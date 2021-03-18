أسهل طريقة لتحويل السمن النباتي إلي سمن بلدي في البيت بمكونات بسيطة

أسهل طريقة لتحويل السمن النباتي إلي سمن بلدي، لا يستغني الكثير من الأشخاص عن السمن البلدي فيستخدموها في الكثير من الأكلات لفوائدها الصحية، فهي أفضل من السمن النباتي وتحتوي على نسبة دهون قليلة، فلا تتسبب في أي أمراض ولكنها تكون مرتفعة الثمن، فلذلك لا يتمكن الكثيرون من شراءها فلذلك يبحثون عن أسهل طريقة تساعدهم في تحويل السمن النباتي إلي سمن بلدي، سوف نوضح لكم أسهل طريقة لتحضير السمن البلدي في البيت بسهولة.

أسهل طريقة لتحويل السمن النباتي إلي سمن بلدي في البيت

المكونات

نصف كيلو من السمن النباتي.

نصف لتر من اللبن.

ملح.

طريقة التحضير

قومي بوضع السمن النباتي على النار لتسيحه، ثم قومي بغلي اللبن وتركة حتي يبرد، ثم قومي بإضافة اللبن المغلي إلي السمن بعد رفعة من على النار، وقومي بتقليب الخليط جيداً، ثم قومي بوضع الخليط على النار مرة أخري على درجة حرارة مرتفعة، نترك الخليط حتي يغلى ثم نقوم بتهدئة النار وتقليب الخليط، نقوم بترك الخليط على نار هادئة لمدة ساعة ألا ربع إلي ساعة، ثم نقوم برفعها من على النار وإضافة الملح، ثم قومي بتصفيتها من المورته، ثم قومي بوضعها في برطمان نظيف وجاف ويمكنك استخدامه في الوقت الذي ترغب فيه.

طريقة لتحويل السمن النباتي إلي سمن بلدي في البيت بالخطوات

المكونات

كيلو من السمن النباتي.

كيلو من اللبن كامل الدسم.

طريقة التحضير

قومي بوضع وعاء على النار به السمن النباتي وأضيفي إليه اللبن كامل الدسم، عليك ترك الخليط على نار هادئة مع التقليب وإزالة الرغوة الناتجة من الغليان، حتي يغلي الخليط بشكل تام، ثم قومي بإضافة نصف ملعقة من الملح على كل كيلو من اللبن، وبعد أن يصل الخليط للون الأصفر قومي برفع الخليط من على النار وتركة حتي يبرد، ثم قومي بحفظة في برطمانات زجاجية.

فوائد السمن البلدي

السمن البلدي له الكثير من الفوائد فهو يحتوي على نسبة دهون بسيطة، لذلك يفضل استخدامه في تحضير الأطعمة بدل من استخدام الزيوت والسمن النباتي، لأنهم يحتوي على دهون ضارة للجسم وتسبب الإصابة بالأمراض الخطيرة.