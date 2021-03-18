اسرار نجاح الكيك الإسفنجي بأيسر الطرق وأبسطها وطريقة تنفيذها

الكيك الاسفنجي، يوجد العديد من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع سواء الكبير أو الصغير ومن ضمن تلك الحلويات هي الكيك الاسفنجي، تتنوع طرق عمل الكيك الاسفنجي من طريقة لأخرى، فمنها الكيك الاسفنجي بالفواكه، ومنها الكيك الاسفنجي بالشكولاتة، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الكيك الاسفنجي بمنتهى السهولة واليسر. اسرار نجاح الكيك الإسفنجي اسرار نجاح الكيك الإسفنجي الكيك الاسفنجي من أنواع الحلويات سهلة التنفيذ وغير مكلفة بالمرة ويمكن عملها وتنفيذها، وإليكم مكونات عمل الكيكة الاسفنجية ستة بيضات مخفوقة.

كوب كامل من السكر.

كوب كامل من الطحين.

مقدار ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية في البداية يجب أن يتم تثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن وبعدها يتم تسخين الفرن على درجة حرارة تصل إلى حوالي ١٨٠ درجة مئوية.

نقوم بتجهيز قالب عمل الكيك عن طريق وضع ورق الزبدة في القاع.

نقوم بنخل الدقيق عن طريق وضعه في طبق عميق وتحريكه يمينًا ويسارًا، ويكون ذلك ثلاثة مرات.

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به البيض والسكر والفانيليا ثم نقوم بتحريك المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض.

يتم تشغيل المضرب الكهربائي على درجة حرارة تكون متوسطة وذلك لمدة خمسة دقائق حتى يتضاعف حجم المزيج ويصبح سميك ولونه يميل إلى الأصفر الفاتح.

يتم إزالة غطاء الخلاط ثم يوضع ربع كوب من الدقيق مرة أخرى، بعدها يتم تقليب المزيج عن طريق استخدام ملعقة من الخشب وتكون طريقة التقليب من أسفل إلى أعلى حتى يختفي الدقيق.

يتم سكب خليط الكيك في قالب الخبز الخاص بالكيك.

يتم وضع قالب خبز الكيك في الفرن وذلك لمدة عشرون دقيقة ونختبر نضج الكيك عن طريق وضع عود خشبي.

نخرج الكيك من الفرن بعد تمام النضج وعند انقضاء الوقت المحدد لها، ثم توضع على شبكة معدنية حتى تبرد تمامًا.

نقوم بفصل الكيك عن القالب عن طريق تمرير سكين عريض بين حافة القالب والكيك.

نضع الكيك في أطباق التقديم وهكذا تصبح الكيكة الاسفنجية جاهزة. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية الوسوم

الكيك الاسفنجي، يوجد العديد من الحلويات الشرقية التي يحبها الجميع سواء الكبير أو الصغير ومن ضمن تلك الحلويات هي الكيك الاسفنجي، تتنوع طرق عمل الكيك الاسفنجي من طريقة لأخرى، فمنها الكيك الاسفنجي بالفواكه، ومنها الكيك الاسفنجي بالشكولاتة، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الكيك الاسفنجي بمنتهى السهولة واليسر. اسرار نجاح الكيك الإسفنجي اسرار نجاح الكيك الإسفنجي الكيك الاسفنجي من أنواع الحلويات سهلة التنفيذ وغير مكلفة بالمرة ويمكن عملها وتنفيذها، وإليكم مكونات عمل الكيكة الاسفنجية ستة بيضات مخفوقة.

كوب كامل من السكر.

كوب كامل من الطحين.

مقدار ملعقة كبيرة فانيليا. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية في البداية يجب أن يتم تثبيت الرف الشبكي في منتصف الفرن وبعدها يتم تسخين الفرن على درجة حرارة تصل إلى حوالي ١٨٠ درجة مئوية.

نقوم بتجهيز قالب عمل الكيك عن طريق وضع ورق الزبدة في القاع.

نقوم بنخل الدقيق عن طريق وضعه في طبق عميق وتحريكه يمينًا ويسارًا، ويكون ذلك ثلاثة مرات.

نحضر المضرب الكهربائي ونضع به البيض والسكر والفانيليا ثم نقوم بتحريك المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض.

يتم تشغيل المضرب الكهربائي على درجة حرارة تكون متوسطة وذلك لمدة خمسة دقائق حتى يتضاعف حجم المزيج ويصبح سميك ولونه يميل إلى الأصفر الفاتح.

يتم إزالة غطاء الخلاط ثم يوضع ربع كوب من الدقيق مرة أخرى، بعدها يتم تقليب المزيج عن طريق استخدام ملعقة من الخشب وتكون طريقة التقليب من أسفل إلى أعلى حتى يختفي الدقيق.

يتم سكب خليط الكيك في قالب الخبز الخاص بالكيك.

يتم وضع قالب خبز الكيك في الفرن وذلك لمدة عشرون دقيقة ونختبر نضج الكيك عن طريق وضع عود خشبي.

نخرج الكيك من الفرن بعد تمام النضج وعند انقضاء الوقت المحدد لها، ثم توضع على شبكة معدنية حتى تبرد تمامًا.

نقوم بفصل الكيك عن القالب عن طريق تمرير سكين عريض بين حافة القالب والكيك.

نضع الكيك في أطباق التقديم وهكذا تصبح الكيكة الاسفنجية جاهزة. طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية

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