طريقة عمل حلويات اللوز محشوة بالكرز، نعود لكم مجدداً أعضاء موقع ثقفني الكرام بوصفة جديدة لعشاق ومحبي أطباق الحلويات، من منا لا يحب المكسرات وطعمها كما أنها تدخل في العديد من الاستخدامات سواء الطبخ و الحلويات أو الزيوت المستخلصة ونخص في مقال اليوم اللوز ويعرف اللوز بفوائده الصحية التي لا حصر لها بالأخص للمرأة حيث منها انه يحافظ ويقوم علي تحسين البشرة حيث يدخل في كثير من مستحضرات التجميل ويساعد علي التحكم بالوزن ويقوم بخفض نسبة الكوليسترول الضار إذا تم تناوله بالكمية الموصي بها كما لا نغفل علي دوره في الوقاية من السكري وتسمم الحمل والعديد من الفوائد الرائعة، ونعود لموضوع مقالنا حيث نستعرض اليوم وصفة جديدة لعمل حلويات اللوز المحشوة بالكرز وصفة لذيذة ورائعة جربيها ستحصلي علي نتائج رائعة وطعم رائع، ولا تنسي متابعة مقالنا السابق والذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل فطيرة التفاح، والآن هيا بنا نستعرض المقادير والخطوات. مقادير عجينة حلويات اللوز مقدار 300 جرام من اللوز المقشر مجفف ومطحون طحناً ناعماً.

مقدار 250 جرام من السكر الناعم.

عدد بياض بيضة واحدة.

كيس من الفانيلا.

كمية من ملون غذائي أخضر واَخر احمر اللون.

كمية قليلة من الكاكاو. مقادير حشوة العجينة علبة صغيرة من الكرز المسكر

وللزينة احضري قليلاً من السكر الناعم. طريقة عمل حلويات اللوز محشوة بالكرز أولا : اطحني اللوز طحناً ناعما جدا ثم غربليه في غربال رقيق.

ثانيا: امزجي اللوز مع السكر والفانيليا ثم اخفقي قليلا من بياض البيض ثم أضيفية تدريجياً إلي اللوز والسكر الناعم مع خلطهم حتي تحصلي علي عجينة ملساء.

ثالثا : اقسمي هذه العجينة إلي قسمين متساويين، ثم اتركي قسما علي لونه الطبيعي أي ابيض ثم جزئي القسم الثاني علي ثلاثة أجزاء لوني احدهم باللون الأخضر والثاني باللون الأحمر كي تحصلي علي اللون الوردي والثالث بالكاكاو كي تحصلي علي اللون البني.

رابعا : لتشكيل الحلويات خذي مثلا قطعة صغيرة من العجينة الخضراء وقطعة أخري اكبر منها من العجينة البيضاء ( في حجم الجوزة الكبيرة )، ثم امزجيهم قليلا مع بعضهم البعض لكي تحصلي علي كويرات مرمرية.

خامسا : سطحيها قليلاً ثم ضعي في الوسط كرزة ثم لفي حولها عجينة اللوز، ثم أعيدي تكويرها ثم سطحيها قليلا لكي تأخذ الشكل النهائي.

سادسا : زينيها بقطعة صغيرة من عجينة اللوز من الأعلى.

سابعا : في النهاية رشي عليهم قليل من السكر الناعم وبألف هنا وشفا. مقادير عجينة حلويات اللوزمقادير حشوة العجينةطريقة عمل حلويات اللوز محشوة بالكرز الوسوم

طريقة عمل حلويات اللوز محشوة بالكرز، نعود لكم مجدداً أعضاء موقع ثقفني الكرام بوصفة جديدة لعشاق ومحبي أطباق الحلويات، من منا لا يحب المكسرات وطعمها كما أنها تدخل في العديد من الاستخدامات سواء الطبخ و الحلويات أو الزيوت المستخلصة ونخص في مقال اليوم اللوز ويعرف اللوز بفوائده الصحية التي لا حصر لها بالأخص للمرأة حيث منها انه يحافظ ويقوم علي تحسين البشرة حيث يدخل في كثير من مستحضرات التجميل ويساعد علي التحكم بالوزن ويقوم بخفض نسبة الكوليسترول الضار إذا تم تناوله بالكمية الموصي بها كما لا نغفل علي دوره في الوقاية من السكري وتسمم الحمل والعديد من الفوائد الرائعة، ونعود لموضوع مقالنا حيث نستعرض اليوم وصفة جديدة لعمل حلويات اللوز المحشوة بالكرز وصفة لذيذة ورائعة جربيها ستحصلي علي نتائج رائعة وطعم رائع، ولا تنسي متابعة مقالنا السابق والذي تحدثنا فيه عن طريقة عمل فطيرة التفاح، والآن هيا بنا نستعرض المقادير والخطوات. مقادير عجينة حلويات اللوز مقدار 300 جرام من اللوز المقشر مجفف ومطحون طحناً ناعماً.

مقدار 250 جرام من السكر الناعم.

عدد بياض بيضة واحدة.

كيس من الفانيلا.

كمية من ملون غذائي أخضر واَخر احمر اللون.

كمية قليلة من الكاكاو. مقادير حشوة العجينة علبة صغيرة من الكرز المسكر

وللزينة احضري قليلاً من السكر الناعم. طريقة عمل حلويات اللوز محشوة بالكرز أولا : اطحني اللوز طحناً ناعما جدا ثم غربليه في غربال رقيق.

ثانيا: امزجي اللوز مع السكر والفانيليا ثم اخفقي قليلا من بياض البيض ثم أضيفية تدريجياً إلي اللوز والسكر الناعم مع خلطهم حتي تحصلي علي عجينة ملساء.

ثالثا : اقسمي هذه العجينة إلي قسمين متساويين، ثم اتركي قسما علي لونه الطبيعي أي ابيض ثم جزئي القسم الثاني علي ثلاثة أجزاء لوني احدهم باللون الأخضر والثاني باللون الأحمر كي تحصلي علي اللون الوردي والثالث بالكاكاو كي تحصلي علي اللون البني.

رابعا : لتشكيل الحلويات خذي مثلا قطعة صغيرة من العجينة الخضراء وقطعة أخري اكبر منها من العجينة البيضاء ( في حجم الجوزة الكبيرة )، ثم امزجيهم قليلا مع بعضهم البعض لكي تحصلي علي كويرات مرمرية.

خامسا : سطحيها قليلاً ثم ضعي في الوسط كرزة ثم لفي حولها عجينة اللوز، ثم أعيدي تكويرها ثم سطحيها قليلا لكي تأخذ الشكل النهائي.

سادسا : زينيها بقطعة صغيرة من عجينة اللوز من الأعلى.

سابعا : في النهاية رشي عليهم قليل من السكر الناعم وبألف هنا وشفا. مقادير عجينة حلويات اللوزمقادير حشوة العجينةطريقة عمل حلويات اللوز محشوة بالكرز

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