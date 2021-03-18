تشكل صحة الفم مؤشراً رئيسياً على الحالة الصحية بشكل عام والسلامة ونوعية الحياة.

وتعرّف منظمة الصحة العالمية صحة الفم بأنها "السلامة من الآلام المزمنة التي تصيب الفم والوجه ومن السرطان الذي يصيب الفم والحلق ومن العداوى والقرحات التي تصيب الفم ومن الأمراض التي تصيب دواعم الأسنان (اللثّة) ومن تسوس الأسنان وفقدانها، وغير ذلك من الأمراض والاضطرابات التي تحدّ من قدرة الفرد على العض والمضغ والابتسام ومن عافيته النفسية الاجتماعية".

هناك 7 أمراض واعتلالات تصيب الفم وتمثل الجزء الأكبر من عبء المرض المتصل بالفم، وتشمل:

تسوس الأسنان (نخر الأسنان). أمراض دواعم الأسنان (اللثة). سرطان الفم. أعراض الفم المتصلة بالعدوى بفيروس الإيدز. رضوح الفم والأسنان. فلح الشفة والحنك. آكلة الفم.

إلا أن جميع الأمراض والاعتلالات يمكن الوقاية منها إلى حد كبير أو علاجها في مراحلها المبكرة.

نصائح للعناية بالفم والاسنان بمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان

يتحد العالم كل عام في 20 مارس لتعزيز صحة الفم والأسنان، من خلال الإجراءات والتدابير الوقائية، والتوعية كذلك بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان.

وبمناسبة اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان الذي يصادف 20 مارس من كل عام، يقدم الدكتور جاكو سميث، الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لمجموعة دينتال ستوديو، 5 نصائح أساسية للعناية بالصحة الفموية بهذه المناسبة.