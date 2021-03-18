يذوب ذوبان أحلي طريقة عمل بسكويت نواعم بتاع زمان في المنزل طعم لذيذ وحكاية

البسكويت يرتبط إرتباطا وثيقا يحوي من الشاي صباحا ومساءا بل أنه في كثير من الأحيان يصبح وجبة أساسية يتناولها الأطفال وكبار السن حيث يتناول الأطفال في عمرهم الصغير كوبا من اللبن والكثير من قطع البسكويت يفضل كبار السن والأطفال وجميع أفراد الأسرة عموما بصفة خاصة نوع البسكويت الذي يذوب في الفم بسكويت نواعم سعت الكثير من الأمهات إلي توفير كمية كبيرة من هذا البسكويت في البيت. طريقة عمل بسكويت نواعم بالمقادير والخطوات طريقة عمل بسكويت نواعم بالمقادير والخطوات المكونات بيض العدد على حسب الكمية اربع بيضات.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب لبن طازج.

كوب دقيق ناعم ومطحون.

كوب سكر أبيض مطحون.

كيس حلواني.

نصف كوب ماء.

معلقة كبيرة بيكنج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

وعاء للعجن. طريقة تحضير بسكويت نواعم نحضر وعاء كبير ونضع البيض ثم اللبن ثم الزبدة ثم بعد ذلك نقوم بخفقه جيدا.

نضيف الماء ونستمر في الخفق ثم نضيف السكر المطحون الناعم ونقوم بخفقه مرة أخرى جيدا.

نضع معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الفانيليا على الدقيق ونقوم بتقليبه جيدا حتى تصبح خليطا واحدا.

نقوم بوضع الدقيق على اللبن والبيض والزبدة على فترات مع الإستمرار في التقليب.

نستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي.

نترك عجينة بسكويت نواعم خمس دقائق ترتاح.

ثم بعد ذلك نأتي بالعجينة ونقوم بإحضار كيس حلواني نظيف لكي تتم عملية تشكيل بسكويت نواعم.

نحضر صينية ونضع بها القليل من الزيت.

نقوم بوضع عجينة بسكويت نواعم في كيس الحلواني.

ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة بسكويت نواعم على الصينية بكيس حلواني أشكال حلزونية وأخرى أشكال دائرية.

نستمر في عملية تشكيل بسكويت نواعم حتى تنتهي كمية العجينة.

نقوم بوضع الصينية في الفرن على نار هادئة.

نتركها حتى تستوي تستغرق سبع دقائق.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نضعها في طبق التقديم. طريقة تحضير بسكويت نواعم الوسوم

البسكويت يرتبط إرتباطا وثيقا يحوي من الشاي صباحا ومساءا بل أنه في كثير من الأحيان يصبح وجبة أساسية يتناولها الأطفال وكبار السن حيث يتناول الأطفال في عمرهم الصغير كوبا من اللبن والكثير من قطع البسكويت يفضل كبار السن والأطفال وجميع أفراد الأسرة عموما بصفة خاصة نوع البسكويت الذي يذوب في الفم بسكويت نواعم سعت الكثير من الأمهات إلي توفير كمية كبيرة من هذا البسكويت في البيت. طريقة عمل بسكويت نواعم بالمقادير والخطوات طريقة عمل بسكويت نواعم بالمقادير والخطوات المكونات بيض العدد على حسب الكمية اربع بيضات.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب لبن طازج.

كوب دقيق ناعم ومطحون.

كوب سكر أبيض مطحون.

كيس حلواني.

نصف كوب ماء.

معلقة كبيرة بيكنج باودر.

معلقة صغيرة فانيليا.

وعاء للعجن. طريقة تحضير بسكويت نواعم نحضر وعاء كبير ونضع البيض ثم اللبن ثم الزبدة ثم بعد ذلك نقوم بخفقه جيدا.

نضيف الماء ونستمر في الخفق ثم نضيف السكر المطحون الناعم ونقوم بخفقه مرة أخرى جيدا.

نضع معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقة صغيرة من الفانيليا على الدقيق ونقوم بتقليبه جيدا حتى تصبح خليطا واحدا.

نقوم بوضع الدقيق على اللبن والبيض والزبدة على فترات مع الإستمرار في التقليب.

نستمر في التقليب حتي نحصل علي قوام كريمي.

نترك عجينة بسكويت نواعم خمس دقائق ترتاح.

ثم بعد ذلك نأتي بالعجينة ونقوم بإحضار كيس حلواني نظيف لكي تتم عملية تشكيل بسكويت نواعم.

نحضر صينية ونضع بها القليل من الزيت.

نقوم بوضع عجينة بسكويت نواعم في كيس الحلواني.

ثم بعد ذلك نقوم بتشكيل عجينة بسكويت نواعم على الصينية بكيس حلواني أشكال حلزونية وأخرى أشكال دائرية.

نستمر في عملية تشكيل بسكويت نواعم حتى تنتهي كمية العجينة.

نقوم بوضع الصينية في الفرن على نار هادئة.

نتركها حتى تستوي تستغرق سبع دقائق.

نخرجها من الفرن ونتركها تبرد ثم نضعها في طبق التقديم. طريقة تحضير بسكويت نواعم

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