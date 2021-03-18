طريقة إعداد طاجن الكفتة بالبطاطس الشهي اللذيذ ذو المكونات السهلة

طاجن الكفتة بالبطاطس طاجن بسيط ولذيذ في أي وقت يمكن القيام بعمله حيث لا يستغرق وقت كبير جداً في إعداده، وتختلف طريقة تحضير الكفتة على حسب رغبة كل شخص حيث يمكن عملها بصلصة الطماطم دون إضافة أي مكون لها أو يمكن شويها على الفحم أو تشويحها في قليل من الزيت وفي كل الحالات ذات طعم ورائحة جميلة، وهي وجبة تقدم بجانب الأرز والسلطات المختلفة وكثير من الأصناف، واليوم سوف نقدم لكم في هذه المقالة من خلال موقع ثقفني مكونات هذا الطاجن وطريقة تحضيره السهلة.

مكونات طاجن الكفتة بالبطاطس

طاجن الكفتة بالبطاطس من أحلى أنواع الأكلات التي يتم إعدادها في المنزل والآن سوف نتحدث على مكوناته الجميلة وهي كالتالي:

كيلو جرام من اللحمة المفرومة.

2 حبة من البصل المفروم.

5 فصوص من الثوم المفروم.

بهارات كفتة.

شرائح من الفلفل الأخضر.

حزمة من الكزبرة الخضراء.

شرائح من البصل.

شرائح من البطاطس المسلوقة نصف سلقة.

كريمة طهي.

رشة من جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الحبهان المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة الإعداد والتحضير

طاجن الكفتة طاجن شهى ولذيذ وطريقة تحضيره لا يوجد أبسط منها وهي كما يلي:

نخلط اللحمة المفرومة مع البصل المفروم والثوم المفروم والكزبرة الخضراء وبهارات الكفتة وبعض من الملح والفلفل الأسود، ثم نضعهم في الكبة ونخلطهم جيداً. نقوم بتشكيل اللحمة على شكل دوائر متوسطة الحجم ونتركها حتى تجف. بعد ذلك نرص شرائح البطاطس وشرائح البصل والفلفل والكفتة في الطاجن، ونرش عليهم قليل من الزيت على الوجه. ندخل الطاجن في الفرن لمدة 5 دقائق. ثم نخرجه من الفرن ونضع عليه الصوص الذي تم تحضيره، ثم ندخله الفرن مرة أخرى ونتركه حتى يتم نضجه تماماً. نقدم الطاجن مع الأرز والعيش البلدي والسلطات.

طريقة عمل الصوص