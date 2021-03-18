دراسة: هرمون يحمي النساء من الإصابة بارتجاج المخ

الهرمونات دوت الخليج مواد كيميائية يفرزها جهاز الغدد الصماء في الجسم، وهي متنوعة ومتعددة تختلف باختلاف الغدة المفرزة لها، وللهرمونات مهما كان نوعها مستوى معين في الجسم يسمح لها بالقيام بوظيفتها على نحو مثالي، وأي خلل في الهرمونات سواء زيادتها أو نقصانها يسبب أضرار صحية، وفي الدراسة التالية تم الربط بين الشفاء من ارتجاج المخ وهرمون البروجسترون وهو أحد الهرمونات الأنثوية، إليكم التفاصيل.

الهرمونات وصحة الدماغ

في دراسة مهمة للنساء الممارسات للرياضة واللاتي يكنَ معرضات للإصابة بارتجاج المخ أو إصابات الدماغ الخفيفة نتيجة نوع الرياضة الممارسة أو الإصابات الرياضية، أظهرت الدراسة أنه عندما تتعرض أي امرأة، خاصة الرياضية، لإصابة ارتجاج خلال مرحلة الدورة الشهرية عندما يكون هرمون البروجسترون في أعلى مستوياته ، فإنها تشعر بتوتر أقل، وهو ما يعد علامة على التعافي.

كما كشفت الدراسة ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، ولأول مرة أن السبب الفسيولوجي للحماية "العصبية" هو زيادة تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة ارتفاع مستويات هرمون البروجسترون.

تفاصيل الدراسة

قال المؤلف المشارك آمي هيرولد أستاذ مساعد باحث في الطب النفسي والعلوم السلوكية في كلية الطب بجامعة نورث وسترن: "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن وجود السيدات في مرحلة ارتفاع هرمون البروجسترون أو استخدام موانع الحمل، التي تزيد هرمون البروجسترون بشكل مصطنع، فإن الرياضيات لن يعانين من أعراض شديدة عند تعرضهن لإصابة ارتجاج بالدماغ".

وأوضح الباحثون أنه قد يكون من المفيد للأطباء الذين يعتنون بالرياضيين المصابين أن يفكروا في مرحلة الدورة الشهرية للسيدة وما دوت الخليج موانع الحمل الهرمونية ، إن وجدت فكلاهما سيؤثر على مستويات البروجسترون ويمكن أن يؤثر على تدفق الدم في الدماغ والإجهاد الملحوظ، كما قد يرغب الأطباء أيضًا في تقييم الاستخدام الأوسع لوسائل منع الحمل الهرمونية التي ترفع مستويات هرمون البروجسترون للرياضيين المعرضين لخطر الإصابة بارتجاج الدماغ وإصابات الرأس، حيث ثبت أن البروجسترون أيضًا بزيادة تدفق الدم إلى الدماغ.

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