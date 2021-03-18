يوم عيد الام هو اليوم اللي كلنا بنحاول نكرم فيه امهاتنا ونرد لهم ولو جزء بسيط من تضحياتهم وتعبهم معانا واللي ومهما عملنا اكيد مش هيوفيهم حقهم ، ولكن دايما بنقع في حيرة ازاي ممكن نحتفل بيها بطريقة مختلفة ونفرحها ، النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم مجموعة افكار للاحتفال بعيد الام.

افكار للاحتفال بعيد الام:

بخلاف الهدايا اللي احنا سبق اتكلمنا عليها قبل كده في موضوع سابق وشاركنا معاكم بعض افكار للهدايا اللي ممكن تقدموها في عيد الام ، في حاجات تانية ممكن نعملها تفرحها وتبسطها في اليوم ده ، وده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي.

1- دعوة الام على مطعم:

دي اكتر حاجة ممكن تفرحها انها ترتاح في اليوم ده من شغل البيت المرهق ، ممكن تفكروا هي ايه اكلة ممكن تكون بتحبها وتختاروا المطعم على اساسها وممكن تكون على الغدا او على العشا ، وهيكون حلو جدا كمان انكم انتوا تعملوا لها اكلتها المفضلة في البيت بنفسكم هتفرح بيها وهتحس انكم فكرتوا فيها وعملتوا حاجة هي بتحبها ، او تطلبوا الاكل جاهز وتاكلوه في البيت ، يعني في اكتر من اختيار على حسب كل شخص المهم هي النتيجة واحدة انكم هتريحوها وتفرحوها في اليوم ده.

2- الخروج للطبيعة:

ممكن تستغلوا اليوم ده في فسحة عائلية لاي مكان مفتوح ، كل واحد حسب المدينة اللي عايش فيها يختار المكان المناسب اللي ممكن تقضوا فيه وقت حلو مع بعض وتنبسطوا.

3- وجبة فطار في السرير:

مافيش احلى من انكم تعملوا لها مفاجأة وتصحى الصبح على وجبة فطار حلوة في السرير ، ممكن تجهزوا الفطار على صينية طعام وتزينوها بشريط مزخرف شكله حلو ، وتقدموا الاكل في الطبق بطريقة حلوة ، والافضل طبعا تكون وجبة الفطار من الاكلات اللي هي بتحبها ، ممكن كمان تحطوا في الصينية بوكية ورد صغيرة او زهرية صغيرة فيها ورد مع ورقة صغيرة او كارت مكتوب فيها كلمة حلوة تعبروا فيها عن حبكم ليها وتتمنوا لها عيد ام سعيد.

4- خبز الحلويات والمعجنات:

ممكن تعملوا حلويات ومعجنات ، وتقدروا بكل سهولة تاخدوا الوصفة من على الانترنت وتشتروا مستلزماتها وتنفذوها ، والافضل ان التحضير والخبز يكون اليوم اللي قبل عيد الام ، ممكن تعملوا اي معجنات وحلويات تكون هي بتحبها ، او تعملوا تورتة لعيد الام مميزة مكتوب عليها اي جملة تعبر عن الاحتفال باليوم ده ، وممكن تقدموا لها جنب الحلويات بوكية ورد حلو او هدية مميزة.

5- تنضيف البيت:

طبعا زي ما قولنا ان اكتر حاجة هتسعدها في اليوم ده انكم تريحوها من شغل البيت اليومي واللي من ضمنها تنضيف البيت ، من اكتر الحاجات اللي هتبسطها انها تلاقي حد بينضف ويرتب البيت بدالها ، وممكن استغلال اليوم ده في عمل الحاجات اللي هي كانت مأجلاها مثلا في شغل البيت بسبب ظروف معينة.

6- صور الذكريات:

في عيد الام ممكن تكون من افضل الحاجات هي استعادة الذكريات بالصور ، ممكن تجمعوا لها صور قديمة في مراحل مختلفة واوقات واماكن في مختلفة في اطار كبير او البوم متزين بشكل حلو ومكتوب عليه كلمات تعبر عن حبكم ليها.

7- مشاهدة فيلم عائلي:

كلنا عارفين دلوقتي مع ضغوط الحياة وانشغالنا ، بالاضافة ان معظم وقتنا بقينا نقضيه على السوشيال ميدينا ده خلانا فقدنا التواصل العائلي وتجمع الاسرة مع بعض ، ممكن تستغلوا يوم عيد الام تتجمعوا وتتفرجوا على فيلم مع بعض وتعملوا قعدة عائلية حلوة.

8- جلسة تصوير عائلية:

ممكن ترتبوا لجلسة تصوير عائلية في البيت ، ممكن تعيدوا ترتيب غرفة المعيشة او اي جزء من البيت وتزينوه بشكل حلو ، وبكاميرا او حتى بالموبايل تظبطوا التايمر وتتصوروا كلكم مع بعض ، وهتبقوا عملتوا ذكريات حلوة في اليوم المميز ده.

9- سلة هدايا:

ممكن شراء بعض الهدايا المفضلة عند الام زي العطور, مستحضرات التجميل, وتتحط كلها في سلة او بوكس هدايا ملفوفة بشكل حلو وتتقدم في يوم عيد الام مع كلمة حلوة وورد.

16 فكرة مختلفة و مميزة لهدايا بسيطة فى عيد الام