احلي أكلة بطعم لا يقاوم طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة طري ولذيذ وسهل التحضير

تعتبر اللحوم من أشهى الوجبات اللذيذة الغنية بالبروتين اللازم الماء جسم صحي سليم معافى من الأمراض، ويعد الجلاش باللحمة المفرومة من اشهى الوجبات المصنوعة باللحمة المفرومة بل أنه ألذها لا تخلو عزومة من صينية الجلاش باللحمة المفرومة يشتهيه الكبار والصغار وأيضا في الرحلات يكون آمنا على الأطفال بكثير من وجبات المطاعم السريعة. طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة المكونات ورق جلاش.

بيض.

لبن.

كمون مطحون ناعم.

كزبرة مطحونة ناعمة.

حبهان مطحون ناعم.

لحم مفروم.

بقدونس مفروم.

شبت مفروم.

زيت أبيض.

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل حار. طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة نحضر وعاء على النار ونضع به ملعقتين من الزيت ثم نضع البصل المقطع مكعبات صغير.

نستمر في تقليب البصل المقطع مكعبات صغيرة لمدة دقيقة ثم بعد ذلك نقوم بوضع اللحمة المفرومة على البصل.

نستمر في التقليب لمدة دقيقة ونتركه على نار هادئة لمدة أربع دقائق حتى تنضج اللحمة المفرومة مع البصل.

نقوم بوضع الملح الأبيض والكمون المطحون الناعم والحبهان المطحون الناعم ونستمر في التقليب لمدة دقيقة.

ثم نقوم بغلق النار على اللحمة المفرومة نتركها تبرد بعد التصليح.

نقوم بوضع الشبت المفروم والبقدونس المفروم الناعم.

ونقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض جيدا.

نحضر طبق صغير ونقوم بوضع كوب صغير من اللبن ومعلقة كزبرة مطحونة ونقوم بوضع 2 بيضة.

نقوم بخفقه جيدا بالملعقة.

نحضر صينية ونقوم بوضع معلقة من الزيت الأبيض ثم نقوم بفرد طبقة رقيقة من ورق الجلاش ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة المعصجة.

ونستمر في وضع راق من ورق الجلاش وراق من اللحمة حتى تنتهى الخلطه.

نحضر البيض المخفوق مع اللبن والكزبرة المطحونة.

نقوم بتقطيع صينية الجلاش باللحمة المفرومة.

وبعدها نقوم بوضع اللبن والبيض عليها.

على نار هادئة ندخلها الفرن تستمر من سبع إلى عشر دقائق. طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة الوسوم

تعتبر اللحوم من أشهى الوجبات اللذيذة الغنية بالبروتين اللازم الماء جسم صحي سليم معافى من الأمراض، ويعد الجلاش باللحمة المفرومة من اشهى الوجبات المصنوعة باللحمة المفرومة بل أنه ألذها لا تخلو عزومة من صينية الجلاش باللحمة المفرومة يشتهيه الكبار والصغار وأيضا في الرحلات يكون آمنا على الأطفال بكثير من وجبات المطاعم السريعة. طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة المكونات ورق جلاش.

بيض.

لبن.

كمون مطحون ناعم.

كزبرة مطحونة ناعمة.

حبهان مطحون ناعم.

لحم مفروم.

بقدونس مفروم.

شبت مفروم.

زيت أبيض.

بصل مقطع مكعبات صغيرة.

فلفل حار. طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة نحضر وعاء على النار ونضع به ملعقتين من الزيت ثم نضع البصل المقطع مكعبات صغير.

نستمر في تقليب البصل المقطع مكعبات صغيرة لمدة دقيقة ثم بعد ذلك نقوم بوضع اللحمة المفرومة على البصل.

نستمر في التقليب لمدة دقيقة ونتركه على نار هادئة لمدة أربع دقائق حتى تنضج اللحمة المفرومة مع البصل.

نقوم بوضع الملح الأبيض والكمون المطحون الناعم والحبهان المطحون الناعم ونستمر في التقليب لمدة دقيقة.

ثم نقوم بغلق النار على اللحمة المفرومة نتركها تبرد بعد التصليح.

نقوم بوضع الشبت المفروم والبقدونس المفروم الناعم.

ونقوم بتقليب المكونات جيدا مع بعضها البعض جيدا.

نحضر طبق صغير ونقوم بوضع كوب صغير من اللبن ومعلقة كزبرة مطحونة ونقوم بوضع 2 بيضة.

نقوم بخفقه جيدا بالملعقة.

نحضر صينية ونقوم بوضع معلقة من الزيت الأبيض ثم نقوم بفرد طبقة رقيقة من ورق الجلاش ثم نقوم بوضع اللحمة المفرومة المعصجة.

ونستمر في وضع راق من ورق الجلاش وراق من اللحمة حتى تنتهى الخلطه.

نحضر البيض المخفوق مع اللبن والكزبرة المطحونة.

نقوم بتقطيع صينية الجلاش باللحمة المفرومة.

وبعدها نقوم بوضع اللبن والبيض عليها.

على نار هادئة ندخلها الفرن تستمر من سبع إلى عشر دقائق. طريقة تحضير جلاش باللحمة المفرومة

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