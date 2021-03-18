دلوقتي بقينا بنستهلك سعرات حرارية عالية ممكن توصل لنسبة 20 % عن أي وقت تاني لأن علي حسب الأبحاث رغم إن الناس بقت واعية بنظامها الغذائي لكن مش بيكون سهل إنك تتابعي نظام صحي سليم بشكل دائم، على سبيل المثال إنك لو أكلتي تفاحة في وقت غلط ده ممكن يسبب مشاكل في المعدة بدل من تحسين عملية الهضم، عشان كده في المقال ده هنقولك 12 أكله ممكن تبقى أكلات ضارة لو كلتيها في الوقت الغلط.. اعرفي إيه هي وامتى الوقت الصح عشان تاكليها

12 أكله ممكن تبقى أكلات ضارة لو كلتيها في الوقت الغلط.. اعرفي إيه هي وامتى الوقت الصح عشان تاكليها

الموز:

لو إنتي بتحبي تاكلي موز الصبح فده اختيار حلو الصبح لأنه مفيد لكن لو أكلتيه علي معدة فاضية ده هيأثر علي مستوي الطاقة أو ممكن تحسي بزيادة مؤقتة في الطاقة لأنه مليان سكر وبعد وقت هتحسي بتعب وجوع، الموز كما ممكن يكون مش كويس لأصحاب القولون العصبي لأنه بيعمل إسهال، أما لو مش بتقدري تستغني عنه في بداية يومك تقدري تدخليه مع فطارك مثلا مع زبدة الفول السوداني.

القهوة :

ناس كتير بيحبوا يشربوا فنجان قهوة أول مايصحو من النوم وكأن ده طبيعي لكنه فعلا مش مفيد أبد بالعكس بيأثر بالذات لو قبل وجبة فطارك لأنه بيأثر على تحملك للكافين في أول ساعة من الصحيان فجسمك بيفرز الكورتيزول، وضروري ماتتعطلش العملية دي لأنها بتأثر الايقاع البيولوجي الطبيعي في الجسم، عشان كده ممكن تستني شوية علي ماتشربي القهوة وخلي بالك انك تلتزمي بكمية الكافيين المسموح بيها ليكي في يوم وماتشربيش قهوة بليل عشان الأرق.

الأرز :

أكيد بتحبي تاكلي السوشي أو الأكل الهندي، واحنا كمصريين الأرز بيعتبر طبق أساسي على سفرتنا كل يوم، بس خلي بالك لأنه بيكون فيه رُز المليان بالكربوهيدرات المعقدة وبتاخد وقت طويل عشان يتهضم وده طبعا مفيد ليكي لأنه بيخليكي نشيطة لفترة طويلة بس اكيد عارفة إن الأرز مليان بالسعرات الحرارية اللي ممكن تزود الوزن خاصة لو أكلتيه بليل، عشان كده وقت الغداء بيكون أفضل وقت تاكلي فيه الرُزلأن هيكون سهل علي جسمك أنه يهضمه وكمان هتكوني محتاجة طاقة تكملي بيها باقي يومك والكربوهيدرات المعقدة هتساعدك في ده .

السكر :

أفضل حل للسكر المعالج إنك تبعدي عنه لو ماشية علي نظام صحي لكن في ناس كتير مش بتقدر تقاوم وبتاكل منه وأخطر حاجه ممكن تعمليها لما تاكلي الحلويات دي كوجبة خفيفة أو سناك، الطريقة دي بترفع مستوي السكر في الدم فبيخليكي تحسي إنك تعبانة أو متعصبة، لكن لو مش بتقدري تقاومي وبتحبي تاكلي من الحلويات دي تقدري تاكليها بعد وجبة الغداء لأنه دي الطريقة اللي مش هترفع مستوي السكر في الدم بشكل كبير.

اللبن:

لو بتحبي تشربي كل يوم لبن الصبح، لازم تعرفي إن العادة دي مش هتنفع لو إنتي من البالغين لأنه بيكون صعب اللبن يتهضم، شرب اللبن الصبح أو شربه مع أي مكون تاني ممكن يسبب حرقة وألم في المعدة، فأفضل وقت تشربي فيه لبن دافي هو بالليل لأنه بيساعد علي النوم بالليل وتهدئة الجسم والاسترخاء.

