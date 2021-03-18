ماهي اعراض انحراف العمود الفقري وماهي الاسباب والمضاعفات، بداية يعرف انحراف العمود الفقري بمرض الجنف، وهو الميلان في العمود الفقري، وعادة ما تظهر هذه الحالة منذ الولادة إلى أنها تستمر حتى البلوغ وهو يصيب الإناث أكثر من الذكور، ونظراً لمركزية العمود الفقري في الجسم وأهميته فإن لانحرافه أضرار عدة على الجسم ككل، عن ذلك وأكثر نتعرف في الآتي.

اسباب انحراف العمود الفقري

عدد موقع "ويب طب" مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى انحراف العمود الفقري وهي:

وجود اضطرابات عصبية وعضلية.

نمو غير طبيعي للعمود الفقري في مرحلة الحمل.

الوراثة يمكن أن تلعب دوراً في الإصابة، فلقد وجد العلماء جين مرتبط بذلك.

الاختلاف في طول الأقدام يسبب ميلان وانحراف في العمود الفقري.

الإصابة بهشاشة العظام وعدم استقامة الجسم.

وجود مؤثرات خارجية مثل حمل حقيبة الظهر الثقيلة.

اعراض انحراف العمود الفقري

عدم تماثل القفص الصدري.

بروز أحد الوركين عن الآخر.

علو أحد الاكتاف من الآخر، وبروز لوح الكتف.

عدم تساوي طول القدمين.

وسط الجسم غير مستوي.

مضاعفات انحراف العمود الفقري

بسبب الضغط الزائد على القفص الصدري الناتج عن انحراف العمود الفقري يمكن أن يحدث تلف في الرئة والقلب.

آلام ومشكلات الظهر من مضاعفات انحراف العمود الفقري الأكثر شيوعاً.

عدم علاج انحراف العمود الفقري منذ الصغر يسبب مشاكل في نمو العظام و لعضلات ويتكون نتيجة لذلك شكل جسم غير طبيعي يبدو عليه الميلان نحو جانب معين وتميل بالتالي معه الأطراف والخصر والأوراك

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.