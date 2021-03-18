بدون فتلة ولا جلاتين بكيس واحد فقط إزالة شعر العانة وتحت الإبط وإزالة شعر الوجه

إزالة شعر العانة وتحت الإبط وإزالة شعر الوجه، شعر العانه والإبط من الأمور المزعجة بالنسبة للسيدات والبنات وتحتاج إلي الكثير من المال للذهاب إلي صالونا ت التجميل، ولكن ظهرت مؤخرا بعض الطرق التي وفرت علينا الكثير، وهنا سوف أذكر لكي أفضل وأسهل الطرق في التخلص من شعر العانة والإبط .

البيكنج بودر لإزالة شعر العانة وتحت الإبط وإزالة شعر الوجه

البيكنج بودر فعال جداً وهام في إزالة شعر الجسم وخاصة الوجه لذلك ينصح باستخدام هذه الوصفة .

كيس بيكنج بودر

معجون أسنان

ليمون

أولا : يجب غسل منطقة العانة والإبط جيدا بالماء .

ثم نقوم بإحضاربولة ونضع فيها كيس البيكنج بودر، وعليهم ملعقة من معجون الأسنان، و ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ونخلطهم جيدا حتى تتجانس جميع المكونات .

نقوم بفرد الخليط على منطقة العانة ونقوم بعمل حركات دائرية لمدة عشر دقائق، ثم نقوم بغسل المنطقة بالماء الفاتر ويرطب المكان بعدها .

نكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية .

مكونات وصفة البيكنج بودر لإزالة شعر الجسمطريقة استخدام وتحضير وصفة معجون الأسنان لإزالة شعر العانه

التخلص من شعر العانة باستخدام كريم السكر والليمون

تعتبر وصفة الليمون والسكر من أكثر الوصفات استخدام في إزالة شعر الجسم كله وخاصة تحت الإبط والعانة .

ملعقتين من الدقيق

ليمون

سكر

مكونات وصفة كريم السكر والليمون لإزالة شعر الجسمطريقة تحضير واستخدام وصفة الليمون لإزالة شعر الجسم

نحضر إناء ونضع فيه مقدار أربع ملاعق من الليمون، وأربع ملاعق من السكر، ونرفعهم على نار هادئة حتى تمام الذوبان .

نترك الخليط حتى يبرد ثم نضيف عليه ملعقتين من الدقيق ونقلب حتى يصبح القوام كريمي .

نقوم بفرد الخليط على منطقة العانة والإبط لمدة ساعة، ثم نفرك المنطقة جيدا حتى يتم إزالة الشعر ونكرر هذه الخطوات مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية .

نضع ملعقتين من زيت الزيتون على ملعقة من الليمون، وملعقة من السكر الخشن، وندهن منطقة العانة والإبط

نفرك المنطقة لمدة عشر دقائق ثم نشطف بالماء الفاتر .

وصفة زيت الزيتون مع الليمون لإزالة شعر العانة والإبط