اللحوم:

اللحوم مصدر أساسي للبروتينات وفيتامين ب لكن ممكن تعمل مشاكل في الجهاز الهضمي، عشان كده تجنبي أكل اللحمة قبل النوم، فيه أنواع لحوم بتكون خالية من أي دهون وتقدري تاكليها قبل النوم ب3 ساعات لأنه بيشبع ومش بيكون فيه كمية كبيرة من السعرات الحرارية اللي بتزود الوزن، تقدري تاكلي اللحوم خلال اليوم لأنها غنية بالبروتين، لكن طبعا متتاكلش الصبح لأنها كوجبة تقيلة وصعب الجسم يهضمها بسهول.

المكسرات :

المكسرات تعتبر مصدر مهم للدهون المفيدة والسعرات الحرارية الصحية لكن متحاوليش تاكلي منها كسناك بالليل كتير، ممكن شوية علي قد كف ايديك لأن لو كمية كتيرة هتسبب مشاكل في الهضم ومش هتعرفي تنامي، اختاري انك تاكلي المكسرات في الفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات لأنه مفيدة جدا للقلب وبيظبط مستوي الكوليسترول وكمان بيساعد في نقص الوزن وجمال البشرة والشعر.

الجبنة عالية الدسم:

مفيش حد فينا مابيحبش ياكل عيش مع جبنة رومي سايحة بليل لأنها بتكون طعمها حلو مع كوباية الشاي لكن من الأفضل إنك ماتعمليش كده علي الأقل بليل لأنه بيكون صعب هضم الجبن عالي الدسم فبيسبب عد راحة وبيقلق نومك، الأفضل إنك تاكلي الجبنة النوع اللي تحبيه علي الفطار لأن معظم الأنواع غنية بالكالسيوم اللي بيساعد في نمو العضلات وصحة عظمك.

الليمون:

حاجة كمان ممكن تبقى من أكلات ضارة هي الليمون، خصوصاً ان ناس كتير بتحب عصير الليمون أو البرتقال بأنواعه خاصة الصبح لأنه مفيد وصحي مع إنها حمضية جدا ولما تاكليها مع وجبة بيزود الحمض الموجود وده بيسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثلا حرقة المعدة، أو شعورك بالتقل في المعدة بعد الأكل، تقدري تشربي منه بأي كمية بعد الوجبات أفضل عشان تاخدي فايدته وتستمتعي بيه.

الفاصوليا:

لأن الفاصوليا غنية بالألياف فأكلها بالليل بيسبب انتفاخ ويقلل من ارتياحك في النوم، الفاصوليا أفضل وقت لأكلها هو في وجبة الغذاء لأنها غنية بالبروتينات وكمان بيكون سهلة الهضم لكن مش معني كده إن ميحصلش انتفاخ.

التفاح :

رغم إن التفاح فيه أحماض طبيعية بيحسن عملية الهضم والقولون وغني بالألياف لكن متحاوليش تاكليه بالليل لأنه الحمض اللي فيه بيتحوش في المعدة وبيسبب ازعاج لمعدتك ده غير تكوين الغازات ومشاكل كتير في حركة الأمعاء لأن عملية الهضم عموما بتقل سرعتها في الليل وتاخد وقت أطول لهضم أي أكل، أحسن وقت تاكلي فيه التفاح هو الصبح فتقدري تحفزي معدتك وحركتها بعد نوم طويل .

الزبادي :

كمان من الأكلات الصحة اللي ممكن تتحول لـ أكلات ضارة هي الزبادي، فلو بتحبي تفطري زببادة علي الريق فلازم تبطليها لأن الزبادي فيه حمض اسمه اللاكتيك وده بيقلل من حموضة المعدة فيبطئ عملية الهضم ، تقدري تاكلي الزبادي بعد الوجبة الأساسية بساعة أو ساعتين عشان تاخدي كل الفوايد الموجودة فيه، ممكن كمان تاكلي منه بكمية صغيرة علي العشاء قبل النوم لأنه مليان بالبروتين وبيساعد في نمو العضلات لجسمك.

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