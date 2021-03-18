- 1/2
- 2/2
جمانة الصباغ الخميس,18 آذار (مارس) 2021 - 11:40
تشكل صحة الفم مؤشراً رئيسياً على الحالة الصحية بشكل عام والسلامة ونوعية الحياة.
وتعرّف منظمة الصحة العالمية صحة الفم بأنها "السلامة من الآلام المزمنة التي تصيب الفم والوجه ومن السرطان الذي يصيب الفم والحلق ومن العداوى والقرحات التي تصيب الفم ومن الأمراض التي تصيب دواعم الأسنان (اللثّة) ومن تسوس الأسنان وفقدانها، وغير ذلك من الأمراض والاضطرابات التي تحدّ من قدرة الفرد على العض والمضغ والابتسام ومن عافيته النفسية الاجتماعية".
هناك 7 أمراض واعتلالات تصيب الفم وتمثل الجزء الأكبر من عبء المرض المتصل بالفم، وتشمل:
- تسوس الأسنان (نخر الأسنان).
- أمراض دواعم الأسنان (اللثة).
- سرطان الفم.
- أعراض الفم المتصلة بالعدوى بفيروس الإيدز.
- رضوح الفم والأسنان.
- فلح الشفة والحنك.
- آكلة الفم.
إلا أن جميع الأمراض والاعتلالات يمكن الوقاية منها إلى حد كبير أو علاجها في مراحلها المبكرة.
نصائح للعناية بالفم والاسنان بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان
يتحد العالم كل عام في 20 مارس لتعزيز صحة الفم والأسنان، من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية، والتوعية كذلك بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان.
وبمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان الذي يصادف 20 مارس من كل عام، يقدم الدكتور جاكو سميث، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة دينتال ستوديو، 5 نصائح أساسية للعناية بالصحة الفموية بهذه المناسبة.
- تنظيف اللسان: لا تقتصر العناية بصحة الفم على تنظيف الأسنان، فاستخدام مكشطة اللسان في تنظيف اللسان يومياً يساعد على الحد من تراكم البكتيريا المسببة للتسوس عليه، ويمنع رائحة الفم الكريهة.
- استخدام أقراص الكشف عن البلاك: يساعد مضغ قرص كشف عن البلاك بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة على ضمان التخلص من كامل طبقة البلاك المترسبة على الأسنان، إذ تحتوي هذه الأقراص على صبغة تلوّن طبقة البلاك وتكشف أسطح الأسنان التي تحتاج إلى إعادة التنظيف.
- عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد شرب المشروبات الحمضية مباشرة: تؤدي المواد الحمضية الموجودة في المشروبات الرياضية والمشروبات الغازية والعصائر إلى إذابة الكالسيوم في طبقة المينا (الطبقة الخارجية من الأسنان)، فتصبح طرية وقابلة للإزالة بفرشاة الأسنان بسهولة، لذا يُفضل الانتظار لمدة 30 إلى 60 دقيقة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة.
- تشجيع الأطفال على تناول المأكولات الطازجة والمقرمشة: وتتميز الفواكه والخضروات الطازجة بغناها بالألياف الطبيعية، كما أن تناولها يقوي الفك عند الأطفال.
- الحذر عند استخدام المنتجات الجديدة: تطرح مختلف الشركات منتجات جديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر، مثل أجهزة تقويم الأسنان ذاتية الاستخدام ومعاجين الأسنان وأدوات برد الأسنان وغيرها، لكن الضرر الناتج عن استخدام هذه المنتجات يفوق فائدتها في أحيان كثيرة. وهنا يبرز دور الطبيب وأخصائي صحة الأسنان في تقديم النصائح المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نصائح للعناية بالفم والاسنان بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.