في دقائق معدودة وصفة تبييض الوجه والمناطق الداكنة وازالة حب الشباب والكلف والنمش نهائياً

تحرص جميع السيدات على الحفاظ على جمالها وخاصة جمال الوجه وظهوره في أروع وأبهى صوره ، لكن للأسف تظهر عدة مشكلات تحول بينهم وبين تحقيق ما يريدون منها اسمرار البشرة والنمش ومشكلة حب الشباب وظهور المناطق البنية الداكنة وهو ما يعرف بالكلف ، وهناك عوامل تسبب ظهور هذه المشكلات الجلدية مثل النظام الغذائي الغير صحي ،وعدم شرب الماء بدرجة كافية ، والتوتر والإرهاق، و التعرض الزائد لأشعة الشمس وقت الظهيرة وهو أكثر العوامل خطورة وضررًا، وهناك العديد من الطرق الطبيعية والطبية التي تعمل على تبييض الوجه و علاج كافة مشاكل البشرة.

العلاج بالضوء النبضي :وهي تقنية خاصة يستخدم فيها أطوال أمواج ضوئية محددة يتم تسليطها على المنطقة السمراء أو المصابة بالكلف فتعمل على إزالة الكلف وتفتيح البشرة.

التقشير الكيميائي: تقنية يستخدم فيها أحماض معينة يتم فردها على البشرة المصابة بالاسمرار والكلف فتعمل على تقشير المناطق الداكنة والوصول للبشرة البيضاء الموجودة تحتها.

بعض الطرق الطبية لتبييض الوجهطرق طبيعية لتبييض الوجه وازالة الكلف

هناك العديد من الوصفات الطبيعية لازالة الكلف وتفتيح البشرة منها

وصفة اللوز

حيث أنه يحتوي على مجموعة عناصر ضرورية لتغذية البشرة والحفاظ على صحتها .

المكونات:

ملعقتان من مسحوق اللوز المطحون.

ملعقة من العسل .

الطريقة والاستخدام:

في وعاء صغير نخلط المكونات جيداً للحصول على قوام كريمي.

يوضع منه على البشرة مدة نصف ساعة ثم نغسله بالماء الدافئ وتكرر الوصفة 3 مرات أسبوعياً.

وصفة الشوفان

حيث يعمل كمقشر طبيعي فعال جدًا حيث يعمل علي إزالة الخلايا الميتة المتراكمة فيقضي على البقع الداكنة وآثار حب الشباب والنمش .

المكونات:

ملعقة من مسحوق الشوفان.

ملعقة من الحليب البودر.

ملعقتان من العسل.

ملعقة من ماء الورد.

الطريقة والاستخدام:

نُحضر إناء صغير ونضع به الشوفان والحليب ثم نضع العسل وماء الورد ونخلط الجميع للوصول إلى عجينة طرية.

نفرد الخليط على الوجه مدة نصف ساعة ثم يفرك بلطف ويُشطف بالماء الفاتر ويجفف وتُكرر الوصفة مرتين أسبوعياً.

وصفة الليمون

يحتوي الليمون على خصائص قابضة تعالج الجلد وتحميه،ويساعد على تقشير البشرة وازالة التصبغات الداكنة ويقضي على الخلايا المسببة لظهور النمش وحب الشباب.

المكونات:

عصير حبة كبيرة من الليمون.

ملعقة من السكر ممزوجة بنصف ملعقة عصير ليمون.

الطريقة والاستخدام: