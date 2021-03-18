ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة والتكثيف وصفة رهيبة عن تجربة

لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة والتكثيف، الوصفات الطبيعية التي تستخدميها ضعيها على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والكثافة والغزارة ويصبح الشعر لامع وصحي وقوي والتخلص من جميع مشاكل الشعر.
لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة بوصفة زيت جوز الهند والعسل
زيت جوز الهند بأنه يحتوي على خصائص تقوي الشعر وتجعله لامع وقوي وكثيف.مكونات وصفة زيت جوز الهند والعسل لتطويل الشعر
- 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- 2 ملعقة صغيرة من العسل.
- في وعاء نضع المكونات مع بعضها ونقلبها حتى تختلط جيدًا نضع الخليط على الشعر التدليك من الجذور وحتى الأطراف.
- نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يستفيد الشعر من الوصفة .
- ضعي الشامبو على الخليط وقومي بغسل الشعر بالماء الدافئ، سوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف الشعر عند الاستمرار على ذه الوصفة .
- ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة ثلاث أشهر متتالية .
وصفة السكر وزيت الزيتون
زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لها قوة كبيرة في تطويل وتنعيم الشعر، والسكر يعمل كمقشر لإزالة الأتربة والدهون الزائدة في فروة الرأس.مكونات وصفة السكر وزيت الزيتون لتطويل الشعر
- 3 ملعقة صغيرة من السكر.
- ربع كوب زيت زيتون.
- يتم وضع المكونات في طبق ويتم تقليبهم مع عدم إذابة السكر بالكامل.
- نضع الخليط على فروة الرأس والتدليك جيدًا.
- نضع الشامبو والتدليك مرة أخرى ثم غسل الشعر بالماء الدافئ.
وصفة زيت النعناع لتطويل الشعر
من الزيوت الطبيعية التي تقوي بصيلات الشعر وتحفز من نمو الشعر.مكونات وصفة زيت النعناع لتطويل الشعر
- 200 مل من زيت النعناع.
- يتم وضع الزيت على الشعر مباشرة وتدليك فروة الرأس.
- يتم تغطية الشعر بقبعة الاستحمام لمدة ساعه أو أكثر مع عمل حركات دائرية في فروة الرأس لتعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس .
- سوف تلاحين تطويل وتكثيف الشعر إنبات الشعر مرة أخري عند الاستمرار على هذه الوصفة لذلك يجب الاستمرار عليها لمدة ثلاث أشهر .
- ثم وضع الشامبو وغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.
وصفة عصير البصل لتكثيف الشعر
البصل يتميز بأنه يحتوي على الكبريت والذي ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعطي الشعر اللمعان والقوة .
- عدد 1 بصلة.
- ربع كوب ماء.
- في الخلاط يتم عصر البصل حتى يصبح قوام خفيف.
- يتم تصفية البصل.
- نضع ماء عصير البصل المصفي على فروة الرأس وتدليكه جيدًا.
- نضع الشامبو وتدليك فروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف وغسله بالماء الدافئ، سوف تجديد فرق في تطويل الشعر وتكثيف وسوف يبدأ الشعر في الإنبات مرة أخري .
العديد من المكونات الطبيعية ضعيها على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والكثافة والغزارة ويصبح لامع وقوي.
الوسوم
لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة والتكثيف، الوصفات الطبيعية التي تستخدميها ضعيها على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والكثافة والغزارة ويصبح الشعر لامع وصحي وقوي والتخلص من جميع مشاكل الشعر.
لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة بوصفة زيت جوز الهند والعسل
زيت جوز الهند بأنه يحتوي على خصائص تقوي الشعر وتجعله لامع وقوي وكثيف.مكونات وصفة زيت جوز الهند والعسل لتطويل الشعر
- 2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- 2 ملعقة صغيرة من العسل.
- في وعاء نضع المكونات مع بعضها ونقلبها حتى تختلط جيدًا نضع الخليط على الشعر التدليك من الجذور وحتى الأطراف.
- نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يستفيد الشعر من الوصفة .
- ضعي الشامبو على الخليط وقومي بغسل الشعر بالماء الدافئ، سوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف الشعر عند الاستمرار على ذه الوصفة .
- ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة ثلاث أشهر متتالية .
وصفة السكر وزيت الزيتون
زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لها قوة كبيرة في تطويل وتنعيم الشعر، والسكر يعمل كمقشر لإزالة الأتربة والدهون الزائدة في فروة الرأس.مكونات وصفة السكر وزيت الزيتون لتطويل الشعر
- 3 ملعقة صغيرة من السكر.
- ربع كوب زيت زيتون.
- يتم وضع المكونات في طبق ويتم تقليبهم مع عدم إذابة السكر بالكامل.
- نضع الخليط على فروة الرأس والتدليك جيدًا.
- نضع الشامبو والتدليك مرة أخرى ثم غسل الشعر بالماء الدافئ.
وصفة زيت النعناع لتطويل الشعر
من الزيوت الطبيعية التي تقوي بصيلات الشعر وتحفز من نمو الشعر.مكونات وصفة زيت النعناع لتطويل الشعر
- 200 مل من زيت النعناع.
- يتم وضع الزيت على الشعر مباشرة وتدليك فروة الرأس.
- يتم تغطية الشعر بقبعة الاستحمام لمدة ساعه أو أكثر مع عمل حركات دائرية في فروة الرأس لتعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس .
- سوف تلاحين تطويل وتكثيف الشعر إنبات الشعر مرة أخري عند الاستمرار على هذه الوصفة لذلك يجب الاستمرار عليها لمدة ثلاث أشهر .
- ثم وضع الشامبو وغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.
وصفة عصير البصل لتكثيف الشعر
البصل يتميز بأنه يحتوي على الكبريت والذي ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعطي الشعر اللمعان والقوة .
- عدد 1 بصلة.
- ربع كوب ماء.
- في الخلاط يتم عصر البصل حتى يصبح قوام خفيف.
- يتم تصفية البصل.
- نضع ماء عصير البصل المصفي على فروة الرأس وتدليكه جيدًا.
- نضع الشامبو وتدليك فروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف وغسله بالماء الدافئ، سوف تجديد فرق في تطويل الشعر وتكثيف وسوف يبدأ الشعر في الإنبات مرة أخري .
العديد من المكونات الطبيعية ضعيها على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والكثافة والغزارة ويصبح لامع وقوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة والتكثيف وصفة رهيبة عن تجربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.