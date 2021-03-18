طريقة عمل اسكالوب بانيه دجاج مثل المطاعم بالصوص على الطريقة اللبنانية

طريقة عمل اسكالوب بانيه دجاج مثل المطاعم، سهلة للغاية ولا تكلفك سوى بضع مقادير ومكونات تتبيلة الاسكالوب، خاصة إذا كنت ترغبين في تنفيذ طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص، أو اسكالوب بانيه تونسي، أو طريقة عمل اسكالوب بانيه في الفرن، فكلها طرق مختفة ولكن سوف تحصلين على نتيجة مبهرة في النهاية، فلا شك أنت مذاق الاسكالوب المميز وطريقته السهلة، هي السبب في محبة وعشق الكثيرين لتلك الوجبة المميزة، كما يمكنك عمل سكالوب بانيه بالدجاج أو باللحم حسب رغبتك، فالمعيار هنا يتوقف على تتبيلة الاسكالوب المستخدمة فقط، ولهذا السبب يجب عليك اتباع خطوات عمل اسكالوب الدجاج كما يتم وصفها، وكذلك استخدام المقادير المناسبة دون زيادة أو نقصان.طريقة عمل اسكالوب بانيه دجاج
من أجل عمل اسكالوب بانيه دجاج، خاصة طريقة الاسكالوب المقلي، يجب عليك تجهيز مقادير اسكالوب الدجاج، قبل البدء في تنفيذ الوصفة، والذي يمكنك عمله باستخدام دجاج مسحب، أو قطع صدور دجاج مخليه جاهزة.تتبيلة الاسكالوب ومكوناته
- كيلو من صدور الدجاج.
- 2 كوب من البقسماط.
- ½ كوب من الطحين.
- 3 حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من السماق.
- ملعقة صغيرة من الريحان المجفف المطحون.
- ½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ½ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ½ ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- رشة من الملح الناعم.
- في وعاء عميق، قومي بعمل تتبيلة الاسكالوب مثل المطاعم، فضعي الملح والفلفل والسماق، ثم امزجيهم معًا.
- ضعي قطع صدور الدجاج في تتبيلة الاسكالوب، ثم غلفي الوعاء بالغطاء البلاستيكي وضعيه في الثلاجة، لمدة ساعتين.
- ضعي البيض مع الفلفل وامزجيهم جيدًا، في وعاء آخر، ثم ضعي البقسماط والريحان والثوم والبصل، وامزجي مرة ثانية جيدًا.
- اغمري صدور الدجاج في الطحين أولا، ثم ضعيه في وعاء البيض، ثم اغمريه مرة أخرى وغطيه بالبقسماط.
- ضعيه صدور الدجاج في كيس بلاستيكي، وارفعيه إلى الفريزر لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه.
- في إناء به زيت، قومي بتسخين الزيت جيدًا، ثم اغمري صدور دجاج الاسكالوب المتبلة، وقلبيه داخل الزيت، حتى يحصل على لون ذهبي جميل، وهي نفس طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص، مقليًا في الزيت وليس داخل الفرن، ثم ارفعي صدور دجاج الاسكالوب، واتركيها تصفى من الزيت، ثم قدميها إلى جوار المقبلات والبطاطس والسلطة، وبالهناء.
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طريقة عمل اسكالوب بانيه دجاج مثل المطاعم، سهلة للغاية ولا تكلفك سوى بضع مقادير ومكونات تتبيلة الاسكالوب، خاصة إذا كنت ترغبين في تنفيذ طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص، أو اسكالوب بانيه تونسي، أو طريقة عمل اسكالوب بانيه في الفرن، فكلها طرق مختفة ولكن سوف تحصلين على نتيجة مبهرة في النهاية، فلا شك أنت مذاق الاسكالوب المميز وطريقته السهلة، هي السبب في محبة وعشق الكثيرين لتلك الوجبة المميزة، كما يمكنك عمل سكالوب بانيه بالدجاج أو باللحم حسب رغبتك، فالمعيار هنا يتوقف على تتبيلة الاسكالوب المستخدمة فقط، ولهذا السبب يجب عليك اتباع خطوات عمل اسكالوب الدجاج كما يتم وصفها، وكذلك استخدام المقادير المناسبة دون زيادة أو نقصان.طريقة عمل اسكالوب بانيه دجاج
من أجل عمل اسكالوب بانيه دجاج، خاصة طريقة الاسكالوب المقلي، يجب عليك تجهيز مقادير اسكالوب الدجاج، قبل البدء في تنفيذ الوصفة، والذي يمكنك عمله باستخدام دجاج مسحب، أو قطع صدور دجاج مخليه جاهزة.تتبيلة الاسكالوب ومكوناته
- كيلو من صدور الدجاج.
- 2 كوب من البقسماط.
- ½ كوب من الطحين.
- 3 حبات من البيض.
- ملعقة صغيرة من السماق.
- ملعقة صغيرة من الريحان المجفف المطحون.
- ½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ½ ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ½ ملعقة صغيرة من البصل البودر.
- رشة من الفلفل الأسود المطحون.
- رشة من الملح الناعم.
- في وعاء عميق، قومي بعمل تتبيلة الاسكالوب مثل المطاعم، فضعي الملح والفلفل والسماق، ثم امزجيهم معًا.
- ضعي قطع صدور الدجاج في تتبيلة الاسكالوب، ثم غلفي الوعاء بالغطاء البلاستيكي وضعيه في الثلاجة، لمدة ساعتين.
- ضعي البيض مع الفلفل وامزجيهم جيدًا، في وعاء آخر، ثم ضعي البقسماط والريحان والثوم والبصل، وامزجي مرة ثانية جيدًا.
- اغمري صدور الدجاج في الطحين أولا، ثم ضعيه في وعاء البيض، ثم اغمريه مرة أخرى وغطيه بالبقسماط.
- ضعيه صدور الدجاج في كيس بلاستيكي، وارفعيه إلى الفريزر لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه.
- في إناء به زيت، قومي بتسخين الزيت جيدًا، ثم اغمري صدور دجاج الاسكالوب المتبلة، وقلبيه داخل الزيت، حتى يحصل على لون ذهبي جميل، وهي نفس طريقة عمل اسكالوب الدجاج بالصوص، مقليًا في الزيت وليس داخل الفرن، ثم ارفعي صدور دجاج الاسكالوب، واتركيها تصفى من الزيت، ثم قدميها إلى جوار المقبلات والبطاطس والسلطة، وبالهناء.
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