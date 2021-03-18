افطري بأحلي كيك الصبح ألذ طريقة عمل كيكة الشاي السرعة الهشة بطعم خيال

تعاني الكثير من الأمهات وربات البيوت عموما بشيء غريب وهو ماذا ستحضر علي القطار اليوم تريد كل أم وزوجة أن جميع أفراد الأسرة يتناولون وجبة الإفطار كاملة لأن وجبة الإفطار هي التي تقوم بتنبيه الجسم بعد النوم لمدة طويلة،ولكن الكثير من الناس يعانون من فقدان الشهية وخاصة في الصباح بعد الإستيقاظ من النوم مباشرة فلجأت الكثير من الأمهات إلي الوصفات الجديدة وتنويع القطار إلي كيكة هشة وسريعة ولذيذة. طريقة عمل كيكة الشاي الهشة طريقة عمل كيكة الشاي الهشة المكونات ثلاث بيضات.

كوب لبن.

علبة زبادي.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف دقيق أبيض ناعم.

ربع معلقة محسن كيك.

موز مقطع.

فراولة مقطعة.

تفاح مقطع.

كوب سكر كبير.

أربع معالق عسل نحل نقي.

كوب ماء. طريقة تحضير كيكة الشاي نحضر وعاء كبير ومضرب. ونقوم بوضع البيض واللبن والزبادي ونقوم بخفقه جيدا ثم بعد ذلك نقوم بوضع أربع معالق من السكر ونستمر في الخفق.

نحضر طبقات أخر ونضيف الدقيق الأبيض وعليه معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وربع ملعقة محسن كيك ونقوم بتقليبه جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق على البيض ونستمر في الخفق تدريجيا حتى تصبح خليطا متماسكا واحدا.

نحضر الصينية ونضع بها زيت ثم دقيق.

ثم نقوم بوضع خليط الكيكة.

علي نار متوسطة نترك الكيكة تستوي.

نحضر وعاء ونضع به كوب ماء وسكر وأربع معالق عسل نحل.

ونتركها على نار متوسطة حتي تعطينا مزيجا متماسكا إلى حد ما.

نقوم بغلق النار على السكر والعسل.

نقوم بوضع الموز المقطع والفراولة المقطعة على العسل.

نقوم بوضعها في الثلاجة لكي تستريح لمدة خمسة دقائق.

نخرج الكيكة من الفرن ونقوم بوضعها على طبق تقديم.

نخرج العثل والفواكه من الثلاجة ونقوم بوضعها فوق الكيكة.

تعطي مذاقا خاصا الكيكة.

نقوم بتقطيعها وتقدم. طريقة تحضير كيكة الشاي الوسوم

تعاني الكثير من الأمهات وربات البيوت عموما بشيء غريب وهو ماذا ستحضر علي القطار اليوم تريد كل أم وزوجة أن جميع أفراد الأسرة يتناولون وجبة الإفطار كاملة لأن وجبة الإفطار هي التي تقوم بتنبيه الجسم بعد النوم لمدة طويلة،ولكن الكثير من الناس يعانون من فقدان الشهية وخاصة في الصباح بعد الإستيقاظ من النوم مباشرة فلجأت الكثير من الأمهات إلي الوصفات الجديدة وتنويع القطار إلي كيكة هشة وسريعة ولذيذة. طريقة عمل كيكة الشاي الهشة طريقة عمل كيكة الشاي الهشة المكونات ثلاث بيضات.

كوب لبن.

علبة زبادي.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف دقيق أبيض ناعم.

ربع معلقة محسن كيك.

موز مقطع.

فراولة مقطعة.

تفاح مقطع.

كوب سكر كبير.

أربع معالق عسل نحل نقي.

كوب ماء. طريقة تحضير كيكة الشاي نحضر وعاء كبير ومضرب. ونقوم بوضع البيض واللبن والزبادي ونقوم بخفقه جيدا ثم بعد ذلك نقوم بوضع أربع معالق من السكر ونستمر في الخفق.

نحضر طبقات أخر ونضيف الدقيق الأبيض وعليه معلقة صغيرة من الفانيليا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر وربع ملعقة محسن كيك ونقوم بتقليبه جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الدقيق على البيض ونستمر في الخفق تدريجيا حتى تصبح خليطا متماسكا واحدا.

نحضر الصينية ونضع بها زيت ثم دقيق.

ثم نقوم بوضع خليط الكيكة.

علي نار متوسطة نترك الكيكة تستوي.

نحضر وعاء ونضع به كوب ماء وسكر وأربع معالق عسل نحل.

ونتركها على نار متوسطة حتي تعطينا مزيجا متماسكا إلى حد ما.

نقوم بغلق النار على السكر والعسل.

نقوم بوضع الموز المقطع والفراولة المقطعة على العسل.

نقوم بوضعها في الثلاجة لكي تستريح لمدة خمسة دقائق.

نخرج الكيكة من الفرن ونقوم بوضعها على طبق تقديم.

نخرج العثل والفواكه من الثلاجة ونقوم بوضعها فوق الكيكة.

تعطي مذاقا خاصا الكيكة.

نقوم بتقطيعها وتقدم. طريقة تحضير كيكة الشاي

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