبد:

ملعقة من النشا.

ملعقة من الأرز.

كوب ونص من الماء.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

كبسولة من فيتامين e.

طريقة التحضير والاستخدام:

أولا أحضري وعاء مناسب وضعي فيه كوب ونصف من الماء وملعقة واحدة من الأرز واتركيهم على نار هادئة حتى ينضج الأرز تماماً، ثم اتركيه جانباً حتى يبرد تماما ويصبح جاهز للاستخدام.

أحضري الخلاط الكهربائي وضعي فيه خليط الماء والأرز وقومي بخفقهم جيداً حتى يكون لدينا خليط ناعم وخالي من أي تكتلات، بعد ذلك أضيفي إليهم ملعقة النشا الكبيرة، وكبسولة الفيتامين وزيت اللوز الحلو، واستمري فى الخفق مجدداً حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم للغاية.

ضعي الكريم فى عبوة مناسبة وتكون محكمة الغلق، واتركيه فى الثلاجة لحين الاستخدام، قومي بوضع طبقة مناسبة من الكريم على الوجه والرقبة واليدين من الليل حتى الصباح حتى، ثم يغسل، ويمكن استخدامه كماسك لمدة ساعة واحدة، ويكرر يومياً وودعي التجاعيد والخطوط الرفيعة إلى الأبد.