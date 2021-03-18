أضرار كثرة النوم وتأثيره على الصحة

النوم جزء رئيسي من حياة الإنسان، وهو عملية طبيعية له أدوار متعددة في الحفاظ على الصحة، وللنوم أركان تتحقق به الفوائد منها عدد ساعات النوم، وأي خلل في عددها يضر الجسم، وكما أن نقصان عدد ساعات النوم ضار كذلك عدد الساعات وزيادتها ضار أيضاً، وفي التالي نتعرف على ذلك.

أضرار كثرة النوم:

ورد في موقع "ويب طب" مجموعة من الأضرار التي يسببها الإفراط في النوم وهي:

كثرة النوم تضر صحة القلب والشرايين حيث أن الإفراط في النوم يضر صحة جهاز الدوران، ويمكن أن يتسبب بالإصابة بمرض القلب التاجي ويرفع من نسبة التعرض للإصابة بالنوبات القلبية.

الإفراط في النوم له تأثير على الصحة النفسية ويمكن أن يسبب الاكتئاب، والقلق وسوء المزاج.

النوم مفيد لصحة الدماغ إلى أن الإفراط به يسبب اضطرابات في الذاكرة والاستيعاب وضعف كفاءة الدماغ، ويسرع في شيخوخته، ويضعف من قدرات الفهم و التحليل.

الصداع من أكثر الأعراض الصحية التي يسببها الإكثار في النوم وتزداد حدة الصداع مع تكرار الإفراط في النوم.

النوم الكثير له تأثير على العظام و العضلات حيث يسبب آلام في مختلف أنحاء الجسم وخاصة في الظهر والرقبة وذلك بسبب قلة الحركة وضغط وزن الجسم على العظام و العضلات.

ذكرت عدد من الدراسات أن كثرة النوم تعيق عملية الهضم وتسبب اضطرابات هضمية.

زيادة الوزن والسمنة وتراكم الدهون الحشوية من مضاعفات كثرة النوم.

الأشخاص المحبون للنوم وينامون ساعات طويلة بشكل متكرر أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

عدد ساعات النوم الصحي:

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-13 عامًا: 9-11 ساعة نوم يوميًا.

المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14-17 عامًا: 8-10 ساعة يوميًا.

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18-64 عامًا: 7-9 ساعات يوميًا.

كبار السن الذين تجاوزوا عمر 65 عامًا: 7-8 ساعات يوميًا.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.