أقوى وصفات لعلاج وتنعيم الشعر الخشن في أسبوع

أفضل وصفات لعلاج وتنعيم الشعر الخشن يتسبب الجو شديد الحرارة بتلف الشعر وهيشانه وكذلك الجو شديد البرودة، وهذا ما يزعج جميع البنات والسيدات فالشعر هو تاج المرأة، وتوجد أكثر من وصفة طبيعة بإمكانها أن تجعل شعرك ناعم كالحرير، فكل ما عليكي هو أن تتبعي احدي الوصفات التالية أفضل وصفات لعلاج وتنعيم الشعر الخشن أفضل وصفات لعلاج وتنعيم الشعر الخشن تابعوا معانا افضل الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر الخشن كريم زبدة الشيا وزيت الجوجوبا لتنعيم الشعر الخشن كريم زبدة الشيا وزيت الجوجوبا لتنعيم الشعر الخشن المكونات ثلاث ملاعق من زبدة الشيا .

ثلاث ملاعق من زيت الجوجوبا .

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند . طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام نغسل الشعر بالشامبو المخصص، ثم نقوم بخلط كلا من زبدة الشيا، وزيت الجوجوب، وزيت جوز الهند، ونعبئهم في برطمان محكم الغلق وندهن من هذا الكريم مرة يوميا بليل . كريم الأفوكادو والحليب لتنعيم الشعر الخشن كريم الأفوكادو والحليب لتنعيم المكونات ثمرة أفوكادو .

ثلاث ملاعق من الحليب .

ثلاث ملاعق من زيت اللوز الحلو . طريقة الاستخدام نهرس الأفوكادو جيدا ونضع عليه زيت اللوز الحلو واللبن ونقلب حتى يصبح القوام كريمي .

نضع هذا الكريم على الشعر لمدة ساعة يوميا ثم نشطف الشعر .

نستمر على هذه الخطوات لمدة ثلاثة أسابيع وسوف تلاحظين الفرق في نعومة الشعر بنفسك . كريم الألوفيرا وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر . طريقة الاستخدامكريم الألوفيرا وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر . المكونات ثلاث ملاعق من جل الصبار .

ملعقة من العسل النحل .

ملعقة من زيت جوز الهند .

ملعقة من النشا . طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام • نحضر إناء ونضع فيه جل الصبار، والعسل، وزيت جوز الهند، والنشا ونقلب جيدا . • نرفع الإناء على النار ونقلب حتى يصبح القوام كريمي . • نرفع الإناء من على النار ونترك الخليط يبرد ثم نعبئه في برطمان وندهن منه الشعر يوميا لمدة ساعة، ثم نغسل الشعر ونكرر هذه الوصفة لمدة ثلاثة أسابيع حتى نحصل على نتيجة مرضية . الوسوم

أفضل وصفات لعلاج وتنعيم الشعر الخشن يتسبب الجو شديد الحرارة بتلف الشعر وهيشانه وكذلك الجو شديد البرودة، وهذا ما يزعج جميع البنات والسيدات فالشعر هو تاج المرأة، وتوجد أكثر من وصفة طبيعة بإمكانها أن تجعل شعرك ناعم كالحرير، فكل ما عليكي هو أن تتبعي احدي الوصفات التالية أفضل وصفات لعلاج وتنعيم الشعر الخشن أفضل وصفات لعلاج وتنعيم الشعر الخشن تابعوا معانا افضل الوصفات الطبيعية لتنعيم الشعر الخشن كريم زبدة الشيا وزيت الجوجوبا لتنعيم الشعر الخشن كريم زبدة الشيا وزيت الجوجوبا لتنعيم الشعر الخشن المكونات ثلاث ملاعق من زبدة الشيا .

ثلاث ملاعق من زيت الجوجوبا .

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند . طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام نغسل الشعر بالشامبو المخصص، ثم نقوم بخلط كلا من زبدة الشيا، وزيت الجوجوب، وزيت جوز الهند، ونعبئهم في برطمان محكم الغلق وندهن من هذا الكريم مرة يوميا بليل . كريم الأفوكادو والحليب لتنعيم الشعر الخشن كريم الأفوكادو والحليب لتنعيم المكونات ثمرة أفوكادو .

ثلاث ملاعق من الحليب .

ثلاث ملاعق من زيت اللوز الحلو . طريقة الاستخدام نهرس الأفوكادو جيدا ونضع عليه زيت اللوز الحلو واللبن ونقلب حتى يصبح القوام كريمي .

نضع هذا الكريم على الشعر لمدة ساعة يوميا ثم نشطف الشعر .

نستمر على هذه الخطوات لمدة ثلاثة أسابيع وسوف تلاحظين الفرق في نعومة الشعر بنفسك . كريم الألوفيرا وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر . طريقة الاستخدامكريم الألوفيرا وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر . المكونات ثلاث ملاعق من جل الصبار .

ملعقة من العسل النحل .

ملعقة من زيت جوز الهند .

ملعقة من النشا . طريقة الاستخدام طريقة الاستخدام • نحضر إناء ونضع فيه جل الصبار، والعسل، وزيت جوز الهند، والنشا ونقلب جيدا . • نرفع الإناء على النار ونقلب حتى يصبح القوام كريمي . • نرفع الإناء من على النار ونترك الخليط يبرد ثم نعبئه في برطمان وندهن منه الشعر يوميا لمدة ساعة، ثم نغسل الشعر ونكرر هذه الوصفة لمدة ثلاثة أسابيع حتى نحصل على نتيجة مرضية .

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