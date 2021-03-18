في ساعتين تنعيم وفرد الشعر الخشن بالنشا اقوي كراتين طبيعي لشعر ناعم كخيوط الحرير

الشعر الناعم هو حلم كثير من الفتيات، فهو يجعل صاحبته ذو إطلالة تجذب الأنظار وايضا يسهل تسريحه، وتلجأ كثير من الفتيات لاستخدام اشياء تسبب هلاك الشعر سريعا كالاستشوار و مكواة الشعر، ولكن سنعرفكم طرق طبيعية لتنعيم الشعر بواسطة النشا، فتعتبر النشا من افضل الطرق الطبيعية التي تساعد علي فرد الشعر، ويكون من أسباب عدم نعومة الشعر عدم الاهتمام بالشعر واستخدام منتجات سيئة له، قلة اكل البروتين من الأسباب التي تساهم في تقصف الشعر، تسريح الشعر بعنف واستخدام الحرارة علي الشعر، استخدام المواد الكيميائية علي الشعر كالبروتين والصبغة، غسل الشعر بكثرة بالماء الساخن خصيلة الشعر قد تجف ويؤدي هذا الي تجعد الشعر. فوائد النشا للشعر يوجد بالنشا فيتامين الناسين الذي يساعد علي نعومة وفرد الشعر، فهو يساعد علي تجديد بصيلات الشعر.

يوجد بالنشا الجلوكوز وهو من العناصر التي تغذي الشعر وتقويه.

يوجد بالنشا الكالسيوم والذي يساعد علي نمو خلايا الشعر. وصفة تنعيم الشعر بالنشا والبيض فوائد النشا للشعروصفة تنعيم الشعر بالنشا والبيض المكونات: معلقتين نشا.

بياض اثنين بيضة. طريقة التحضير: في اناء قومي بخلط كل من النشا وبياض البيض جيدا حتي يختلطوا.

يجب غسل الشعر بالشامبو خاصتك جيدا.

قومي بوضع خلطة النشا والبيض علي شعر مع التدليك لعدة دقائق.

يجب أن يتم تغطية الشعر والانتظار لمدة ساعة.

بعد انقضاء الوقت قومي بغسل الشعر، ثم نشفيه بالمنشفة جيداً. وصفة تنعيم الشعر بالنشا والماء وصفة تنعيم الشعر بالنشا والماء المكونات: ثلاث ملاعق نشا.

ماء. طريقة التحضير: قومي بوضع النشا في اناء ثم ضعي قليل من الماء حتي تحصلي علي قوام جيد للنشا.

قومي بغسل الشعر لكي ينظف من اي أتربة.

ضعي الخلطة علي الشعر كله ودلكي الفروة.

ضعي الوصفة نصف ساعة علي الشعر، ثم اغسليه بالماء. الوسوم

الشعر الناعم هو حلم كثير من الفتيات، فهو يجعل صاحبته ذو إطلالة تجذب الأنظار وايضا يسهل تسريحه، وتلجأ كثير من الفتيات لاستخدام اشياء تسبب هلاك الشعر سريعا كالاستشوار و مكواة الشعر، ولكن سنعرفكم طرق طبيعية لتنعيم الشعر بواسطة النشا، فتعتبر النشا من افضل الطرق الطبيعية التي تساعد علي فرد الشعر، ويكون من أسباب عدم نعومة الشعر عدم الاهتمام بالشعر واستخدام منتجات سيئة له، قلة اكل البروتين من الأسباب التي تساهم في تقصف الشعر، تسريح الشعر بعنف واستخدام الحرارة علي الشعر، استخدام المواد الكيميائية علي الشعر كالبروتين والصبغة، غسل الشعر بكثرة بالماء الساخن خصيلة الشعر قد تجف ويؤدي هذا الي تجعد الشعر. فوائد النشا للشعر يوجد بالنشا فيتامين الناسين الذي يساعد علي نعومة وفرد الشعر، فهو يساعد علي تجديد بصيلات الشعر.

يوجد بالنشا الجلوكوز وهو من العناصر التي تغذي الشعر وتقويه.

يوجد بالنشا الكالسيوم والذي يساعد علي نمو خلايا الشعر. وصفة تنعيم الشعر بالنشا والبيض فوائد النشا للشعروصفة تنعيم الشعر بالنشا والبيض المكونات: معلقتين نشا.

بياض اثنين بيضة. طريقة التحضير: في اناء قومي بخلط كل من النشا وبياض البيض جيدا حتي يختلطوا.

يجب غسل الشعر بالشامبو خاصتك جيدا.

قومي بوضع خلطة النشا والبيض علي شعر مع التدليك لعدة دقائق.

يجب أن يتم تغطية الشعر والانتظار لمدة ساعة.

بعد انقضاء الوقت قومي بغسل الشعر، ثم نشفيه بالمنشفة جيداً. وصفة تنعيم الشعر بالنشا والماء وصفة تنعيم الشعر بالنشا والماء المكونات: ثلاث ملاعق نشا.

ماء. طريقة التحضير: قومي بوضع النشا في اناء ثم ضعي قليل من الماء حتي تحصلي علي قوام جيد للنشا.

قومي بغسل الشعر لكي ينظف من اي أتربة.

ضعي الخلطة علي الشعر كله ودلكي الفروة.

ضعي الوصفة نصف ساعة علي الشعر، ثم اغسليه بالماء.

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