كنز حقيقى ومصدر طبيعى للكولاجين يمنحك العناية بالبشرة والشعر وإخفاء التجاعيد

تعتبر ثمرة الرمان من الثمار التي تتواجد في فصل الخريف، حيث أنه يعد كنز حقيقي وصيدلية متكاملة لعلاج العديد من الأمراض، كما أنه ثمار رائع يتميز بلونه الأحمر وذلك لأنه يحتوي علي فيتامينات ومعادن هامة للشعر والبشرة ولا يقتصر علي ذلك فقط إنما هو مفيد أيضاً للجسم عامة.

فوائد لا تعد ولا تحصي للرمان في الاهتمام بصحة الشعر ونضارة البشرة

تريد دائماً كل فتاة وسيدة أن تبدو في أفضل حالاتها وأن تظهر بإطلاله جذابة، حيث يظهر عليها أغلب الوقت مظاهر التعب والإرهاق وهذا ما لا ترغب فيه، لذلك يفيد تناول الرمان في توفير مادة الكولاجين الذي يحافظ علي طبقات الجلد مما يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة المبكرة.

فوائد الرمان في الاهتمام بصحة الشعر

أولاً يساعد الرمان في منع تساقط الشعر حيث أنه إذا تم تناوله بانتظام سوف يحد من عملية تساقط الشعر، مما يعطي للشعر مظهر صحي وبراق كما يزيد من كثافته.

ثانياً الرمان يقوم بتغذية وتقوية الشعر من الجذور إلي الأطراف، وذلك لأنه يحتوي علي أحماض هامة تقوي بصيلات الشعر وتحمي فروة الرأس من الإصابة بالقشرة.

ثالثاً الرمان مفيد جداً للشعر الجاف وذلك لأنه يحتوي علي مواد مرطبة تعمل علي رجوع الشعر إلي الحياة، وهذا من خلال تدفق الدورة الدموية في الشعر مما يجعله يعمل علي تحفيز نمو الشعر ويبدو أكثر صحة.

رابعاً يمكن عمل وصفات من قشر الرمان للشعر الجاف والدهني، وذلك من خلال تقطيع قشر الرمان قطع صغيرة مع إضافة كمية من الماء ونتركه يغلي حتي يصبح سائل كثيف، ثم نترك السائل يبرد وبواسطة بخاخ نرش به الشعر حتي يصبح رطباً.

ثم نقوم بعمل تدليك لفروة الرأس ونقوم بتغطية الشعر بغطاء بلاستيكي لمدة 40 دقيقة، وبعد ذلك نغسل الشعر بالماء والشامبو ونكرر هذه العملية لمدة شهر، أما إذا كان الشعر دهني فيمكن إضافة ملعقة من الزبادي إلي الخليط السابق، وذلك لتقليل إفراز الزيوت الموجودة في فروة الرأس.

فوائد الرمان في الاهتمام بنضارة البشرة

أولاً يساعد الرمان في احتفاظ البشرة بالنضارة والحيوية، كما يحميها من الإصابة بالأمراض وذلك لأنه مفيد لشد الوجه وأيضا لجلد البشرة ويعد سريع المفعول في الحصول علي بشرة صحية.

ثانياً يساعد الرمان في الحد من ظهور علامات الشيخوخة مما يجعلنا دائماً نظهر بشكل أصغر سناً، كما يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة ويحافظ علي تجديد خلايا البشرة.

ثالثاً يعد الرمان هام جداً للبشرة الجافة وذلك لأنه يحتوي علي مواد ترطيب وأحماض دهنية، مما يعمل علي جعل البشرة رطبة دائماً ويمكن عمل ماسك من الرمان وهو ملعقة كبيرة من عصير الرمان مع ملعقة كبيرة من ماء الورد، ونبلل قطعة من القطن من هذا المزيج ونمسح بها الوجه ونتركه لمدة 30 دقيقة حتي يجف ثم نغسله بالماء.

رابعاً الرمان أيضاً مفيد للبشرة الدهنية حيث يخفف من ظهور البثور وحب الشباب، ويقلل من إفراز الزيوت بها من الوجه ويمكن أيضاً عمل ماسك من الرمان وهو 2 ملعقة كبيرة من قشر الرمان المطحون مع ملعقة كبيرة من الحليب وخلط الماسك حتي نحصل علي عجينة يمكن فردها علي الوجه، ونترك الماسك لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء البارد.

أقنعة الرمان لتغذية البشرة وإزالة البقع وخلايا الجلد الميت

يمكنك عمل قناع لتغذية البشرة ومنحها النضارة والترطيب وذلك عن طريق مزج عصير الرمان مع العسل الأبيض ثم يتم تدليك البشرة بهذا المزيج بحركات دائرية ويترك على الوجه لمدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يشطف الوجه جيدا بالماء وعند الاستمرار فى تلك الوصفة سوف تمنحين بشرتك الجمال والترطيب.

وأيضا عند مزج الكاكاو الخام مع بذور الرمان المطحون وإضافة عصير الليمون إليهم يعمل هذا المزيج على إزالة البقع من البشرة ويضيف إليها الجمال وذلك بوضع تلك الخلطة على الوجه وتركها لمدة ربع ساعة ثم يشطف جيدا بالماء.

ولإزالة خلايا الجلد الميت يتم تجفيف قشر الرمان فى الشمس ثم يطحن جيدا ويضاف إليه الزبادي وزيت اللوز ويترك على الوجه حتى يجف ثم يتم فرك الوجه ويشطف جيدا بالماء.