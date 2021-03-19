طريقة تحضير النودلز الكوري اعملي النودلز بأشهي طعم وأسهل طرق، حيث أن النودلز يعتبر من أكثر الأكلات الخفيفة شعبية وأكثرها شهرة، فهي تعتبر وجبة سريعة لذيذة تتمكن من تناولها بين الوجبات أو كبديل لوجبة العشاء، ومن المعروف أن النودلز يعشقها الأطفال بوجه خاص، ويفضلون تناوله في أي وقت عن أي وجبة أخري، ولهذا تبحث الأمهات عن طرق لتحضير النودلز حتي يصبح وجبة أساسية وتحتوي على جميع العناصر الغذائية لجعلها وجبة متكاملة، واليوم سوف نقدم لكم أفضل الطرق لتحضير النودلز. طريقة تحضير النودلز الكوري أولا بالخضار واللحم طريقة تحضير النودلز الكوري أولا بالخضار واللحم أولا المقادير: عبوتين من النودلز الكوري المجفف

نصف كيلو من اللحم

نصف كيلو مشروم

ربع كيلو جزر

أربع وحدات بصل أخضر

نصف كيلو سبانخ

خمس ملعقة كبيرة صوص الصويا

ملعقتين كبيرة من السكر البني

أربع ملاعق كبيرة زيت السمسم

ملعقتين كبيرة صلصة السريراتشا

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون

ملعقة صغيرة بذور السمسم ثانيا طريقة تحضير النودلز بالخضار واللحم : أولا تُقطع اللحم إلى شرائح رفيعة

وتُقطع باقي المكونات إلى شرائح طويلة.

حضري النودلز كما هو مكتوب على العبوة، ويمكنك أيضا معرفة طريقة عمل حلويات الموز أو حلوي المارينج في البيت بسهولة

ضعي القليل من الزيت في مقلاة ليسخن.

ثم ضعي المشروم ويُحمر ثم يُترك جانباً.

ثم يُحمر الجزر في نفس المقلاة من كل الجوانب ويُترك جانبا أيضاً

ضعي مكونات الصلصة في وعاء.

ثم تُحمر شرائح اللحم حتى يصبح ذو لونت بنياً فاتحا.

ثم ضعي الصوص على اللحم واتركي الخليط ينضج القليل من الدقائق.

أضيفي كلا من النودلز،والبصل الأخضر، والجزر، والمشروم، ويُقلب المزيج إلي أن يتجانس تماماً.

ثم ضعي السبانخ مع الخليط. ويُقلب ويُترك ينضج لمدة خمس دقائق أيضا.

ويقُدم ساخنا ثانيا النودلز الحار بالدجاج ثانيا النودلز الحار بالدجاج أولا المقادير : عبوة من النودلز.

واحد من صدور الدجاج المخلي.

حبة من الجزر.

فصان ثوم مقشر.

عيدان من البصل الأخضر.

نصف كوب من الكرنب المقطع شرائح بالطول.

ثمرة واحدة من الفلفل الأحمر.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ملعقة كبيرة صلصة حارة.

أربعة كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح. ثانيا طريقة التحضير أولا يُقطع الجزر إلى شرائح رفيعة طولية، وتُقطع فصوص الثوم قطع صغيرة.

ويُقطع البصل الأخضر بشكل طولي، وأيضا يُقطع كلا من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر بنفس الشكل.

تُغسل الدجاج جيدا، ثم تُقطع إلى مكعبات صغيرة.

نضع وعاء به ماء على نار عالية ويُترك حتى الغليان.

ثم يُضاف النودلز من غير تقطيع، ونتركه فوق النار حتي يصبح طريا

ثم يُصفي النودلز من الماء ويُشطف بالماء العادي ثم يُصفي جيدًا، ثم يُترك على جنب.

نضع القليل من الزيت داخل مقلاة صغيرة ويُترك حتى يسخن،

ثم يُضاف قطع الدجاج وتُقلب حتى يتغير لونها، مع الاستمرار في التقليب حتى تمام النضج.

ثم نضع ملعقة زيت في مقلاة من التيفال.

ونضع معه الجزر والفلفل الأخضر والأحمر، والبصل والكرنب، والثوم ثم نقلب.

وبعدها نضع معهم صلصة الصويا الحارة ثم نضع قطع الدجاج الناضجة.

ثم نضع النودلز المسلوق، ونستمر في التقليب لمدة دقائق.

