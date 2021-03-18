الستايلات الكلاسيك والـ vintage موضتها مابتروحش أبداً، لكن بتتطور من وقت للتاني بلمسات من الاكسسوارات او مثلا تغييرات في الألوان، فلو كنتي محجبة وبتحبي الستايلات الكلاسيكية أكتر من غيرها، يبقى المقال ده ليكي… اعرفي معانا بالصور أفكار ستايلات للمجبات vintage شتوية وخريفية تلهمك لإطلالاتك الجاية

أفكار ستايلات للمجبات vintage شتوية وخريفية تلهمك لإطلالاتك الجاية

ستايلات ممكن تعمليها بالبنطلون والجينز

البنطلونات بمختلف خامتها أنواعها خصوصا الكتان والجنز وبألوان زي الأبيض والبيج من القطع الموضة جدا السنة دي، تقدرب تلبسيهم واسعين او skinny على cropped jacket أو Long coat، وكمان تلبسي معاهم البلوفى الـ high neck اللي متفرين ومكملين معانا في الموسم ده باكتر من خامة وشكل ولون، الحزام طبعا بيعتبر إضافة حلوة جدا للبلوفر لأنه بيساعد في تقسيم الجسم وتحديد منطقة الخصر، والكارديجان الطويل على البنطلون الواسع من الأفكار للي بتدي انطباع شيك جداً وكمان تعتبر من أهم أفكار ستايلات للمجبات كلاسيك أو vintage.

ستايلات ممكن تعمليها مع skirt او basic dress

أما لو كنتي من البنات اللي بتفضل أنها تلبس الجيبة او الـ skirt فطبعا الجيبة البليسيه موضة وتريندي جدا بخامات كتير ومختلفة زي الجلد والصوف والشيفون، الحزام العريض كمان بيليق جدا مع مختلف ستايلات الجيبة الموسم ده، ومكمل معانا في موضة الربيع والصيف، هتلاقي هنا صور تلهم أكتر لتنسيقات الألوان والقطع المختلفة.

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