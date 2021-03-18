في 5 دقائق فقط ماسك سريع المفعول لازالة الهالات السوداء ضعيه حول العين والنتيجة ستبهرك

الهالات السوداء مشكلة كبيرة يعاني منها الجميع سيدات ورجال والأطفال أيضا، ولها أسباب مختلفة قد تكون نفسية أو جسمانية، وربما وراثية ساعدت على سرعة ظهورها مع العوامل الأخرى، فنتيجة التوتر والضغوط تصاب البشرة بالإجهاد، وأكثر الأماكن تأثراً هي تحت العين، وأسبابها الإكتئاب وربما عادات سيئة كالجلوس أمام التلفاز أو الموبايل أو الحاسوب، أو القراءة والكتابة لفترة طويلة، ومن العادات الغير صحية أيضا النوم بالمكياج دون إزالته، أو عدم حصول الجسم على كمية كافية من الماء أو النوم الكافي والسوائل يومياً، ومن الأسباب أيضا الحمل والرضاعة وذلك لما يسببانه من خلل في هرمونات الجسم، فتزداد الهالات تحت العين أو تظهر بشكل مفاجئ.

طرق إزالة الهالات السوداء كثيرة ومن أكثرها شيوعا وفاعلية الخيار، لما له من فوائد عديدة للبشرة، منها الحفاظ عليها رطبة ونقية وكذلك الليمون.

ونفس الفوائد بتأثير أكبر بالنسبة للهالات، فالخيار يزيل الإجهاد ويؤثر في صبغة الميلانين، فيعمل على تفتيحها ومع الليمون يعمل على تنظيفها من العمق،

وذلك عن طريق خلط معجون الخيار مع عصير ليمونه، ووضعه باستخدام قطنه حول منطقة العين،

ومع التكرار مرة يومياً تختفي تماماً.

وهناك طريقة أخرى بسيطة عن طريق تقطيع الخيار شرائح، ووضعها في الثلاجة حتى تبرد وبعدها توضع تحت العين.

ماسك الخيار والليمونزيت اللوز الحلو

اللوز يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل بفاعلية على تقليل الالتهابات والانتفاخ حول العينين، فيمكن استخدامه للعلاج أو كوقاية، و يوضع تحت العين باستخدام قطنة تغمس في القليل منه، ثم تمرر فوق المنطقة الداكنة وتترك ليلة كاملة.

أكياس الشاي

حيث يتم غليه ثم تصفيته وتترك لمدة حتى تبرد، وبعدها يوضع تحت العين ويعطي نتيجه سريعة ومرضية.

أوراق النعناع

توضع أوراق النعناع في الخلاط مع إضافة بعض الماء، ومع الخلط الجيد نحصل على عجينة لينة توضع تحت العين، فتمتص الالتهابات والإجهاد وتريح العين.