اقوي خلطة لتبييض الوجه والبقع الداكنة وإزالة حب الشباب والجلد الميت من أول مرة

عيوب البشرة كثيرة فيجب البحث عن السبب والتخفيف من حدة التأثير، فمعظم مشاكل البشرة تنتج من الأشعة الضارة للشمس والتعرض اليومي لها، وهي من الأمور التي لا غنى عنها ولكن من الممكن تقليلها، كذلك التوتر والضغط نتيجة ظروف الحياة والعمل والهواء الملوث بكافة أنواع الملوثات من دخان وعادم وغيرها، فتسْتهدف خلايا البشرة بدون أن نشعر، كل هذه الأمور لا نراها ولكن يظهر تأثيرها تدريجياً، حتى نجد أنفسنا أمام مشكلات كالتجاعيد والبقع الداكنة، والخلايا الميتة وتغير اللون والرؤس السوداء وحب الشباب وغيرها، وعندها نبدأ بالبحث وهذا غير صحيح، فيجب أن نسلك طريق الوقاية أولاً حتى لا يتفاقم الأمر، ولتَظل البشرة مشرقة وذات مظهر جذاب وصحي.

وصفة الزبادي

معروف أن الزبادي من أحلى الماسكات التى يمكن استخدامها على البشرة، فهو يمتاز بفاعليته في التفتيح والترطيب، وإزالة البقع وتأثيره القوي على صبغة الجلد، حيث يمكن استخدامه كالآتي:

المكونات:

كوب زبادي صغير.

ملعقة من عسل النحل الأبيض.

الطريقة:

يخلط الزبادي مع العسل ويتم صنع خليط جيد.

يوزع الخليط بشكل متساوي على كل من الوجه والرقبة.

بعد مدة لا تقل عن ربع ساعة يغسل الوجه جيدا بماء فاتر.

يتم تكرار الوصفة من مرتين إلى ثلاث أسبوعيا.

وصفة الصبار

جل الصبار أو جل الألوفيرا معروف في كثير من المستحضرات لفوائدة المتعددة للبشرة والشعر ويمكن إستخدامه عن طريق:

خلط ملعقتان كبيرتان من جلْ الصبار مع مثلهما من السكر البني.

يخلط جيداً ويدهن به الوجه والرقبة.

بعد خمس دقائق يغسل الماسك بالماء الدافئ.

تكرر الوصفة مرة كل يومان.

وصفة البابايا

تستخدم للتخلص من الحبوب وعيوب البشرة عن طريق صنع مزيج من البابايا والليمون.

المكونات:

عصير نصف ليمونة.

ثمرة متوسطة الحجم من البابايا.

الطريقة:

يتم طحن الثمرة جيدا وإضافة الليمون إليها وخلطهم جيدا.

يوضع على الوجه لمدة عشرين دقيقة ثم يغسل بالماء.

يكرر الأمر مرتين في الأسبوع.

وصفة الكركم

يستخدم في علاج التجاعيد ومنع الشيخوخة المبكرة.

المكونات:

ملعقة من كل من الكركم والزبادي والعسل.

يخلط ثم يوضع على الوجه حتى تمام الجفاف ثم يتم شطفه.

يستخدم مرة واحدة على الأقل كل أسبوع.

الجميع يرغب في الظهور بمظهر جذاب ومميز يلفت نظر الآخرين له، وخاصةً لدى الفتيات والسيدات مما يجعلهن لديهن اهتمام شديد بالوجه، والحرص على القيام بعدة وصفات من شأنها أن تقوم بالتبييض، بالإضافة إلى اتباع عدة طرق للقضاء على أي بقع داكنة قد تتواجد بالبشرة، وبصفة خاصة تلك التي قد تتواجد في الوجه.

تهتم بعض السيدات والفتيات بكيفية الوصول إلي الطريقة الصحية والطبيعية لتبييض الوجه وتبييض البقع الداكنة، لأن البشرة البيضاء يجعل أي فتاة مميزة بجمالها وشعورها بالسعادة والثقة، فهذا يحدث من خلال استخدامها للخلطات الطبيعية حيث يوجد الكثير من الخلطات التي تؤدي إلي تفتيح وتبييض الوجه وتعمل علي إزالة البقع السوداء المزعجة، فمن الممكن أيضا استخدام المقشر الذي يساعد بشكل كبير علي إعطاء البشرة نضرة واشراقة وله القدرة علي إزالة الهالات السوداء والرؤوس السوداء فهم من أكثر الأشياء التي تعاني منها أي إمرأة.

من افضل المكونات الطبيعية التي تستخدم في علاج البشرة وحب الشباب، هو ماسك صودا الخبز حيث انه يعمل على تنقية الجلد ويمنع افراز الزيوت ويخلصك من البقع الداكنة، قومي بوضع ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع ملعقة كبيرة من مسحوق خشب الصندل وماء الورد، ثم نقوم بمزجهم في وعاء مع وضع كمية مناسبة من ماء الورد، ونمزجهم جيدا حتى تتكون عجينة متماسكة نضع الماسك على البشرة ونتركه حتى يجف تماما ثم يشطف بالماء البارد.