روتين العناية بالبشرة الغلط ممكن يأدي لجفاف وتهيج واحمرار البشرة ، وفي بعض الاوقات مش بنبقى عارفين اننا بنأذي بشرتنا حتى لو بنستخدم منتجات غالية ، لان الموضوع مش متعلق دايما بسعر المنتج ، ولكن بالعلاج المناسب ، واكيد كل بنت بتتمنى بشرتها تكون خالية من العيوب من غير مكياج ، عشان كده النهاردة من خلال المقال بتاعنا هنشارك معاكم 10 نصايح لمنع تهيج واحمرار البشرة.

10 نصايح لمنع تهيج واحمرار البشرة:

1- استخدمي مرهم او كريم بدل اللوشن:

في فرق ما بين استخدام الكريمات واللوشن ، بالنسبة للبشرة الجافة والحساسة الافضل استخدام الكريمات لانها بتوفر حاجز اتقل للحفاظ على رطوبة بشرتك.

اما اللوشن البشرة بتمتصه بشكل اسرع عشان كده هيكون مناسب للبشرة العادية ، وتقدري تستخدميه كمان خلال الصيف.

2- حاولي تقللي وقت الاستحمام ل 10 دقايق بس:

الحد الاقصى لوقت الشاور حوالي 5 – 10 دقايق ، واطباء الجلدية بيقولوا ان ده وقت كافي جدا لتنضيف البشرة وترطيبها ، لان المبالغة ممكن تأدي لنتايج سلبية ، ممكن تسبب تجريد الجلد من الزيوت الطبيعية اللي بتحافظ على صحة البشرة ، هتفتح المسام والمية هتخرج من الجسم ، وهتلاحظي بعدها احمرار وتهيج البشرة.

الاستحمام بالمية السخنة, والدافية, والباردة ، كل واحدة منهم ليها فوايد ، لكن لو انتي مش متأكدة اي واحدة فيهم مناسبة ومفيدة لبشرتك ، استخدمي المية الفاترة.

3- متستخدميش منتجات العناية بالبشرة المكتوب عليها “غير معطرة”:

لو لاحظتي ان بشرتك بقت متهيجة وحساسة ، استخدمي المستحضرات والصابون والمنظفات “الخالية من العطور fragrance-free” لانها بتقلل التهيج وبتسبب تفاعلات اقل ضد الحساسية ، وخليكي حذرة مع المنتجات المكتوب عليها ” غير معطر unscented” لانها ممكن انها تحتوي على مواد كيميائية ممكن تهيج البشرة.

4- اقفلي باب الحمام:

من وقت للتاني ممكن بعض الاشخاص يسيبوا باب الحمام مفتوح اثناء الاستحمام عشان يسمحوا بدخول الهوا ، ولكن دكاترة الجلد بينصحوا بتجنب العادة دي ، قفل باب الحمام بيحافظ على الرطوبة في المكان اللي محتاجاها بشرتك عشان تحميها من الجفاف.

5- ادهني المرطب بعد الاستحمام او غسل الوجه مباشرة:

افضل وقت لوضع المرطب هو لما تكون بشرتك رطبة ، في الحالة دي المرطب بيحبس المية جوه البشرة وبيمنع التهيج ، وحاولي متستخدميش فوطة لتجفيف الوجه بعد غسله ، لكن حطي الكريم بعد الغسيل مباشرة.

6- قشري الجلد ولكن اتجنبي الفرك:

بشرتك لما تكون حساسة ، التقشير القوي ممكن يضرها ، وممكن ينتهي الامر باحمرار وتهيج ، والدكاترة مش بينصحوا باستخدام المقشر والاساليب الميكانيكية ، من الافضل استخدام مقشرات كيميائية خفيفة.

لو حسيتي ان بشرتك جافة بعد التقشير ، استخدمي مرطب بعد التقشير مباشرة.

7- شراء المنتجات اللي بتحتوي على مكونات مهدئة خاصة:

اطباء الجلدية بيقولوا ان المنتجات اللي بتحتوي على النياسيناميد, الكبريت, الالانتوين, الكافيين, جذور العرق سوس, البابونج, الصبار, الخيار ممكن انها تساعد في تقليل الاحمرار.

بالاضافة انهم بينصحوا باستخدام منتجات التنضيف العضوية ، مع عدم الافراط في استخدام اي منتج ، وكمان الافراط او استخدام الماسكات بشكل متكرر ومبالغ فيه ممكن يأدي لظهور حب الشباب ، لان الماسك ممكن يحبس الاوساخ جوه المسام.

8- ابدأي قللي في روتين العناية بتاعك:

لو انتي متأكدة انك مش بتعاني من اي مشاكل جلدية ولكن بشرتك مازالت متهيجة ولونها احمر ، جيه الوقت اللي تقللي فيه من مستحضرات التجميل اللي بتستخدميها ، بما فيهم المكياج ، لان ممكن يكون واحد فيهم هو اللي بيسبب لك حساسية ، وتقدري ترجعي تستخدمي المنتجات تاني واحد ورا التاني في خلال يومين.

الطريقة دي ممكن انها تساعد على معرفة المنتج او المكون اللي بيضر بشرتك ،وبالتالي تتجنبي تشتري اي كريم او مستحضر بيحتوي على نفس المكون.

9- استخدمي النوع المناسب من واقي الشمس:

بعض الناس عندهم حساسية شديدة من واقي الشمس ومش بيكونوا عارفين حتى ان هي دي المشكلة ، ونتيجة لده البشرة بتبقى متقشرة وجافة ولونها احمر بسبب المكونات الكيميائية.

لو بشرتك حساسة ، الافضل استخدام واقي شمس بيحتوي على الزنك او ثاني اكسيد التيتانيوم.

10- خدي استراحة من العلاجات الجمالية:

ممكن اثناء محاولتك لعلاج مشكلة معينة في بشرتك تفضلي تشتري وتستخدمي منتجات كتير ، ولكن في بعض الاحيان البساطة هي الافضل ، دكاترة الجلدية بيقولوا ان جسمك كمان محتاج استراحة من روتين الجمال ، اعملي صيام الجلد من وقت للتاني ، النظام ده مفيد بشكل خاص للاشخاص اللي بيعانوا من البشرة الرقيقة والحساسة.

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