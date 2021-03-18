دلكي بها 3 أيام لتبييض بشرتك وجسمك كله وتوحيد لونها وازالة البقع السوداء

يسعى الجميع دائماً للبحث عن وصفات طبيعية للتخلص من المشاكل التى تسبب لهم الكثير من الإحراج والخجل، وبصفة خاصة البنات إلا أنه هناك خلطات متميزة وفعالة لإزالة البقع السوداء وتوحيد لون البشرة الذى يتمناه الجميع، بدون القلق من وقوع أى أضرار أو آثار جانبية نتيجة إستخدام المواد التجميلية التى تحتوى على كثير من الكيماويات، والتى قد تتسبب في ضرر وأذى كبير للبشرة خاصةً لدى هؤلاء الذين يتمتعون ببشرة حساسة للغاية.خلطة بياض الثلج
هي خلطة ممتازة تساعدك في ثلاثة أيام فقط في الحصول على بشرة ناصعة البياض، وتساعدك في توحيد لون بشرتك والتخلص من البقع السوداء.
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- كوب ماء الورد.
- 8 ملاعق من كريم الجليسوليد.
- 200 مل من الجلسرين.
- 12ملعقة من الفازلين.
- 10ملاعق من زيت اللوز الحلو.
- 14ملعقة من أى نوع من بودرة الأطفال.
- 8ملاعق زيت خروع.
- كوب من الماء الفاتر.
طريقة التحضير
- إحضار وعاء ونقوم بوضع بودرة الأطفال فيه وخلطها بالجليسيرين والجليسوليد وخلطهم جيداً.
- نقوم بخلط الفازلين مع زيت اللوز الحلو وزيت الخروع جيداً.
- إحضار وعاء أخر يتم فيه خلط كلاً من (الماء والنشا وماء الورد) وتقلب جيداً على نار هادئة حتى يصبح مزيجاً متجانساً ومتماسكاً.
- ثم يترك ليبرد ويتم خلط جميع المكونات جيداً ثم يوضع في الثلاجة.
- يستعمل بعد كل استحمام على المنطقة التى يرغب تفتيحها ويترك مدة من الوقت لاتقل عن 15دقيقة.
- يمكنك استعمال هذه الخلطة بعد كل استحمام أو من مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعياً، للحصول على النتائج المرغوبة في أسرع وقت ممكن.
ملاحظة
لا يستعمل الخليط إلا بعد تنظيف المكان جيداً وتنشفيه بفوطة قطنية نظيفة.
الوسوم
يسعى الجميع دائماً للبحث عن وصفات طبيعية للتخلص من المشاكل التى تسبب لهم الكثير من الإحراج والخجل، وبصفة خاصة البنات إلا أنه هناك خلطات متميزة وفعالة لإزالة البقع السوداء وتوحيد لون البشرة الذى يتمناه الجميع، بدون القلق من وقوع أى أضرار أو آثار جانبية نتيجة إستخدام المواد التجميلية التى تحتوى على كثير من الكيماويات، والتى قد تتسبب في ضرر وأذى كبير للبشرة خاصةً لدى هؤلاء الذين يتمتعون ببشرة حساسة للغاية.خلطة بياض الثلج
هي خلطة ممتازة تساعدك في ثلاثة أيام فقط في الحصول على بشرة ناصعة البياض، وتساعدك في توحيد لون بشرتك والتخلص من البقع السوداء.
المكونات
- 2 ملعقة كبيرة نشا.
- كوب ماء الورد.
- 8 ملاعق من كريم الجليسوليد.
- 200 مل من الجلسرين.
- 12ملعقة من الفازلين.
- 10ملاعق من زيت اللوز الحلو.
- 14ملعقة من أى نوع من بودرة الأطفال.
- 8ملاعق زيت خروع.
- كوب من الماء الفاتر.
طريقة التحضير
- إحضار وعاء ونقوم بوضع بودرة الأطفال فيه وخلطها بالجليسيرين والجليسوليد وخلطهم جيداً.
- نقوم بخلط الفازلين مع زيت اللوز الحلو وزيت الخروع جيداً.
- إحضار وعاء أخر يتم فيه خلط كلاً من (الماء والنشا وماء الورد) وتقلب جيداً على نار هادئة حتى يصبح مزيجاً متجانساً ومتماسكاً.
- ثم يترك ليبرد ويتم خلط جميع المكونات جيداً ثم يوضع في الثلاجة.
- يستعمل بعد كل استحمام على المنطقة التى يرغب تفتيحها ويترك مدة من الوقت لاتقل عن 15دقيقة.
- يمكنك استعمال هذه الخلطة بعد كل استحمام أو من مرتين إلى ثلاثة مرات أسبوعياً، للحصول على النتائج المرغوبة في أسرع وقت ممكن.
ملاحظة
لا يستعمل الخليط إلا بعد تنظيف المكان جيداً وتنشفيه بفوطة قطنية نظيفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دلكي بها 3 أيام لتبييض بشرتك وجسمك كله وتوحيد لونها وازالة البقع السوداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.