بدون بيض وحليب ألذ طريقة عمل كيك سادة سريع وهش بطعم تحفة

تعد الكيك من أشهر الحلويات وأسهلها سرعة في التحضير إقتصادية وغير مكلفة جداً ولذيذة للغاية مكوناتها موجودة في كل بيت يشتهيها الأطفال والكبار خفيفه علي المعدة وسريعة الهضم يمكن تناولها كوجبة أساسية مثلا في الفطار أو العشاء أو تناولها بين الوجبات أو بعد الوجبات كنوع من أنواع التحلية المفيدة. طريقة عمل كيك من غير بيض ولبن طريقة عمل كيك من غير بيض ولبن المكونات واحد كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

أربع معالق من الكاكاو.

ثلاث معالق من السمنة.

نصف كوب ماء.

شيكولاتة.

صينية.

زيت. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ومضرب يد ونقوم بوضع الدقيق والكاكاو ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفانيليا.

ونقوم بتقليبهم جيدا حتي تصبح خليطا واحدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع السمنة وتستمر في التقليب.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء تدريجيا مع الإستمرار في التقليب.

نحضر صنيه ونضع بها الزيت ثم رشه دقيق.

وبعد ذلك نقوم بوضع خليط الكيكه فيها.

نشعل الفرن علي نار متوسطة ونقوم بوضع الكيكه.

نترك الكيكة تستوي علي نار هادئة تستغرق الكيكه ما يقرب من عشر إلي إثنا عشرة دقيقة لكي تتم عملية التسوية بسهولة ويسر.

نحضر وعاء به ماء مغلي ونقوم بإحضار الشيكولاته ونعمل للشيكولاته حمام بخار لكي تذوب.

نخرج الكيكة من الفرن بعد التأكد من إتمام عملية التسوية.

نقوم بوضع الكيكة في طبق التقديم.

ثم بعد ذلك نحضر الشيكولاته ونقوم بفرد طبقة رقيقه من الشيكولاته علي الكيكه ونضعها في الثلاجة مدة خمس دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع طبقة أخري من الشيكولاته علي الكيكه ومن ثم نضعها في الثلاجة ونقوم بإخراجها مرة أخرى ونقوم بوضع باقي الشيكولاته عليها ونقوم بتقطيعها وتقديمها. طريقة التحضير الوسوم

تعد الكيك من أشهر الحلويات وأسهلها سرعة في التحضير إقتصادية وغير مكلفة جداً ولذيذة للغاية مكوناتها موجودة في كل بيت يشتهيها الأطفال والكبار خفيفه علي المعدة وسريعة الهضم يمكن تناولها كوجبة أساسية مثلا في الفطار أو العشاء أو تناولها بين الوجبات أو بعد الوجبات كنوع من أنواع التحلية المفيدة. طريقة عمل كيك من غير بيض ولبن طريقة عمل كيك من غير بيض ولبن المكونات واحد كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

معلقة صغيرة بيكنج باودر.

أربع معالق من الكاكاو.

ثلاث معالق من السمنة.

نصف كوب ماء.

شيكولاتة.

صينية.

زيت. طريقة التحضير نحضر وعاء كبير ومضرب يد ونقوم بوضع الدقيق والكاكاو ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفانيليا.

ونقوم بتقليبهم جيدا حتي تصبح خليطا واحدا.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع السمنة وتستمر في التقليب.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع الماء تدريجيا مع الإستمرار في التقليب.

نحضر صنيه ونضع بها الزيت ثم رشه دقيق.

وبعد ذلك نقوم بوضع خليط الكيكه فيها.

نشعل الفرن علي نار متوسطة ونقوم بوضع الكيكه.

نترك الكيكة تستوي علي نار هادئة تستغرق الكيكه ما يقرب من عشر إلي إثنا عشرة دقيقة لكي تتم عملية التسوية بسهولة ويسر.

نحضر وعاء به ماء مغلي ونقوم بإحضار الشيكولاته ونعمل للشيكولاته حمام بخار لكي تذوب.

نخرج الكيكة من الفرن بعد التأكد من إتمام عملية التسوية.

نقوم بوضع الكيكة في طبق التقديم.

ثم بعد ذلك نحضر الشيكولاته ونقوم بفرد طبقة رقيقه من الشيكولاته علي الكيكه ونضعها في الثلاجة مدة خمس دقائق.

ثم بعد ذلك نقوم بوضع طبقة أخري من الشيكولاته علي الكيكه ومن ثم نضعها في الثلاجة ونقوم بإخراجها مرة أخرى ونقوم بوضع باقي الشيكولاته عليها ونقوم بتقطيعها وتقديمها. طريقة التحضير

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