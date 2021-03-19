اسرع 3 خلطات غير مكلفة لتبييض الرقبة والوجه وتوحيد لونها مجربة وفعالة 100%

تبحث جميع السيدات دائمًا على حلول لمشكلة الإسمرار الناتج عن أشعة الشمس والعوامل الضارة الأخرى التي تُعرض البشرة للجفاف والتلف، واستخدام المستحضرات المتوفرة في الأسواق غير آمنة بشكل كامل لاحتوائها على نسبة عالية من المواد التي تُسبب الجفاف وتضر الخلايا الجلدية على المدى الطويل، فكان من الضروري البحث عن الخلطات الطبيعية التي تُغذي البشرة وتعمل على التبييض وإعادة الحيوية للجلد وتوحيد اللون دون أي آثار جانبية.

خلطات لتبييض الوجه والرقبة

افضل الوصفات الطبيعية المجربة والمضمونة لتبييض الوجه والرقبة في أقل وقت ومنها:

خلطة الزبادي والشوفان

المكونات:

ملعقتان من دقيق الشوفان.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة من ماء الزهر .

ملعقتان من عصير الليمون.

خطوات التحضير والاستخدام:

في وعاء عميق نضع جميع المكونات ونخلط الجميع جيدًا للوصول إلى قوام متماسك .

نضع الخليط على الوجه والرقبة وتدليك الوجه ثم نتركه مدة نصف ساعة.

نفرك الوجه والرقبة ثم يشطف بالماء وتكرر الوصفة 3 مرات أسبوعياً.

خلطة تبييض الوجه والرقبة بالكركم

الكركم من المواد الطبيعية الممتازة في تبييض البشرة.

المكونات:

2 ملعقة من بودرة الكركم.

2 ملعقة من العسل.

3 ملاعق من الحليب.

ملعقة من ماء الورد.

الطريقة والاستخدام:

نخلط المكونات جيدًا في وعاء صغير.

تُغسل البشرة بالماء الفاتر ويتم تجفيفها.

نفرد الخليط على الوجه والرقبة ونتركه ما لا يقل عن نصف ساعة.

نغسل البشرة جيدًا ونجففها ثم نضع عليها ماء الورد.

تُكرر هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا .

وصفة لتبييض الوجه والرقبة في 5 دقائق

المكونات:-

ملعقة من (الحليب، عصير الليمون، الطحينة البيضاء)

ملعقتين من (العسل، الماء الدافئ)

الطريقة والاستخدام:-