فوائد القرع في خفض ضغط الدم والوقاية من السرطان

يقترب فصل الشتاء على نهايته، ومعه تغادرنا المواسم الزراعية التي تحفل بالفوائد الصحية والطعم المميز.

ومن هذه العناصر الموسمية، القرع ذو اللون البرتقالي الحاد والمذاق المميز الذي يضيفه على كافة اصناف الطعام سواء كانت طبق حساء او طبقاً رئيسياً أو حتى صنف حلويات شهي.

والقرع او قرع العسل او اليقطين كما يطلق عليه، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة والضرورية لعمل اعضاء وخلايا الجسم. وتعمل هذه العناصر على تدعيم صحة الجسم، فضلاً عن خفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من امراض القلب والسرطان.

فوائد القرع في خفض ضغط الدم

أشارت أخصائية التغذية ميغان بيرد، الى المنافع التي نحصل عليها في حال تناول القرع بشكل منتظم.

وبحسب بيرد، فإن تناول كوب واحد من قرع العسل يحتوي على 31 ملليجرام من فيتامين سي الذي يساعد على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن تدمير الفيروسات والبكتيريا، كما جاء على موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن وكالة "نوفوستي" الروسية.

واضافت بيرد ان وجود مادة البيتا كاروتين في القرع، تعد ضرورية جداً لعمل خلايا الدم البيضاء، ومحاربة مسببات الأمراض. كما أن لها دوراً اساسي في خفض الالتهابات وتعزيز منظومة المناعة في الجسم.

وقالت بيرد ان البيتا كاروتين تتحول في الجسم الى فيتامين أ، وهو ضروري وهام جداً لصحة العينين ما يحمي من مشكلة جفاف العين كما يؤمن الحماية للقرنية.

وأشارت الخبيرة إلى أن القرع غني بعنصر البوتاسيوم، ويحتوي كل كوب منه على 582 ملليجراما. وهذا العنصر اضافة الى الكاروتينات (بيتا كاروتين واللوتين وزياكسانثين) يسهم في استرخاء جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي لإعادة ضغط الدم إلى مستواه الطبيعي.

ويحتوي القرع على نسبة عالية من الكالسيوم والمنجنيز، ما يجعله من الاطعمة المساعدة على تقوية العظام. كما أن كمية الألياف الغذائية الموجودة فيه (7 جرامات في الكوب) يساعد على تحسين عملية الهضم.

القرع يحمي من امراض القلب والسكري

وفقاً لبيرد، يتم امتصاص ببطء من قبل الجسم، لذا لا يحصل ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر بالدم، وهذا أمر مهم جداً لمنع الإصابة بالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

من جهتها، أشارت أخصائية التغذية الدكتورة سفيتلانا فوس، إلى أن اليقطين أو قرع العسل هو من الخضار النشطة بيولوجيًا، وتساعد على التخلص من الكوليسترول الضار من الجسم، كما تحسن توازن المحلول الملحي وعمل القلب.

وبحسب الخبيرة الروسية، فإن لليقطين تأثير إيجابي في تحسين الرؤية ومنع تطور الخلايا السرطانية. مضيفة ان مستوى البيتا كاروتين في القرع يعادل مستواها في الجزر. وفضلاً عن تعزيز صحة النظر، فإن البيتا كاروتين تساعد في التحكم بعملية تطور ونمو الجسم، وتساعد كذلك في الحفاظ على الاستجابة المناعية وتحمي الجسم من التأثيرات السلبية للبيئة، فضلاً عن منع تحول الخلايا الى خبيثة.

ليس ذلك فحسب، بل ان محتوى القرع من الحديد والزنك واملاح النحاس والفوسفور بشكل كبير، اضافة الى البكتين، يسهم بشكل فعال في تحسين عمل الامعاء خصوصاً في حالات الامساك المزمن.