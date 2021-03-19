طريقة قلي الباذنجان المحمر والمقرمش بدون شرب زيت كثير بطعم جنان

أكثر الخضراوات التي يمكن استخدامها بشكل كبير في المطبخ هو الباذنجان، وخاصة في مطابخ الدول العربية حيث يوجد العديد من الوصفات التي يتم استخدام الباذنجان بها مثل؛ مخلل الباذنجان والمسقعة ومحشي الباذنجان ويكون للباذنجان المحشي لونين هما الأبيض والأسود، ووصفة أخري وهي صينية الباذنجان باللحمة المفرومة والبشاميل وغيرها الكثير، فقد يوجد لكل وصفة منهم شكل وطعم ولون مختلف ومميز أيضا، حيث يتميز الباذنجان بطعمه المر عندما يكون نيا وهو من الخضراوات الخفيفة والذي يوجد به فراغات ومسامات من الداخل فهو مثل الاسفنج في خفته ولكن عند طبخه يكون طريا وله مذاق رائع.

قلي الباذنجان المقرمش بدون زيت

ولكن توجد مشكلة في الباذنجان تواجه جميع السيدات وهي عند قلي الباذنجان يمتص زيت بكمية كبيرة، وهذا من أكثر الأشياء التي تزعج معظم الناس ولم يتناولونه علي الرغم من أنه مفضل لدي كل ناس، ولكن أن كمية الزيت قد تضر صحة الإنسان وخاصة بأنها تصيب القلب بأمراض خطيرة.

المكونات :

باذنجان.

ملح وفلفل أسود.

دقيق.

بيض.

بقسماط.

زيت للقلي.

نقوم بتقطيع الباذنجان إلي شرائح علي شكل دوائر، ثم نضع شرائح الباذنجان في صينية ونضيف إليها رشة من الملح، ونتركه لمدة تلت ساعة أو أكثر.

نجهز طبق ونضع فيه كمية مناسبة من الدقيق، ونحضر طبق آخر ونضع فيه كمية من البقسماط، ثم نحضر طبق ونضع فيه البيض ورشة من الملح والفلفل الأسود ونقوم باخفاق البيض جيدا.

يتم تجهيز طاسة وبها كمية قليلة من الزيت ويفضل أن يكون زيت زيتون.

بعد ذلك يتم غسل شرائح الباذنجان بالماء جيدا ثم يتم تجفيفه من الماء.

نقوم بوضع شرائح الباذنجان في الدقيق ثم نضعها في البيض ومن ثم يتم وضعها في البقسماط، وبعد ذلك نضعها في الزيت بشرط أن يكون الزيت ساخن، ونتركه في الزيت حتي ياخد اللون الذهبي والمفضل ونخرجه من الزيت ونضعه في طبق به مناديل مطبخ لكي تساعد علي امتصاص أي كمية من الزيت، وبهذه الطريقة يمكن تقديم أجمل باذنجان مقلي ومقرمش وبدون أن يمتص زيت.

طريقة التحضير