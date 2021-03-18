ما دوت الخليج أنواع الطفح الجلدي المرتبط بكورونا

أعراض عدة ما بين شائعة ونادرة وطويلة الأمد يسببها مرض كوفيد 19 الناتج عن عدوى فيروس كورونا الجديد، وفي كل دراسة جديدة يتم الكشف عن عرض جديد له وتطول القائمة، وهاهي دراسة جديدة تؤكد على أن الطفح الجلدي وهو من الأعراض النادرة بات عرض شائع ويصيب الكثيرين من مرضى كورونا، ويمكن أن يظهر في عدة أشكال، وهي في التالي.

أنواع الطفح الجلدي وكورونا:

الطفح الجلدي في الأطراف ويظهر في أصابع اليدين والقدمين ويسبب نتوءات حمراء وأرجوانية.

الأكزيما في مناطق الجلد المعرضة للشمس ومنها الرقبة وتسبب تغير لون الجلد إلى الوردي وحكة شديدة.

الطفح الجلدي في الفم والذي يسبب الألم في الشفاه والجفاف والتقشر.

مرض النخالة الوردية وهو شائع لدى مرضى كورونا من فئة الشباب.

الكدمات في الجلد وهي بقع حمراء ملونة تنتج عن تلف في الأوعية الدموية السطحية الصغيرة مع نزيف في الجلد، ويمكن أن تظهر في أي مكان في الجسم.

وعن نسبة الإصابة بالطفح الجلدي لدى المصابين بفيروس كورونا كشف تقرير لجامعة King's College بلندن وفق دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية أن الطفح الجلدي يصيب واحداً من كل خمسة مرضى بفيروس كورونا حيث يصاب 21 ٪ من الأشخاص المصابين بكورونا بطفح جلدي.

وقد يكون هو العرض الوحيد للعدوى أولاً ثم تظهر عليهم أعراض أخرى لاحقًا مع تقدم المرض، ويظهر الطفح الجلدي على شكل خلايا أو نتوءات أو تورم وتحدث في جميع أنحاء الجسم، يعقب ذلك ظهور الحمى الشديدة و السعال الجاف.

ووجدت البيانات الجديدة لتعقب أعراض كورونا أن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كانوا أكثر عرضة بنسبة 67 % للإصابة بطفح جلدي مقارنة بشخص غير مصاب.

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