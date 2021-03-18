ضعيها في الشامبو لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة والتكثيف وصفة رهيبة عن تجربة

لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة والتكثيف، الوصفات الطبيعية التي تستخدميها ضعيها على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والكثافة والغزارة ويصبح الشعر لامع وصحي وقوي والتخلص من جميع مشاكل الشعر.

لن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة بوصفة زيت جوز الهند والعسل

زيت جوز الهند بأنه يحتوي على خصائص تقوي الشعر وتجعله لامع وقوي وكثيف.

2 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

في وعاء نضع المكونات مع بعضها ونقلبها حتى تختلط جيدًا نضع الخليط على الشعر التدليك من الجذور وحتى الأطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يستفيد الشعر من الوصفة .

ضعي الشامبو على الخليط وقومي بغسل الشعر بالماء الدافئ، سوف تلاحظين الفرق في تطويل وتكثيف الشعر عند الاستمرار على ذه الوصفة .

عند الاستمرار على ذه الوصفة . ينصح بتكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة ثلاث أشهر متتالية .

مكونات وصفة زيت جوز الهند والعسل لتطويل الشعرطريقة تحضير واستعمال وصفة زيت جوز الهند والعسل لتطويل الشعر

وصفة السكر وزيت الزيتون

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية التي لها قوة كبيرة في تطويل وتنعيم الشعر، والسكر يعمل كمقشر لإزالة الأتربة والدهون الزائدة في فروة الرأس.

3 ملعقة صغيرة من السكر.

ربع كوب زيت زيتون.

يتم وضع المكونات في طبق ويتم تقليبهم مع عدم إذابة السكر بالكامل.

نضع الخليط على فروة الرأس والتدليك جيدًا.

نضع الشامبو والتدليك مرة أخرى ثم غسل الشعر بالماء الدافئ.

مكونات وصفة السكر وزيت الزيتون لتطويل الشعرطريقة تحضير واستخدام السكر وزيت الزيتون لتكثيف الشعر

وصفة زيت النعناع لتطويل الشعر

من الزيوت الطبيعية التي تقوي بصيلات الشعر وتحفز من نمو الشعر.

200 مل من زيت النعناع.

يتم وضع الزيت على الشعر مباشرة وتدليك فروة الرأس.

يتم تغطية الشعر بقبعة الاستحمام لمدة ساعه أو أكثر مع عمل حركات دائرية في فروة الرأس لتعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس .

سوف تلاحين تطويل وتكثيف الشعر إنبات الشعر مرة أخري عند الاستمرار على هذه الوصفة لذلك يجب الاستمرار عليها لمدة ثلاث أشهر .

مرة أخري عند الاستمرار على هذه الوصفة لذلك يجب الاستمرار عليها لمدة ثلاث أشهر . ثم وضع الشامبو وغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

مكونات وصفة زيت النعناع لتطويل الشعرطريقة استخدام وصفة زيت النعناع لتطويل الشعر

وصفة عصير البصل لتكثيف الشعر

البصل يتميز بأنه يحتوي على الكبريت والذي ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعطي الشعر اللمعان والقوة .



عدد 1 بصلة.

ربع كوب ماء.

في الخلاط يتم عصر البصل حتى يصبح قوام خفيف.

يتم تصفية البصل.

نضع ماء عصير البصل المصفي على فروة الرأس وتدليكه جيدًا.

نضع الشامبو وتدليك فروة الرأس من الجذور وحتى الأطراف وغسله بالماء الدافئ، سوف تجديد فرق في تطويل الشعر وتكثيف وسوف يبدأ الشعر في الإنبات مرة أخري .

مكونات وصفة عصير البصل لتطويل الشعرطريقة تحضير واستخدام وصفة عصير البصل لتطويل الشعر

العديد من المكونات الطبيعية ضعيها على الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والكثافة والغزارة ويصبح لامع وقوي.