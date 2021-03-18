حلويات الموز أو المارينج طريقة تحضير حلويات المارينج في البيت بسهولة، حيث تعتبر حلوي الموز من أجمل الحلويات التي يعجب بها الأطفال يحبونها كثيرا، كما أن تعتبر حلوي المارينج من أقدم الحلويات التي لديها العديد من الذكريات الجميلة مع الكبار أيضا، فالكثير منا له قصة حب مع الموز الحلوي، أو كما يسمى أيضا خد الجميل، فهي حلوي قديمة ولذيذة وهشة، كما إنها يتم تحضيرها بأشكال وألوان عديدة تعمل على جذب انتباه الأطفال ويريدون تناولها بكثرة، ولهذا تبحث العديد من الأمهات لطريقة تحضيرها في المنزل لتكون آمنة وليس لديها أي ضرر على أطفالها، ولذا سوف نقوم اليوم بتوفير المقادير وطريقة التحضير وكل التفاصيل المهمة لكي تنجح هذه الطريقة. حلويات الموز أو المارينج حلويات الموز أو المارينج أولا المقادير : عدد اثنين من بياض البيض.

ثلاثة أرباع كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة ملح. ثانيا طريقة التحضير أولا عليك تشغيل الفرن على درجة حرارة منخفضة تكون أقل من 100 درجة مئوية.

وبعدها قومي بوضع بياض البيض في وعاء جاف تماما، وضعي معه ذرة الملح والفانيليا.

وبعدها قومي بضرب البياض بالمضرب الكهربائي إلى أن يصبح هشًا ومتكاسكًا مثل الرغوة.

ثم ضعي السكر الناعم على ثلاث مرات مع الاستمرار في الضرب.

ثم ضعي ملعقة النشا واضربي جيدًا.

وبهذا أصبح الخليط جاهزًا لتقومي بتشكيله، كما يمكنك تلوينه كما تريدين من خلال ألوان الطعام والأفضل أن تكون الألوان السائلة، وقومي بتقليبها جيدًا إلى أن يتجانس اللون تمامًا.

ثم أحضري صينية من الألومونيوم وضعي في القاعدة ورق الزبدة.

قومي بوضع المارينج في كيس حلواني في داخله قمع، ثم ابدئي بتشكيل الحلوي بكيس الحلواني بشكل مباشر فوق ورق الزبدة.

ثم ضعي الصينية في الفرن على الرف العلوي، واتركيه حتي ينضج.

وحتي يصبح المارينج ناضج تمامت يحتاج حوالى ساعتين إلى ساعتين ونصف على درجة حرارة منخفضة.

وتستطيع اختبار النضج عن طريق لمسه من الخارج، فإذا وجدته صلبًا ولا يتغير شكله عند اللمس، فقد نضج من الخارج، تعرف أيضا على أفضل طريقتان لشوربة الدجاج شوربة الدجاج بالكريمة والدجاج بالشعيرية

ثم قومي بإخراج واحدة من الحلوي، وحاولي كسرها ليتم التأكد من نضج القلب أيضا.

عند التأكد من النضج وبعد أن يبرد الفرن تماما، قومي بإخراج المارينج الهش ووضعه في علبة وقومي بتغطيته جيدًا؛ حتى لا يدخل إليه الهواء، ويجعله لينًا. ثانيا طريقة التحضير الوسوم

حلويات الموز أو المارينج طريقة تحضير حلويات المارينج في البيت بسهولة، حيث تعتبر حلوي الموز من أجمل الحلويات التي يعجب بها الأطفال يحبونها كثيرا، كما أن تعتبر حلوي المارينج من أقدم الحلويات التي لديها العديد من الذكريات الجميلة مع الكبار أيضا، فالكثير منا له قصة حب مع الموز الحلوي، أو كما يسمى أيضا خد الجميل، فهي حلوي قديمة ولذيذة وهشة، كما إنها يتم تحضيرها بأشكال وألوان عديدة تعمل على جذب انتباه الأطفال ويريدون تناولها بكثرة، ولهذا تبحث العديد من الأمهات لطريقة تحضيرها في المنزل لتكون آمنة وليس لديها أي ضرر على أطفالها، ولذا سوف نقوم اليوم بتوفير المقادير وطريقة التحضير وكل التفاصيل المهمة لكي تنجح هذه الطريقة. حلويات الموز أو المارينج حلويات الموز أو المارينج أولا المقادير : عدد اثنين من بياض البيض.

ثلاثة أرباع كوب من السكر الناعم.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ذرة ملح. ثانيا طريقة التحضير أولا عليك تشغيل الفرن على درجة حرارة منخفضة تكون أقل من 100 درجة مئوية.

وبعدها قومي بوضع بياض البيض في وعاء جاف تماما، وضعي معه ذرة الملح والفانيليا.

وبعدها قومي بضرب البياض بالمضرب الكهربائي إلى أن يصبح هشًا ومتكاسكًا مثل الرغوة.

ثم ضعي السكر الناعم على ثلاث مرات مع الاستمرار في الضرب.

ثم ضعي ملعقة النشا واضربي جيدًا.

وبهذا أصبح الخليط جاهزًا لتقومي بتشكيله، كما يمكنك تلوينه كما تريدين من خلال ألوان الطعام والأفضل أن تكون الألوان السائلة، وقومي بتقليبها جيدًا إلى أن يتجانس اللون تمامًا.

ثم أحضري صينية من الألومونيوم وضعي في القاعدة ورق الزبدة.

قومي بوضع المارينج في كيس حلواني في داخله قمع، ثم ابدئي بتشكيل الحلوي بكيس الحلواني بشكل مباشر فوق ورق الزبدة.

ثم ضعي الصينية في الفرن على الرف العلوي، واتركيه حتي ينضج.

وحتي يصبح المارينج ناضج تمامت يحتاج حوالى ساعتين إلى ساعتين ونصف على درجة حرارة منخفضة.

وتستطيع اختبار النضج عن طريق لمسه من الخارج، فإذا وجدته صلبًا ولا يتغير شكله عند اللمس، فقد نضج من الخارج، تعرف أيضا على أفضل طريقتان لشوربة الدجاج شوربة الدجاج بالكريمة والدجاج بالشعيرية

ثم قومي بإخراج واحدة من الحلوي، وحاولي كسرها ليتم التأكد من نضج القلب أيضا.

عند التأكد من النضج وبعد أن يبرد الفرن تماما، قومي بإخراج المارينج الهش ووضعه في علبة وقومي بتغطيته جيدًا؛ حتى لا يدخل إليه الهواء، ويجعله لينًا. ثانيا طريقة التحضير

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