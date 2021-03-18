رسائل عيد الام 2021 اجمل رسائل عيد الام القصيرة

رسائل عيد الام يرجع بدايه احتفاله إلى عام 1956 وما زال مستمر حتى الان ويعتبره الكثير انه من العادات والتقاليد الرسمية حيث لا يجوز الاحتفال عنها مع اعتقاد البعض انه بدعه وان الام جميع ايامها عيد وان المسلم له أعياد الفطر والاضحى، بالتأكيد الجميع يحب أمه ويتمنى لها الخير والصحة في كل وقت ونقوم بالدعاء لهم في صلاتنا لذلك سنقوم بتقديم مجموعة من رسائل عيد الام 2021 لتقوم بارسالها لست الحبايب.رسائل عيد الام 2021
- لا توجد شئ في هذا العالم يمكن أن يعبر عن حبك يا أمي فأنتي مثل النجوم في السماء التي تنور لي الطريق.
- حبك يا أمي هو الطاقة التي تدفعني لأقوم بالمستحيل.
- أمي أنتي الخزنة الذي نقوم بتفريغ مخاوفنا و أحزاننا بداخلها.
- الأمومة هي أقوي قوانين الطبيعية.
- ست الحبايب لو مقدرتش أجبلك هديه لا تزعلي فمعزتك في قلبي أقوى من أغلى هدية .
الام هي كل شئ في حياتنا فبدونها يضعف الانسان فهي المورد الرئيسي للطاقة لدينا جميعاً فهي منبع الحنان والامان فهي منبع الفرح والسرور وهي منبع دفع الحزن والهموم فهي كل شئ فهي من قال عنها رسول الله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فالان عرفنا ما هي الام وما هي غلاوة الام فسيد البشرية قررها ثلاث مرات للدلالة على قوة الام وغلاوة الام لذلك نقوم بتقديم رسائل عيد الام قصيرة الكلمات:
- إلى أغلى وأعز الناس سنه سعيدة يا تاج الراس.
- متزعليش لو كنت غايب يا أمي عنك.
- ست الحبايب أنتي الأمل الذي ينور لي المستقبل لي دوماً.
- أمي ، أنا فخور لأن صفاتي ورثتها عنكي أنتي.
- اللهم أرزقني رضاكي يامي.
- اللهم أجعل أمي سيدة من نساء الجنة.
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رسائل عيد الام يرجع بدايه احتفاله إلى عام 1956 وما زال مستمر حتى الان ويعتبره الكثير انه من العادات والتقاليد الرسمية حيث لا يجوز الاحتفال عنها مع اعتقاد البعض انه بدعه وان الام جميع ايامها عيد وان المسلم له أعياد الفطر والاضحى، بالتأكيد الجميع يحب أمه ويتمنى لها الخير والصحة في كل وقت ونقوم بالدعاء لهم في صلاتنا لذلك سنقوم بتقديم مجموعة من رسائل عيد الام 2021 لتقوم بارسالها لست الحبايب.رسائل عيد الام 2021
- لا توجد شئ في هذا العالم يمكن أن يعبر عن حبك يا أمي فأنتي مثل النجوم في السماء التي تنور لي الطريق.
- حبك يا أمي هو الطاقة التي تدفعني لأقوم بالمستحيل.
- أمي أنتي الخزنة الذي نقوم بتفريغ مخاوفنا و أحزاننا بداخلها.
- الأمومة هي أقوي قوانين الطبيعية.
- ست الحبايب لو مقدرتش أجبلك هديه لا تزعلي فمعزتك في قلبي أقوى من أغلى هدية .
الام هي كل شئ في حياتنا فبدونها يضعف الانسان فهي المورد الرئيسي للطاقة لدينا جميعاً فهي منبع الحنان والامان فهي منبع الفرح والسرور وهي منبع دفع الحزن والهموم فهي كل شئ فهي من قال عنها رسول الله أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فالان عرفنا ما هي الام وما هي غلاوة الام فسيد البشرية قررها ثلاث مرات للدلالة على قوة الام وغلاوة الام لذلك نقوم بتقديم رسائل عيد الام قصيرة الكلمات:
- إلى أغلى وأعز الناس سنه سعيدة يا تاج الراس.
- متزعليش لو كنت غايب يا أمي عنك.
- ست الحبايب أنتي الأمل الذي ينور لي المستقبل لي دوماً.
- أمي ، أنا فخور لأن صفاتي ورثتها عنكي أنتي.
- اللهم أرزقني رضاكي يامي.
- اللهم أجعل أمي سيدة من نساء الجنة.
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