لو بتعاني من الشعر الأبيض ملعقة فازلين ستخلصك من الشيب نهائيا وبلا عودة

الفازلين له استخدامات كثيرة يرطب البشرة ويعمل على حمايتها من الجفاف ويمنع تقصف الشعر بل أن الفازلين يضيف الشعر ويمنحه الرطوبة واللمعان بل أنه أيضا يحافظ على لون الشعر الطبيعي منذ الصغر يستخدمه الكثير من كبار السن لكي يمنع ظهور الشعر الأبيض كما نعلم أن ظهور الشعر الأبيض ليس له سن معين بل أنه أحيانا يكون تبع عامل الوراثة باستخدام الفازلين يمنع من شيب الشعر. طريقة تحضير الفازلين في المنزل طريقة تحضير الفازلين في المنزل المكونات ثلاث شمعات شمع انارة.

سبع معالق زيت لوز.

ماء مغلي.

طبق جيد التوصيل للحرارة والكهرباء ألمونيوم. طريقة التحضير: نحضر الشمع ونقوم بإخراج الخيط منه ثم نقوم ببشر الشمع حتى يصبح ناعما.

ثم بعد ذلك نضيفه في طبق ونضع عليه زيت اللوز.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الطبق في الماء المغلي لكي يتم عمل حمام ماء.

حتي يذوب الشمع وزيت اللوز تماما ويصبح مزيجا واحدا.

نتركه يبرد ثم نضع الفازلين في علبة بلاستيك نظيفة. وصفة العسل والفازلين لعلاج شيب الشعر وصفة العسل والفازلين لعلاج شيب الشعر المكونات معلقة صغيرة من الفازلين.

معلقة صغيرة من العسل الأبيض.

معلقة صغيرة من جل الصبار.

طبق بلاستيك.

فرشاة.

بونيه. طريقة التحضير نحضر الطبق البلاستيك النظيف ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة العسل ومعلقة الفازلين ومعلقة جل الصبار.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا حتى تصبح خليطا متماسكا.

نقوم بغسل الشعر وتجفيفه جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار الفرشاة ووضع العسل والفازلين والصبار على الشعر توزيعها بكميات متناسبة.

حتى نتأكد تماما من تغطية الشعر بالكامل بالخلطة نقوم بفرك الرأس بحركات دائرية منتظمة.

نستمر في عمل مساج الرأس لمدة ربع ساعة ثم بعد ذلك نلف الشعر ونقوم بتغطية الرأس بالبونيه ومن فوقه طرحه.

تستمر هذه الوصفة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بشطف الشعر تكرر الوصفة مرة أسبوعيا. الوسوم

الفازلين له استخدامات كثيرة يرطب البشرة ويعمل على حمايتها من الجفاف ويمنع تقصف الشعر بل أن الفازلين يضيف الشعر ويمنحه الرطوبة واللمعان بل أنه أيضا يحافظ على لون الشعر الطبيعي منذ الصغر يستخدمه الكثير من كبار السن لكي يمنع ظهور الشعر الأبيض كما نعلم أن ظهور الشعر الأبيض ليس له سن معين بل أنه أحيانا يكون تبع عامل الوراثة باستخدام الفازلين يمنع من شيب الشعر. طريقة تحضير الفازلين في المنزل طريقة تحضير الفازلين في المنزل المكونات ثلاث شمعات شمع انارة.

سبع معالق زيت لوز.

ماء مغلي.

طبق جيد التوصيل للحرارة والكهرباء ألمونيوم. طريقة التحضير: نحضر الشمع ونقوم بإخراج الخيط منه ثم نقوم ببشر الشمع حتى يصبح ناعما.

ثم بعد ذلك نضيفه في طبق ونضع عليه زيت اللوز.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الطبق في الماء المغلي لكي يتم عمل حمام ماء.

حتي يذوب الشمع وزيت اللوز تماما ويصبح مزيجا واحدا.

نتركه يبرد ثم نضع الفازلين في علبة بلاستيك نظيفة. وصفة العسل والفازلين لعلاج شيب الشعر وصفة العسل والفازلين لعلاج شيب الشعر المكونات معلقة صغيرة من الفازلين.

معلقة صغيرة من العسل الأبيض.

معلقة صغيرة من جل الصبار.

طبق بلاستيك.

فرشاة.

بونيه. طريقة التحضير نحضر الطبق البلاستيك النظيف ثم بعد ذلك نقوم بوضع معلقة العسل ومعلقة الفازلين ومعلقة جل الصبار.

ثم بعد ذلك نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا حتى تصبح خليطا متماسكا.

نقوم بغسل الشعر وتجفيفه جيدا.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار الفرشاة ووضع العسل والفازلين والصبار على الشعر توزيعها بكميات متناسبة.

حتى نتأكد تماما من تغطية الشعر بالكامل بالخلطة نقوم بفرك الرأس بحركات دائرية منتظمة.

نستمر في عمل مساج الرأس لمدة ربع ساعة ثم بعد ذلك نلف الشعر ونقوم بتغطية الرأس بالبونيه ومن فوقه طرحه.

تستمر هذه الوصفة ليلة كاملة وفي الصباح نقوم بشطف الشعر تكرر الوصفة مرة أسبوعيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو بتعاني من الشعر الأبيض ملعقة فازلين ستخلصك من الشيب نهائيا وبلا عودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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