ثم نضع النودلز في وعاء ويقُدم ساخناً. الوسوم

طريقة تحضير النودلز الكوري اعملي النودلز بأشهي طعم وأسهل طرق، حيث أن النودلز يعتبر من أكثر الأكلات الخفيفة شعبية وأكثرها شهرة، فهي تعتبر وجبة سريعة لذيذة تتمكن من تناولها بين الوجبات أو كبديل لوجبة العشاء، ومن المعروف أن النودلز يعشقها الأطفال بوجه خاص، ويفضلون تناوله في أي وقت عن أي وجبة أخري، ولهذا تبحث الأمهات عن طرق لتحضير النودلز حتي يصبح وجبة أساسية وتحتوي على جميع العناصر الغذائية لجعلها وجبة متكاملة، واليوم سوف نقدم لكم أفضل الطرق لتحضير النودلز. طريقة تحضير النودلز الكوري أولا بالخضار واللحم طريقة تحضير النودلز الكوري أولا بالخضار واللحم أولا المقادير: عبوتين من النودلز الكوري المجفف

نصف كيلو من اللحم

نصف كيلو مشروم

ربع كيلو جزر

أربع وحدات بصل أخضر

نصف كيلو سبانخ

خمس ملعقة كبيرة صوص الصويا

ملعقتين كبيرة من السكر البني

أربع ملاعق كبيرة زيت السمسم

ملعقتين كبيرة صلصة السريراتشا

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون

ملعقة صغيرة بذور السمسم ثانيا طريقة تحضير النودلز بالخضار واللحم : أولا تُقطع اللحم إلى شرائح رفيعة

وتُقطع باقي المكونات إلى شرائح طويلة.

حضري النودلز كما هو مكتوب على العبوة، ويمكنك أيضا معرفة طريقة عمل حلويات الموز أو حلوي المارينج في البيت بسهولة

ضعي القليل من الزيت في مقلاة ليسخن.

ثم ضعي المشروم ويُحمر ثم يُترك جانباً.

ثم يُحمر الجزر في نفس المقلاة من كل الجوانب ويُترك جانبا أيضاً

ضعي مكونات الصلصة في وعاء.

ثم تُحمر شرائح اللحم حتى يصبح ذو لونت بنياً فاتحا.

ثم ضعي الصوص على اللحم واتركي الخليط ينضج القليل من الدقائق.

أضيفي كلا من النودلز،والبصل الأخضر، والجزر، والمشروم، ويُقلب المزيج إلي أن يتجانس تماماً.

ثم ضعي السبانخ مع الخليط. ويُقلب ويُترك ينضج لمدة خمس دقائق أيضا.

ويقُدم ساخنا ثانيا النودلز الحار بالدجاج ثانيا النودلز الحار بالدجاج أولا المقادير : عبوة من النودلز.

واحد من صدور الدجاج المخلي.

حبة من الجزر.

فصان ثوم مقشر.

عيدان من البصل الأخضر.

نصف كوب من الكرنب المقطع شرائح بالطول.

ثمرة واحدة من الفلفل الأحمر.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقتان كبيرتان زيت.

ملعقة كبيرة صلصة حارة.

أربعة كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة ملح. ثانيا طريقة التحضير أولا يُقطع الجزر إلى شرائح رفيعة طولية، وتُقطع فصوص الثوم قطع صغيرة.

ويُقطع البصل الأخضر بشكل طولي، وأيضا يُقطع كلا من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر بنفس الشكل.

تُغسل الدجاج جيدا، ثم تُقطع إلى مكعبات صغيرة.

نضع وعاء به ماء على نار عالية ويُترك حتى الغليان.

ثم يُضاف النودلز من غير تقطيع، ونتركه فوق النار حتي يصبح طريا

ثم يُصفي النودلز من الماء ويُشطف بالماء العادي ثم يُصفي جيدًا، ثم يُترك على جنب.

نضع القليل من الزيت داخل مقلاة صغيرة ويُترك حتى يسخن،

ثم يُضاف قطع الدجاج وتُقلب حتى يتغير لونها، مع الاستمرار في التقليب حتى تمام النضج.

ثم نضع ملعقة زيت في مقلاة من التيفال.

ونضع معه الجزر والفلفل الأخضر والأحمر، والبصل والكرنب، والثوم ثم نقلب.

وبعدها نضع معهم صلصة الصويا الحارة ثم نضع قطع الدجاج الناضجة.

ثم نضع النودلز المسلوق، ونستمر في التقليب لمدة دقائق.

ثم نضع النودلز في وعاء ويقُدم ساخناً.

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