حضري عجينة السمبوسة المقرمش بكل سهولة وبأقل المقادير

السمبوسة تعد من أشهر الأطباق التي يفضلها الكبار والصغار، لأنها تتميز بطعمها المقرمش والشهي ورائحتها الذكية، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة، سواء جبن أو لحوم، أو دجاج، ولكن بعض الأشخاص لا يعرفون طريقتها، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عجينة السمبوسة الهشة. طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل المقادير كيلو دقيق أبيض.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

½ كوب كبير زيت ذرة.

2 بيضة كبيرة الحجم.

كوب كبير من الزبادي.

4 ملاعق صغيرة من الخل.

½ كوب كبير من الماء. خطوات التحضير امزجي البيكنج باودر مع الدقيق، والسكر، والملح جيدا. اخلطي الحليب مع مقدار زيت الذرة، والماء، والخل، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضيفي خليط الزيت إلى خليط الدقيق، ثم امزجيهم لمدة خمس دقائق، بواسطة المضرب الكهربائي. قومي بتقطيع العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم، ثم ضعيها في قالب كبير، ثم ضعي غطاء على العجين. اتركي العجين جانبا لمدة 130 دقيقة، حتى يتخمر، ثم قومي بفرد جميع كرات العجين، ثم قسميها إلى عدة مستطيلات. قومي بحشو العجين حسب الرغبة، ثم قومي بلف السمبوسة، حتى تصبح جاهزة للطهي. طريقة أخرى لعجينة السمبوسة خطوات التحضيرطريقة أخرى لعجينة السمبوسة المكونات كوب كبير من الدقيق.

¼ كوب كبير من زيت الذرة.

50 جرام من الحليب المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

½ كوب كبير من الماء. خطوات التحضير امزجي الماء مع مقدار زيت الذرة جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي مقدار الدقيق بشكل تدريجي إلى خليط زيت الذرة، ثم ضيفي إليه الحليب المجفف، والملح، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تتكون عجينة لينة. ضعي العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم اغلقي الوعاء، ثم ضعيه جانبا لمدة 120 دقيقة حتى تختمر العجينة. خطوات التحضير الوسوم

السمبوسة تعد من أشهر الأطباق التي يفضلها الكبار والصغار، لأنها تتميز بطعمها المقرمش والشهي ورائحتها الذكية، ويمكن تحضيرها بأكثر من حشوة، سواء جبن أو لحوم، أو دجاج، ولكن بعض الأشخاص لا يعرفون طريقتها، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عجينة السمبوسة الهشة. طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل طريقة عمل عجينة السمبوسك في المنزل المقادير كيلو دقيق أبيض.

4 ملاعق صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة بيكنج باودر.

½ كوب كبير زيت ذرة.

2 بيضة كبيرة الحجم.

كوب كبير من الزبادي.

4 ملاعق صغيرة من الخل.

½ كوب كبير من الماء. خطوات التحضير امزجي البيكنج باودر مع الدقيق، والسكر، والملح جيدا. اخلطي الحليب مع مقدار زيت الذرة، والماء، والخل، حتى يتكون خليط متجانس، ثم ضيفي خليط الزيت إلى خليط الدقيق، ثم امزجيهم لمدة خمس دقائق، بواسطة المضرب الكهربائي. قومي بتقطيع العجينة إلى عدة كرات متساوية الحجم، ثم ضعيها في قالب كبير، ثم ضعي غطاء على العجين. اتركي العجين جانبا لمدة 130 دقيقة، حتى يتخمر، ثم قومي بفرد جميع كرات العجين، ثم قسميها إلى عدة مستطيلات. قومي بحشو العجين حسب الرغبة، ثم قومي بلف السمبوسة، حتى تصبح جاهزة للطهي. طريقة أخرى لعجينة السمبوسة خطوات التحضيرطريقة أخرى لعجينة السمبوسة المكونات كوب كبير من الدقيق.

¼ كوب كبير من زيت الذرة.

50 جرام من الحليب المجفف.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

½ كوب كبير من الماء. خطوات التحضير امزجي الماء مع مقدار زيت الذرة جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي مقدار الدقيق بشكل تدريجي إلى خليط زيت الذرة، ثم ضيفي إليه الحليب المجفف، والملح، ثم اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تتكون عجينة لينة. ضعي العجينة في وعاء مدهون بقليل من الزيت، ثم اغلقي الوعاء، ثم ضعيه جانبا لمدة 120 دقيقة حتى تختمر العجينة. خطوات التحضير

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