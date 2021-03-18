الهريسة الأسكندراني بالمكسرات بصنع أيدك وتحدي زي المحلات

الهريسة الأسكندراني من أشهى الحلويات التي تحتوي على دقيق السميد والمكسرات المشكلة، فلها طعم وسمك مختلف عن باقي الحلويات المعدة من سميد البسبوسة، وهى تحضر في وقت قليل ولا تأخذ مجهود في عملها، وهى تعطي الطاقة للجسم لأنها تحتوي على السكر والدقيق والمكسرات، فلها قيمة غذائية مفيدة لكل الأعمارفإليكم مكونات الهريسة الأسكندراني. مكونات الهريسة الأسكندراني وطريقة عملها نصف كيلو من دقيق السميد ربع كيلو من السكر ملعقتان من عسل الجلجوز ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض كوب إلا ربع من الحليب كوب إلا ربع من جوز الهند نصف كوب من السمنة مكونات حشو الهريسة الأسكندراني واحد كوب من دقيق السميد نصف كوب من المكسرات المتوفرة سواء سوداني أو بندق أو لوز أو غيرهم من المكسرات نصف كوب من السكر واحد باكو من الفانيليا أو القرفة ثلاث ملاعق من الشربات الثقيل البارد طريقة تحضير الهريسة الأسكندراني نخلط دقيق السميد وجوز الهند والدقيق والسكرفي طبق غويط.

ندفي الحليب على النار ونضيف له السمن وملعقتان عسل الجلجوز وندوبهم ويكون الخليط دافئ.

نضيف خليط الحليب والسمن والعسل الدافئ إلى خليط السميد ونقلبه فقط بدون عجن لنحصل على خليط رملي.

نقوم بتحضير الحشو: نخلط كوب من دقيق السميد+ نصف كوب من المكسرات المتوفرة+ نصف كوب من السكر+ الفانيليا+ الثلاث ملاعق من الشربات الثقيل، ونخلطهم جيدا.

نحضر صينية وندهنها بالسمن، ونضع بها نصف مقدار خليط الهريسة ونسوية جيدا بالصينية.

نضع مقدار الحشو المحضر في الوسط ونضغطه.

نضع الجزء المتبقي من خليط الهريسة فوق الحشو ونضغطه جيدا.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200.

نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد خروجها من الفرن تسقى بالشربات الثقيل البارد. مكونات وطريقة تحضير شربات الهريسة 2كوب ونصف من السكر+ واحد كوب وربع من الماء+ عصير نصف ليمونة.

نضع السكر والماء في كزرولة على النار لمدة عشرون دقيقة ونضيف عصير الليمون. مكونات الهريسة الأسكندراني وطريقة عملهامكونات حشو الهريسة الأسكندرانيطريقة تحضير الهريسة الأسكندراني الوسوم

الهريسة الأسكندراني من أشهى الحلويات التي تحتوي على دقيق السميد والمكسرات المشكلة، فلها طعم وسمك مختلف عن باقي الحلويات المعدة من سميد البسبوسة، وهى تحضر في وقت قليل ولا تأخذ مجهود في عملها، وهى تعطي الطاقة للجسم لأنها تحتوي على السكر والدقيق والمكسرات، فلها قيمة غذائية مفيدة لكل الأعمارفإليكم مكونات الهريسة الأسكندراني. مكونات الهريسة الأسكندراني وطريقة عملها نصف كيلو من دقيق السميد ربع كيلو من السكر ملعقتان من عسل الجلجوز ثلاث ملاعق من الدقيق الأبيض كوب إلا ربع من الحليب كوب إلا ربع من جوز الهند نصف كوب من السمنة مكونات حشو الهريسة الأسكندراني واحد كوب من دقيق السميد نصف كوب من المكسرات المتوفرة سواء سوداني أو بندق أو لوز أو غيرهم من المكسرات نصف كوب من السكر واحد باكو من الفانيليا أو القرفة ثلاث ملاعق من الشربات الثقيل البارد طريقة تحضير الهريسة الأسكندراني نخلط دقيق السميد وجوز الهند والدقيق والسكرفي طبق غويط.

ندفي الحليب على النار ونضيف له السمن وملعقتان عسل الجلجوز وندوبهم ويكون الخليط دافئ.

نضيف خليط الحليب والسمن والعسل الدافئ إلى خليط السميد ونقلبه فقط بدون عجن لنحصل على خليط رملي.

نقوم بتحضير الحشو: نخلط كوب من دقيق السميد+ نصف كوب من المكسرات المتوفرة+ نصف كوب من السكر+ الفانيليا+ الثلاث ملاعق من الشربات الثقيل، ونخلطهم جيدا.

نحضر صينية وندهنها بالسمن، ونضع بها نصف مقدار خليط الهريسة ونسوية جيدا بالصينية.

نضع مقدار الحشو المحضر في الوسط ونضغطه.

نضع الجزء المتبقي من خليط الهريسة فوق الحشو ونضغطه جيدا.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200.

نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة.

بعد خروجها من الفرن تسقى بالشربات الثقيل البارد. مكونات وطريقة تحضير شربات الهريسة 2كوب ونصف من السكر+ واحد كوب وربع من الماء+ عصير نصف ليمونة.

نضع السكر والماء في كزرولة على النار لمدة عشرون دقيقة ونضيف عصير الليمون. مكونات الهريسة الأسكندراني وطريقة عملهامكونات حشو الهريسة الأسكندرانيطريقة تحضير الهريسة الأسكندراني

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