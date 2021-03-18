طريقة عمل البسكويت التركي المملح بطريقة مبتكرة وسريعة

البسكويت التركي المملح يعتبر من المقرمشات التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكننا إستبداله بالمقرمشات الضارة التي يطلبها الأطفال من الخارج. ويمكننا أيضا عمل البسكويت التركي الحلو، لكي نسعد أفراد الأسرة جميعا، ويمكننا حشوه بحشوات كثيرة مثل الشيكولاتة أو المربى أو الكريمة،أو حسب الرغبة أو سادة فإليكم مقادير وطريقة تحضير البسكويت التركي المملح. طريقة تحضير البسكويت التركي المملح ومقاديرة طريقة تحضير البسكويت التركي المملح ومقاديرة يحضر البسكويت التركي في وقت قليل، وطعمه شهي مثل المقرمشات الجاهزة. 2 كوب من الدقيق واحد ملعقة كبيرة من السكر واحد ملعقة كبيرة من البيكنج بودر واحد ملعقة من صغيرة من الملح نصف كوب من الحليب نصف كوب من الزبدة أقل من ربع كوب من الزيت النباتي طريقة تحضير البسكويت التركي المملح نحضر وعاء ونضع به الدقيق بعد نخله مع البيكنج بودر والملح والسكر ونخلطهم.

نقوم بإضافة الزبدة والزيت لخليط الدقيق ونخلطهم جيدا.

نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة يسهل تشكيلها.

تترك العجينة بالثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد مرور النصف ساعة نخرج العجين من الثلاجة ونقوم بفرده بسمك متوسط.

نقوم بتقطيع العجين بالأشكال المرغوبة والمحببة لدينا، أو التقطيع بالسكين مثلثات أو مربعات.

نحضر صينية مدهونه بالزبد، ونرص بها البسكويت.

ندخلها فرن مسبوق التسخين على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد.

نقوم بتقديم البسكويت مع اللبنة أو الجبن. طريقة تحضير البسكويت التركي المملح يمكننا عمل البسكويت بإضافة الزعتر أو حبة البركة للعجين المالح، ويمكننا عمل بسكويت حلو بنكهة الفول السوداني أو بالشيكولاتة أو المربى أو حسب الرغبة، وبهذه المكونات سوف نحصل على بسكويت هاش يدوب في الفم، وسوف يعجبكم وتقوموا بتكرره بهذه الأطعمة الكثيرة وبذلك نكون قد عرضنا لكم طريقة تحضير البسكويت التركي. الوسوم

البسكويت التركي المملح يعتبر من المقرمشات التي يعشقها الكبار والصغار، ويمكننا إستبداله بالمقرمشات الضارة التي يطلبها الأطفال من الخارج. ويمكننا أيضا عمل البسكويت التركي الحلو، لكي نسعد أفراد الأسرة جميعا، ويمكننا حشوه بحشوات كثيرة مثل الشيكولاتة أو المربى أو الكريمة،أو حسب الرغبة أو سادة فإليكم مقادير وطريقة تحضير البسكويت التركي المملح. طريقة تحضير البسكويت التركي المملح ومقاديرة طريقة تحضير البسكويت التركي المملح ومقاديرة يحضر البسكويت التركي في وقت قليل، وطعمه شهي مثل المقرمشات الجاهزة. 2 كوب من الدقيق واحد ملعقة كبيرة من السكر واحد ملعقة كبيرة من البيكنج بودر واحد ملعقة من صغيرة من الملح نصف كوب من الحليب نصف كوب من الزبدة أقل من ربع كوب من الزيت النباتي طريقة تحضير البسكويت التركي المملح نحضر وعاء ونضع به الدقيق بعد نخله مع البيكنج بودر والملح والسكر ونخلطهم.

نقوم بإضافة الزبدة والزيت لخليط الدقيق ونخلطهم جيدا.

نقوم بإضافة الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة يسهل تشكيلها.

تترك العجينة بالثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل.

بعد مرور النصف ساعة نخرج العجين من الثلاجة ونقوم بفرده بسمك متوسط.

نقوم بتقطيع العجين بالأشكال المرغوبة والمحببة لدينا، أو التقطيع بالسكين مثلثات أو مربعات.

نحضر صينية مدهونه بالزبد، ونرص بها البسكويت.

ندخلها فرن مسبوق التسخين على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة.

نخرج الصينية من الفرن ونتركها تبرد.

نقوم بتقديم البسكويت مع اللبنة أو الجبن. طريقة تحضير البسكويت التركي المملح يمكننا عمل البسكويت بإضافة الزعتر أو حبة البركة للعجين المالح، ويمكننا عمل بسكويت حلو بنكهة الفول السوداني أو بالشيكولاتة أو المربى أو حسب الرغبة، وبهذه المكونات سوف نحصل على بسكويت هاش يدوب في الفم، وسوف يعجبكم وتقوموا بتكرره بهذه الأطعمة الكثيرة وبذلك نكون قد عرضنا لكم طريقة تحضير البسكويت التركي.

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